Hàng triệu bài đăng tranh cãi, 5 nghệ sĩ bị tẩy chay khiến NSX phải xin lỗi - chuyện gì đang xảy với Anh Trai Chông Gai?

Sau 2 tập đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang trở thành tâm điểm bàn luận vì loạt tranh cãi từ thời lượng, kết quả đến cuộc “nội chiến” giữa fan hai mùa.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang là tâm điểm chú ý sau 2 tập phát sóng, nhưng thứ khiến chương trình được nhắc đến nhiều nhất lại không hẳn là các sân khấu âm nhạc. Thay vào đó, show đang bị bao quanh bởi hàng loạt tranh luận về thời lượng quá dài, nhịp dựng lê thê, kết quả Công diễn Hội ngộ và lợi thế của dàn Anh Tài từng tham gia mùa 2024.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang là tâm điểm chú ý sau 2 tập phát sóng, nhưng thứ khiến chương trình được nhắc đến nhiều nhất lại không hẳn là các sân khấu âm nhạc

Đặc biệt sau tập 2, tranh cãi quanh nhóm anh tài mùa đầu tiên đã đẩy phản ứng của khán giả đi xa hơn phạm vi tiết mục. Từ chuyện nhóm mùa 1 đạt điểm cao dù bị chê chưa thuyết phục, cộng đồng người xem bắt đầu chia phe giữa fan mùa 1 và fan mùa 2. Những cụm từ như “chủ nhà”, “khách mời”, “đuổi khỏi nhà” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến không khí quanh chương trình trở nên căng thẳng chỉ sau giai đoạn mở màn.

Tập 1 dài hơn 5 tiếng, nhiều cái tên vụt sáng

Trước đó vào tối 27/6, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức lên sóng tập đầu tiên, mở màn mùa thứ hai với sự xuất hiện của 34 Anh Tài. Ở tập này, các nghệ sĩ bước vào Công diễn Hội ngộ với chủ đề Ngày Nảy Ngày Nay. Đây là sân khấu chào sân, đồng thời giới thiệu luật chơi, đội hình và màu sắc ban đầu của các nhóm.

Tập 1 có 17 tiết mục, gồm phần solo và nhóm của các đội xuất hiện đầu tiên như Anh Tài Lắm Chiêu, Tình Đầu Rực Cháy, Quái Kiệt Mộng Mơ và Những Kẻ Lãng Du. Chương trình phát sóng trên truyền hình lúc 20h, sau đó có bản đầy đủ trên YouTube lúc 20h30.

Tập 1 của chương trình kéo dài 5 tiếng tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội

Điểm gây tranh luận lớn nhất là sự chênh lệch thời lượng giữa hai phiên bản. Bản truyền hình dài khoảng 1 tiếng 30 phút, trong khi bản full trên YouTube kéo dài đến 5 tiếng 38 phút.Ngay sau khi tập 1 lên sóng, nhiều khán giả cho rằng thời lượng này quá nặng với một tập mở màn. Ngoài các sân khấu trình diễn, chương trình dành nhiều thời gian cho phần gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu cá tính, chia sẻ câu chuyện riêng, sinh hoạt nhóm và xác nhận đội hình. Một số ý kiến nhận xét phải tua, chia nhỏ để xem hoặc bỏ dở giữa chừng vì khó theo dõi liên tục từ tối đến khuya.

Tập 1 của chương trình kéo dài 5 tiếng tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội

Nhịp dựng cũng trở thành chủ đề bị bàn tán. Phần xác nhận đội hình bị một bộ phận khán giả chê dài, hơi sến và nặng tính dàn dựng cảm xúc. Cách chia hai phiên bản càng khiến trải nghiệm xem bị chia rẽ khi bản truyền hình bị cho là cắt nhanh, dễ hụt mạch nội dung, còn bản YouTube lại quá dài. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng tập chính bị dàn trải vì ôm quá nhiều nội dung ngoài sân khấu.

Dù vậy, tập 1 vẫn giúp một số Anh Tài mùa 2 bật lên rõ rệt. Hà An Huy là một trong những cái tên được chú ý sau tiết mục Nhức Tiềm Thức. Với lợi thế giọng hát và hình ảnh trẻ, nam ca sĩ tạo được thiện cảm trong nhóm nghệ sĩ mới của mùa này. Thơm Da LAB cũng bất ngờ được quan tâm nhiều sau tập mở màn, không chỉ vì phần trình diễn mà còn vì diện mạo được chia sẻ trên mạng xã hội.

Một trong những nhân tố nổi bật sau tập 1 lên sóng là Hà An Huy

và Thơm (Da LAB)

Cùng với Thơm, Thỏ Da LAB cũng trở thành nhân tố được nhắc đến nhờ câu chuyện lần đầu bước ra sân khấu riêng sau nhiều năm hoạt động cùng nhóm. Việc Thơm và Thỏ ở hai đội khác nhau tạo thêm tuyến thảo luận cho tập đầu. Ngoài sân khấu, Thỏ còn phủ sóng mạng xã hội nhờ loạt meme và những bài đăng cũ được khán giả đào lại, trong đó có câu chuyện Rolls Royce Phantom gây cười.

Đinh Mạnh Ninh cũng gây chú ý khi làm mới Xe Đạp , kéo theo sự quan tâm trở lại với bản hit cũ. Mew Amazing, Trịnh Thăng Bình và một số gương mặt trong các nhóm đầu tiên cũng có những khoảnh khắc được khán giả chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều cái tên như Đinh Mạnh Ninh, Thỏ, và Trịnh Thăng Bình được khán giả nhắc đến và trở thành tên tuổi nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH.

Nhìn chung, tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa có tín hiệu tốt về độ quan tâm, vừa để lại nhiều tranh luận về cách dựng. Chương trình vẫn có sức hút lớn nhờ dàn nghệ sĩ đông, nhiều màu sắc và nhiều cái tên tạo thiện cảm với khán giả đại chúng.

Tập 2 gây tranh cãi dữ dội vì nhóm Anh Tài mùa 1

Đến tối 4/7, tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục lên sóng với các tiết mục còn lại của Công diễn Hội ngộ. Tâm điểm của tập này là sự xuất hiện của Biệt Đội Tái Xuất, đội hình gồm 5 Anh Tài từng tham gia mùa 2024 bao gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê.

Nhóm anh tài mùa 1 là tâm điểm tranh cãi trên MXH

Ngay từ khi được công bố, dàn anh tài mùa 1 đã là một trong những yếu tố gây chú ý nhất. Cả 5 đều có sẵn lượng khán giả ủng hộ sau mùa đầu, từng đi qua chuỗi sân khấu lớn, có độ nhận diện mạnh và nhiều khoảnh khắc được yêu thích. Chính vì vậy, sự trở lại của họ kéo theo kỳ vọng lớn hơn so với nhiều Anh Tài mới.

Trong tập 2, các thành viên lần lượt có phần biểu diễn cá nhân. Thanh Duy mang đến Tinh Tú Cầu , Jun Phạm thể hiện 1% , BB Trần trình diễn Không Lối Thoát , Neko Lê chọn Do You See , còn Duy Khánh xuất hiện với Không Vừa Ý . Sau các sân khấu solo, cả 5 cùng bước vào tiết mục nhóm Xin Hãy Thứ Tha .

Trang phục và năng lực chuyên môn của các anh tài mùa 1 gây thất vọng

Tuy nhiên, phản ứng dành cho Biệt Đội Tái Xuất lại không như kỳ vọng. Không ít khán giả cho rằng các tiết mục của nhóm chưa đạt kỳ vọng, nhất là khi đặt trong tổng thể mùa hai. Trang phục, tạo hình và dàn dựng bị nhận xét cầu kỳ quá mức, khiến tổng thể nặng nề, sến và lệch khỏi màu sắc mà nhiều người chờ đợi ở mùa mới.

Nhiều ý kiến cho rằng sân khấu tập trung nhiều vào biểu cảm, mảng miếng và trình diễn hình ảnh, trong khi chất lượng tổng thể chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho một đội hình từng bước ra từ mùa đầu. Phần vũ đạo cũng bị chê thiếu đồng đều, có đoạn chưa chắc nhịp và chưa tạo được độ bùng nổ.

Trong số các thành viên, Jun Phạm, Neko Lê và Duy Khánh là những cái tên bị nhắc nhiều nhất. Jun Phạm nhận nhiều ý kiến trái chiều sau tiết mục 1%, trong khi Neko Lê trở thành tâm điểm chỉ trích vì phần solo Do You See và sân khấu nhóm. Riêng Duy Khánh cũng bị soi lại một số khoảnh khắc trong chương trình, từ phát ngôn mang theo hình các Anh Tài mùa 2024 vì “sợ lạc lõng” đến cách tương tác với các thành viên mới. Cụm từ “ma cũ thị uy ma mới” vì vậy xuất hiện trong nhiều bài đăng bàn luận, dù vẫn có ý kiến cho rằng các khoảnh khắc này có thể bị cắt dựng hoặc đặt trong bối cảnh giải trí của show.

Duy Khánh, Neko Lê và Jun Phạm là 3 cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất

Kết quả Công diễn Hội ngộ càng đẩy tranh cãi lên cao. Biệt Đội Tái Xuất đạt 1660 điểm, đứng thứ 2 trong 10 nhóm và chỉ kém Anh Tài Nội Lực 20 điểm. Bảng hỏa lực cá nhân cũng gây chú ý khi BB Trần đứng đầu với 490 điểm, Jun Phạm xếp thứ 2 với 480 điểm, Duy Khánh xếp thứ 3 với 460 điểm, Thanh Duy đứng thứ 5 với 390 điểm. Như vậy, 4/5 thành viên Biệt Đội Tái Xuất lọt Top 5 cá nhân sau công diễn, trong khi Neko Lê xếp hạng 20 với 250 điểm.

Dù màn trình diễn chưa thuyết phục số đông, thứ hạng của các anh tài mùa 1 vẫn trong top đầu làm dấy lên tranh cãi về sự công bằng

Từ đây, nhiều khán giả đặt vấn đề về lợi thế fandom của dàn Anh Tài mùa 2024. So với các gương mặt mới, BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê đã có sẵn cộng đồng người hâm mộ, từng được theo dõi qua nhiều vòng thi và concert. Trong khi đó, phần lớn Anh Tài mùa 2 mới chỉ có vài tập đầu để giới thiệu bản thân, chưa đủ thời gian xây dựng độ yêu thích tương tự.

Tranh cãi quanh Biệt Đội Tái Xuất khiến nhiều tiết mục của các Anh Tài mùa 2 bị lấn át

Tranh cãi quanh Biệt Đội Tái Xuất khiến nhiều tiết mục của các Anh Tài mùa 2 bị lấn át. Những cái tên như Hoàng Tôn, Hoàng Dũng, OSAD, 14 Casper, Thái Lê Minh Hiếu hay Vương Anh Tú đều có phần trình diễn được đánh giá tốt, nhưng mức độ bàn luận lại không bùng lên bằng câu chuyện của nhóm Anh Tài tái xuất.

Fan hai mùa chia phe, hàng triệu bài đăng tranh cãi khiến NXS phải xin lỗi

Sự chú ý dành cho Biệt Đội Tái Xuất sau đó nhanh chóng chuyển thành làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Không chỉ dừng ở nhận xét về sân khấu, khán giả bắt đầu bàn luận về từng thành viên, kết quả bình chọn và lợi thế của nhóm Anh Tài mùa 2024 khi trở lại chương trình.

Mức độ tranh cãi thể hiện rõ trên Threads, khi loạt từ khóa liên quan đến nhóm anh tài mùa 1 liên tục xuất hiện trong nhóm chủ đề được bàn luận nhiều. Trong đó, Neko Lê là cái tên bị chỉ trích nặng nhất. Chủ đề xoay quanh phần trình diễn của nam nghệ sĩ có thời điểm ghi nhận khoảng 1 triệu bài đăng, phần lớn là các ý kiến tranh cãi, chê bai, yêu cầu rời chương trình hoặc đặt câu hỏi về việc anh tiếp tục xuất hiện trong đội hình mùa 2.

Chủ đề xoay quanh phần trình diễn của Neko Lê có thời điểm ghi nhận khoảng 1 triệu bài đăng

Không chỉ Neko Lê, hàng loạt bài đăng liên quan đến dàn Anh Tài mùa 2024 cũng xuất hiện dày đặc. Các từ khóa như Biệt Đội Tái Xuất, Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Thanh Duy liên tục được nhắc lại trên Threads, kéo theo nhiều luồng tranh luận trái chiều. Từ phần trình diễn, kết quả bình chọn đến lợi thế fandom, gần như mọi chi tiết liên quan đến Biệt Đội Tái Xuất đều trở thành chủ đề để khán giả tranh cãi.

Các từ khóa liên quan đến nhóm anh tài mùa 1 liên tục lên top thịnh hành

Từ đó, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện làn sóng tranh luận giữa fan hai mùa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Câu chuyện không còn dừng ở việc Biệt Đội Tái Xuất diễn hay hay dở, thắng thuyết phục hay không thuyết phục, mà chuyển thành cuộc đối đầu giữa nhóm khán giả theo mùa 2024 và những người ủng hộ dàn Anh Tài mùa 2026.

Trên nhiều nền tảng, các cụm từ như “K24”, “K26”, “chủ nhà”, “khách mời”, “đuổi khỏi nhà” liên tục xuất hiện. Một bộ phận khán giả cho rằng 5 Anh Tài mùa 1 đang được ưu ái vì có sẵn fandom, khiến kết quả bình chọn không phản ánh đúng chất lượng sân khấu. Họ đặt câu hỏi về việc Biệt Đội Tái Xuất đạt điểm cao trong khi phần trình diễn vẫn bị chê nhạt, lố và chưa thuyết phục về âm nhạc.

Ở chiều ngược lại, nhóm bênh dàn Anh Tài mùa 2024 cho rằng nếu không có mùa 1 thành công, mùa 2 khó có được cộng đồng người xem lớn như hiện tại. Họ bức xúc vì cảm giác các Anh Tài cũ bị vừa quay lại đã bị soi xét nặng nề, thậm chí bị đòi loại khỏi chương trình.

Không chỉ dừng ở phản ứng của khán giả, một số Anh Tài mùa 2024 không tham gia mùa 2 cũng có động thái đáng chú ý giữa lúc tranh cãi leo thang. Nguyễn Trần Duy Nhất đăng lại hình ảnh dàn Anh Tài mùa đầu và gửi lời động viên đến các “anh em”, nhắc đến việc rồi tất cả sẽ lại hát Hỏa Ca . Tự Long chia sẻ loạt ảnh cũ cùng các Anh Tài và fan. Trong khi đó, S.T Sơn Thạch có bài viết dài nhắc đến những đội hình cũ, đồng thời gửi lời động viên đến các Anh Tài trở lại như Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Thanh Duy và Neko Lê.

Một số Anh Tài mùa 2024 không tham gia mùa 2 cũng có động thái đáng chú ý giữa lúc tranh cãi leo thang

Những bài đăng này nhanh chóng được fan mùa 2024 chia sẻ lại như một cách bảo vệ Biệt Đội Tái Xuất và nhắc về tinh thần từng tạo nên cộng đồng người xem của mùa đầu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng việc các Anh Tài cũ đồng loạt lên tiếng càng khiến tranh cãi thêm căng. Bởi trước đó, cuộc thảo luận vốn đã không còn xoay quanh riêng chất lượng tiết mục, mà chuyển thành câu chuyện giữa dàn Anh Tài cũ, dàn Anh Tài mới và cảm giác thuộc về của fan hai mùa.

Sau loạt tranh cãi, ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đăng thư xin lỗi khán giả và cộng đồng Gai Con. Trong bài viết, phía chương trình nhận trách nhiệm về các sai sót trong khâu vận hành, gồm lỗi kiểm duyệt nội dung trên group chính thức. Ekip cho biết đã siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh quy trình làm việc và kỷ luật các nhân sự không làm tròn nhiệm vụ.

Toàn văn bài xin lỗi đăng tải trên fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tối 6/7: Thương gửi Quý khán giả và Gai Con thân yêu. Chúng mình - Ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đây, Những ngày vừa qua, chắc hẳn mọi người đã buồn lòng, hoang mang, phẫn nộ, thậm chí lung lay niềm tin vào chương trình vì những sự việc đã xảy ra. Trước hết, ekip chân thành gửi lời xin lỗi vì những sai sót không nên có. Dù đây là lời xin lỗi muộn nhưng không phải ekip muốn trốn tránh hay không nhận thấy hậu quả việc làm của mình, mà vì chúng mình đã cùng ngồi lại để suy nghĩ thật cẩn trọng, rà soát lại tất cả những lỗ hổng trong cách vận hành để thay đổi, để hoàn thiện và đặc biệt để đảm bảo sẽ không xảy ra những sự việc tương tự như vậy trong tương lai. Trong khâu kiểm duyệt nội dung trên group Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đêm ngày 4/7/2026, khi đang phát sóng tập 2, ekip đã lơ là, thiếu cẩn thận dẫn đến lỗi duyệt đăng bài có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ. Dù phát hiện ngay và lập tức gỡ bài nhưng ekip hiểu rõ đây là sai phạm rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những thiếu sót về nội dung hiển thị trên nền tảng nhạc số và trong khâu phát hành tiết mục trên nền tảng YouTube cũng đã khiến khán giả và cộng đồng Gai Con phiền lòng. Chúng mình xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót này. Trong 2 ngày qua, ekip đã có các biện pháp siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh cách làm, kỷ luật nghiêm khắc các nhân sự không làm tròn nhiệm vụ để cam kết những lỗi tương tự sẽ không bao giờ lặp lại. Chúng mình tiếp tục hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với mong muốn mở rộng Gia Tộc Anh Tài - nơi các Anh Tài nỗ lực đến vắt kiệt mình để chứng minh cho khán giả thấy họ xứng đáng được yêu thương, bảo vệ, được sống trong một ngôi nhà, vùng an toàn để họ có thể quay về trú ẩn khi đối mặt với những khó khăn ngoài kia. Trên hành trình ấy, ekip hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi, và sẽ còn phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa để mang đến những sản phẩm chỉn chu nhất. Chúng mình hiểu rằng, Gia Tộc Anh Tài có lớn mạnh và vững vàng được hay không, tất cả là nhờ năng lượng và sự kết nối của các Anh, của ekip với khán giả, với Gai Con, những người đã bền bỉ ủng hộ, bảo vệ, động viên, chia sẻ với các Anh và ekip suốt hành trình vừa qua. Tiêu chí và cam kết của hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn còn đây, đó là sự tử tế và chân thành, là những câu chuyện đẹp về sự kết nối và đoàn kết, nói không với chiêu trò, drama, văn hóa độc hại. Giá trị cốt lõi này chắc chắn sẽ luôn được đặt lên hàng đầu, không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính sự yêu thương, bảo vệ của khán giả và Gai Con đã tạo nên sức mạnh giúp các Anh Tài và ekip vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Chúng mình xin tri ân và cam kết sẽ làm hết sức, để chúng ta cùng nhau có thêm một mùa hè rực rỡ nữa. Những sai sót đã xảy ra không thể bào chữa, nhưng ekip sẽ nỗ lực hết mình để hành trình này được trọn vẹn, để những gì đẹp nhất sẽ dành trọn cho các Anh Tài cùng Quý khán giả và Gai Con. Xin hãy cho ekip được sửa sai, và xin hãy ở lại để cho chúng mình một điểm tựa, một sức mạnh và một động lực để phấn đấu hoàn thiện hơn mỗi ngày. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN VÀ ĐÃ Ở LẠI! EKIP ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI

Lý do dẫn đến bài xin lỗi xuất phát từ việc trong đêm 4/7, khi tập 2 lên sóng, group chính thức của chương trình đã duyệt một bài đăng có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ. Bài viết sau đó được gỡ xuống, nhưng sự việc vẫn khiến nhiều fan mùa 2024 bức xúc, nhất là trong bối cảnh Biệt Đội Tái Xuất đang vướng tranh cãi. Ngoài ra, chương trình còn bị nhắc đến vì một số lỗi khác như viết sai tên Duy Khánh và thiếu sót trong quá trình phát hành nội dung.

Những sai sót của ekip dẫn đến bài đăng xin lỗi

Hàng loạt tranh cãi bên lề đang khiến hình ảnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bị bao quanh bởi nhiều phản ứng tiêu cực chỉ sau 2 tập đầu. Thay vì tập trung vào các tiết mục, phần lớn thảo luận lại xoay quanh việc ai được ưu ái hơn, dàn Anh Tài mùa 2024 có lợi thế quá lớn hay không, fan mùa nào mới có quyền lên tiếng và kết quả bình chọn có công bằng hay không. Điều này khiến những tranh cãi bên lề lấn át nội dung chính của chương trình.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình