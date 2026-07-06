Nam nghệ sĩ Việt đổi đời nhờ show thực tế: Làm show cháy vé 2 miền, nhận quà chục - trăm triệu

Xuất thân từ underground, nam rapper này chỉ thật sự bứt phá sau một chương trình thực tế.

Sau khi bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi, Mason Nguyễn trở thành một trong những gương mặt có tốc độ thăng hạng nhanh chóng của làng rap Việt. Từ một nghệ sĩ hoạt động chủ yếu trong cộng đồng underground, nam rapper nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, liên tiếp tổ chức fanmeeting kín chỗ ở cả TP.HCM và Hà Nội, đồng thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng fan thông qua những món quà giá trị cũng như các hoạt động đồng hành cùng thần tượng.

Sau thành công của fan meeting đầu tiên tại TP.HCM, ngày 5/7 vừa qua, Mason Nguyễn tiếp tục tổ chức fan meeting thứ hai mang tên BÁCK TOGETHER tại Hà Nội. Không chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ - được gọi bằng cái tên thân mật "Cổ Đông", sự kiện còn đánh dấu cột mốc mới trong hành trình âm nhạc khi nam rapper giới thiệu dự án mới và khởi động hoạt động thiện nguyện hợp tác cùng dự án Thư Viện Ước Mơ.

Mason Nguyễn công bố dự án mới đầy ý nghĩa mang tên Thư Viện Ước Mơ

Trước đó, fan meeting đầu tiên diễn ra tại TP.HCM vào tháng 3/2026 đã quy tụ gần 1.500 khán giả. Đây được xem là dấu mốc đáng nhớ sau hành trình Mason Nguyễn tạo được dấu ấn tại Anh Trai Say Hi . Không gian sự kiện được xây dựng như nơi để nam rapper cùng người hâm mộ nhìn lại chặng đường từ những ngày hoạt động underground cho đến khi xuất hiện trên những sân khấu lớn.

Đặc biệt, ngay từ lần mở bán đầu tiên, sức hút của Mason đã được thể hiện rõ khi vé liên tục được săn đón. Đến fan meeting thứ hai tại Hà Nội, dù ban tổ chức quyết định lựa chọn địa điểm có sức chứa lớn hơn nhằm tạo thêm cơ hội cho khán giả, toàn bộ vé vẫn được bán hết chỉ trong chưa đầy 5 phút. Riêng hạng vé cao nhất "biến mất" chỉ sau khoảng 5 giây với hơn 150.000 lượt truy cập cùng lúc, cho thấy lượng người hâm mộ sẵn sàng đồng hành cùng nam rapper ngày càng đông đảo.

Toàn bộ vé chương trình trước đó đã được thông báo "sold out" khi chưa đến 5 phút với hơn 150 nghìn lượt truy cập

Sức nóng của Mason Nguyễn không chỉ thể hiện qua những tấm vé sold out mà còn đến từ văn hóa ủng hộ đặc trưng của cộng đồng người hâm mộ. Trong nhiều hoạt động trước đây, fan của nam rapper từng chuẩn bị những món quà có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để gửi tặng thần tượng như một cách chúc mừng những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Các Cổ Đông thường tặng cho Mason Nguyễn nhiều món quà giá trị cao (Ảnh: Mason Nguyễn)

Tuy nhiên, ở fan meeting lần thứ hai, Mason Nguyễn lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì tiếp tục nhận quà từ người hâm mộ, anh kêu gọi toàn bộ "Cổ Đông" chuyển số tiền đó thành các khoản quyên góp dành cho dự án Thư Viện Ước Mơ do cô Nguyễn Phi Vân sáng lập.

Theo chia sẻ của nam rapper, anh nhận thấy bản thân đã có đủ sức ảnh hưởng để lan tỏa những giá trị tích cực. Vì vậy, thay vì chỉ dừng lại ở việc người hâm mộ ủng hộ nghệ sĩ, Mason mong muốn cùng fan tạo nên những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Mason muốn cùng người hâm mộ lan tỏa thông điệp tích cực, tạo ra các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng bên cạnh việc ủng hộ nghệ sĩ

Dựa trên số tiền quyên góp sau fan meeting, Mason Nguyễn cùng Def Jam Vietnam và Thư Viện Ước Mơ dự kiến xây dựng 6 thư viện dành cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, với kinh phí khoảng 80 triệu đồng cho mỗi thư viện. Một số người hâm mộ may mắn được lựa chọn thông qua hoạt động Lucky Draw còn có cơ hội đồng hành cùng Mason trong chuyến trao thư viện, trực tiếp chứng kiến thành quả từ sự đóng góp của chính mình.

