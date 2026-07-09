Điều làm fan Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất vọng

Sóng gió tiếp tục bủa vây Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Phát ngôn của CEO Vân Hạnh gây tranh luận

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vẫn đang là một trong những tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Sau 2 tập lên sóng, chương trình liên tục vướng tranh cãi xoay quanh sự xuất hiện của nhóm Anh Tài mùa 2024 gồm BB Trần, Neko Lê, Jun Phạm, Duy Khánh và Thanh Duy. Bên cạnh đó, khâu kiểm duyệt nội dung trên fanpage cũng khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Trước làn sóng phản ứng, ê-kíp chương trình đã đăng tải lời xin lỗi trên trang chính thức. Chiều 7/7, đại diện nhà sản xuất là CEO Ngô Thị Vân Hạnh cũng có buổi gặp gỡ truyền thông để trao đổi về những vấn đề xoay quanh chương trình.

CEO Vân Hạnh nói về quyết định mời BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê trở lại show Chông Gai mùa 2

Tại đây, CEO Vân Hạnh có phần trả lời liên quan đến quyết định mời 5 Anh Tài mùa đầu tiên trở lại. Theo bà, đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà xuất phát từ vai trò đại diện của 5 nghệ sĩ cho hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024.

CEO Vân Hạnh chia sẻ: “5 Anh Tài trở lại là những người đại diện cho 33 Anh Tài của 2024. Họ là những người khác ngành nghề, ngành nghề của họ rất phong phú, họ là những người được nhiều nhất, thay đổi nhiều nhất so với bản thân họ khi mới bước vào hành trình đó. Họ từng là những người chưa có gì, rồi có rất nhiều thứ và cũng là những người dũng cảm bỏ lại những thứ có được để bước vào thử thách mới. Có thể mất tất cả nhưng họ có sân chơi mới khiến họ cảm thấy có năng lượng để cống hiến và phấn đấu. Đó là những yếu tố để tôi mời lại 5 Anh Tài. Ngoài ra, họ là những người rất thấu hiểu ‘văn hóa Chông Gai’, sẽ giúp những người mới vào không còn bỡ ngỡ nữa ”.

Ngay sau đó, phần trả lời này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Cụm “có thể mất tất cả ” trở thành điểm được bàn luận nhiều nhất. Với nhiều fan, việc nghệ sĩ nhận lời tham gia một chương trình thực tế nhưng phải đối diện với nguy cơ ảnh hưởng hình ảnh, danh tiếng và tình cảm khán giả là điều khó chấp nhận. Một số ý kiến cũng cho rằng cách nói “từng là những người chưa có gì” dễ gây hiểu lầm, bởi các nghệ sĩ mùa 2024 trước khi đến với chương trình đều đã có sự nghiệp, thành tựu và lượng khán giả riêng.

Phát ngôn của CEO Vân Hạnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan mùa 1

Từ góc nhìn của người hâm mộ, phản ứng này không hẳn là sự quay lưng với chương trình. Nhiều fan cho rằng họ vẫn trân trọng hành trình của các Anh Tài, nhưng mong nhà sản xuất cân nhắc cách truyền thông để nghệ sĩ không rơi vào thế bị hiểu sai hoặc trở thành tâm điểm tranh cãi ngoài mong muốn.

Không chỉ dừng lại ở phát ngôn trong buổi phỏng vấn, sự bức xúc của một bộ phận fan còn đến từ cách ê-kíp xử lý các ồn ào trong những ngày qua. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về việc group cộng đồng chính thức của chương trình từng để xuất hiện nội dung bị cho là tiêu cực liên quan đến nghệ sĩ, sau đó mất nhiều thời gian mới có phản hồi chính thức.

Các hành động trong việc bảo vệ nghệ sĩ chương trình trước làn sóng tranh cãi cũng làm fan bức xúc

Trước đó, màn trở lại của 5 Anh Tài mùa 1 gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê đã kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến góp ý về phần thi, cũng xuất hiện không ít bình luận bị fan cho là thiếu phù hợp, thậm chí dễ gây tổn thương hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ. Trong trường hợp của Neko Lê, phía công ty quản lý cũng đã lên tiếng về các thông tin bị cắt ghép sai lệch, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín nam nghệ sĩ.

Điều khiến cộng đồng fan bức xúc hơn là phản ứng từ ê-kíp bị cho là chưa đủ kịp thời. Khi tranh cãi đã lan rộng, nhiều khán giả cho rằng chương trình cần có động thái rõ ràng hơn để bảo vệ các Anh Tài, thay vì để nghệ sĩ tự đứng giữa tâm điểm chỉ trích. Sự cố kiểm duyệt nhầm nội dung trên group cộng đồng chính thức càng khiến làn sóng thất vọng tăng lên, bởi đây là nơi được kỳ vọng phải kiểm soát kỹ các bài đăng liên quan đến chương trình và nghệ sĩ.