Ý tưởng này cũng xuất phát từ những trải nghiệm thiện nguyện trước đó của Mason. Nam rapper từng đồng hành cùng Nam Phuong Foundation trong các dự án xây cầu cho địa phương khó khăn, trong khi cộng đồng người hâm mộ của anh cũng nhiều lần tự tổ chức những hoạt động thiện nguyện quy mô nhỏ. Việc hợp tác cùng Thư Viện Ước Mơ được xem là bước phát triển tiếp theo, giúp những hoạt động này trở nên bài bản và bền vững hơn.

Fan meeting còn có sự xuất hiện của 24k.Right

Không chỉ mang đến hoạt động cộng đồng, fan meeting tại Hà Nội còn đánh dấu màn trở lại của Mason với MV mới Okela . Nam rapper lựa chọn dresscode old school hip-hop, streetwear và phong cách hip-hop thập niên 90, đưa khán giả trở về với tinh thần đường phố đã tạo nên bản sắc âm nhạc của anh.

MV Okela đã chính thức ra mắt vào ngày 5/7

Theo Mason, dù đã có cơ hội thử nghiệm nhiều màu sắc sau các chương trình lớn, hip-hop vẫn là nơi anh bắt đầu và cũng là dòng nhạc muốn gắn bó lâu dài. Đằng sau sức hút của hai fanmeeting cháy vé là hành trình nhiều năm theo đuổi hip-hop đầy bền bỉ của Mason Nguyễn.

Mason Nguyễn đang chuẩn bị cho các dự án EP/album cá nhân

Mason Nguyễn tên thật là Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Trước khi được khán giả đại chúng biết đến qua các chương trình truyền hình thực tế, nam rapper đã có nhiều năm hoạt động trong giới underground với nghệ danh RZ Mas và là thành viên của tổ đội RhymeZone.

Trong cộng đồng yêu rap, Mason từng tạo nên dấu ấn với câu rap "Đồng chí tlinh lên đồ" trong bản Được Rồi Đi Thôi . Câu rap nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, được đông đảo khán giả sử dụng trong các video ngắn và góp phần đưa hashtag #duocroidithoi thu về hàng triệu lượt xem. Đây cũng được xem là một trong những dấu mốc đầu tiên giúp cái tên Mason Nguyễn vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng underground để tiếp cận nhiều khán giả hơn.

Siren là ca khúc giúp nhiều người để ý tới Mason Nguyễn hơn với câu nói Được rồi đi thôi nổi tiếng

Năm 2020, Mason lần đầu được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia King of Rap. Dù chưa tạo được cú bứt phá lớn, chương trình giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu rap. Sau đó, nam rapper nhiều lần thử sức với các vòng tuyển chọn của Rap Việt nhưng đều chưa thành công. Phải đến mùa 4, Mason mới thực sự "đổi vận" khi chinh phục ban huấn luyện và giành Nón Vàng với phần trình diễn Đừng Ghen, mở ra bước tiến mới trong sự nghiệp.

Song song với các cuộc thi, Mason cũng đều đặn phát hành sản phẩm cá nhân và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trong giới underground. Sự góp mặt trong Thủ Đô Cypher giúp anh dần xây dựng dấu ấn bằng tư duy viết lời và màu sắc hip-hop đậm chất đường phố. Năm 2024, Mason gia nhập Def Jam Vietnam, đánh dấu giai đoạn hoạt động chuyên nghiệp hơn với định hướng mở rộng đối tượng khán giả nhưng vẫn giữ hip-hop làm nền tảng âm nhạc.

Mason Nguyễn giành nón vàng tại Rap Việt (Ảnh: Rap Việt)

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Mason đến khi anh góp mặt trong Anh Trai Say Hi. Chương trình không chỉ giúp nam rapper mở rộng tệp khán giả mà còn đưa cái tên Mason Nguyễn vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng yêu rap để tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng. Cùng với đó, lượng người hâm mộ tăng nhanh, cộng đồng "Cổ Đông" dần hình thành và trở thành điểm tựa trong các hoạt động âm nhạc của anh.

Mason Nguyễn gây ấn tượng trong tiết mục Hermosa (Ảnh: Anh Trai "Say Hi")

Dù có cơ hội thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc hơn sau chương trình, Mason nhiều lần khẳng định hip-hop vẫn là cội nguồn và cũng là hướng đi lâu dài trong sự nghiệp. Chính vì vậy, bên cạnh việc mở rộng hình ảnh để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn, nam rapper vẫn lựa chọn giữ tinh thần đường phố và bản sắc cá nhân làm nền tảng cho hành trình phát triển của mình.

Ảnh: Tổng hợp MXH