Thời gian quan, nhóm Anh Tài mùa 1 đang nhận về nhiều chỉ trích từ khán giả

Dù nhà sản xuất đã xin lỗi, không ít fan cho rằng lời xin lỗi vẫn chưa đủ để trấn an cộng đồng người hâm mộ. Điều họ mong đợi là một phương án cụ thể hơn trong việc bảo vệ hình ảnh các Anh Tài, nhất là khi những nghệ sĩ này được chính chương trình mời trở lại và đang phải chịu áp lực từ nhiều luồng tranh luận.

Làn sóng thất vọng, “quay xe” của cộng đồng fan mùa 1

Trên mạng xã hội, loạt bài đăng yêu cầu chương trình có kế hoạch truyền thông rõ ràng hơn nhận được lượng tương tác lớn. Một số khán giả cho rằng nếu đã đưa các Anh Tài mùa đầu tiên trở lại, nhà sản xuất cần chủ động kiểm soát các nội dung liên quan, tránh để nghệ sĩ bị kéo vào những tranh cãi không cần thiết. Với họ, các nghệ sĩ không chỉ là người tham gia show mà còn là những gương mặt đã góp phần tạo nên thành công cho mùa đầu tiên.

Cùng thời điểm, làn sóng phản ứng còn lan sang nhà tài trợ. Trên Threads, một số tài khoản chia sẻ ảnh được cho là giao dịch rút tiền hoặc chuyển tiền khỏi ngân hàng tài trợ chính của chương trình, kèm nội dung bày tỏ sự thất vọng với cách ê-kíp xử lý khủng hoảng. Động thái này gây chú ý bởi cộng đồng người hâm mộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vốn được biết đến là nhóm khán giả có mức độ ủng hộ mạnh tay. Trước đó, nhiều fan từng tích cực tham gia các hoạt động, chương trình ưu đãi và chiến dịch liên quan đến nhà tài trợ để đồng hành cùng show.

Vì vậy, việc một bộ phận khán giả công khai bày tỏ thái độ với nhãn hàng được xem là diễn biến có sức ảnh hưởng không nhỏ. Đây cũng là áp lực lớn hơn với nhà sản xuất, bởi khủng hoảng lúc này không chỉ nằm ở nội dung phát sóng mà đã lan sang niềm tin của cộng đồng fan dành cho cách chương trình vận hành.

Động thái này gây chú ý bởi fan Chông Gai vốn nổi tiếng ủng hộ mạnh tay, từng tích cực tham gia các hoạt động và chiến dịch liên quan đến nhà tài trợ để đồng hành cùng show.

Hiện tranh cãi quanh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều, phần lớn phản ứng của fan đang tập trung vào một yêu cầu chung: nhà sản xuất cần có cách xử lý khủng hoảng minh bạch hơn, đồng thời bảo vệ tốt hơn cho những nghệ sĩ đã và đang đồng hành cùng chương trình. Loạt ồn ào đang khiến các nghệ sĩ bất đắc dĩ phải hứng chịu mũi dùi dư luận từ "trên trời rơi xuống". Nhiều khán giả cảm thấy thần tượng của họ dường như đang bị "đem con bỏ chợ" ngay trên chính sân chơi mà họ đã nhận lời quay lại.

Làn sóng thất vọng của fan Chông Gai lan rộng khi nhiều người cho rằng nghệ sĩ chưa được bảo vệ đúng mức sau loạt tranh cãi

Cộng đồng fan Chông Gai vốn nổi tiếng với độ "chịu chơi" từ mùa đầu tiên. Họ không chỉ ủng hộ tinh thần mà còn trực tiếp chạy trend mạng xã hội, tạo hiệu ứng truyền thông và chi số tiền không nhỏ cho các nhãn hàng đồng hành cùng show. Khi một cộng đồng đã bỏ ra quá nhiều thời gian và tài chính để góp phần làm nên thành công của chương trình, việc họ nổi giận khi thấy vị thế của thần tượng bị xem nhẹ là phản ứng hợp lý. Sự việc lần này chính là bài kiểm tra năng lực quản trị rủi ro của ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhất là khi show đã có cộng đồng fan mùa 1 đông đảo, hiện phải đứng trước sự chuyển giao và tiếp cận thêm tệp fan mới cho mùa 2.

Không thể phủ nhận, ekip đã rất nỗ lực trong việc hòa giải các nhóm fan, trò chuyện và trấn an nghệ sĩ. Nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để tranh cãi hạ nhiệt. Sắp tới đây, khi các công diễn tiếp theo diễn ra, tranh cãi kết quả hay bất kì bước đi truyền thông nào của chương trình cũng sẽ bị đặt dưới lăng kính soi xét kỹ lưỡng. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang đứng trước "chông gai" khó khăn nhất kể từ khi bùng nổ cùng mùa 1.

Ảnh: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai