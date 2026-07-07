“G-Dragon xuất hiện ở show Chông Gai”: Nam ca sĩ Việt sở hữu rổ hit đếm không xuể, hẹn hò hoa hậu, tài sản kếch xù

Không ít lần được so sánh với G-Dragon, nam ca sĩ này đang được đánh giá cao nhờ cá tính nghệ thuật riêng và sự nghiệp bền bỉ.

Gây sốt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sau tập phát sóng đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Trịnh Thăng Bình nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý. Ở phần trình diễn cá nhân, nam ca sĩ mang bản hit Người Ấy trở lại với bản phối mới kết hợp dàn orchestra, tạo nên không gian âm nhạc vừa cổ điển vừa hiện đại. Thay vì lựa chọn vũ đạo hay những màn dàn dựng quy mô, anh tập trung vào giọng hát và cảm xúc, qua đó nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

2 sáng tác mà Trịnh Thăng Bình mang đến tập 1 Chông Gai đều nhanh chóng gây sốt

Trong khi đó, ở sân khấu nhóm, Trịnh Thăng Bình tiếp tục cho thấy tư duy của một nhà sản xuất âm nhạc khi cùng Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy xây dựng tiết mục mang màu sắc ballad pha rock. Không chỉ biểu diễn, anh còn tham gia định hình bản phối, phân chia câu hát và phát huy thế mạnh của từng thành viên. Hiệu ứng từ hai sân khấu nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng số khi tiết mục của đội Quái Kiệt Mộng Mơ cùng video biểu diễn Vỡ Tan lần lượt góp mặt trên bảng xếp hạng YouTube Music Trending Việt Nam.

Màn trình diễn của bộ ba (từ trái sang phải) Hà An Huy, Trịnh Thăng Bình và Thỏ nhận được “mưa lời khen” từ cộng đồng mạng

Bên cạnh âm nhạc, phong cách thời trang của Trịnh Thăng Bình cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong công diễn đầu tiên, outfit của Trịnh Thăng Bình được lấy cảm hứng từ bộ cánh của G-Dragon ở MAMA 2025. Thậm chí, đội hình diễn nhóm cùng Hà An Huy và Thỏ cũng được dân mạng gọi vui là "BIGBANG Việt Nam". Do đó, các thành viên cũng rất hào hứng trong việc hóa thân thành nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc.

Trang phục gây sốt của Trịnh Thăng Bình

Được so sánh với GD ở MAMA 2025

Nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ

... như "song sinh" với BIGBANG

Trong tạo hình mới nhất với mũ boater, blazer oversized, quần ống rộng và đôi giày đỏ, Trịnh Thăng Bình càng khiến nhiều khán giả liên tưởng đến G-Dragon trong đêm diễn tại Việt Nam hồi tháng 6/2025. Trên các diễn đàn, không ít bài đăng đặt hình ảnh của hai nghệ sĩ cạnh nhau để so sánh.

Tạo hình tập 2 của Trịnh Thăng Bình cũng có nét tương đồng giống G-Dragon

Điều đáng chú ý là thay vì tạo nên tranh cãi như nhiều trường hợp từng bị cho là "copy" phong cách, Trịnh Thăng Bình lại nhận được nhiều lời khen. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ chỉ lấy cảm hứng từ tinh thần thời trang của G-Dragon nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng nhờ cách phối đồ và thần thái. Trên thực tế, Trịnh Thăng Bình cũng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích dành cho thủ lĩnh BIGBANG và từng mua hạng vé VVIP để trực tiếp theo dõi concert của thần tượng tại Việt Nam.

Trịnh Thăng Bình góp mặt trong concert Übermensch hồi tháng 11 năm 2025

Có lẽ cũng chính vì hiểu rõ tinh thần thời trang của thần tượng nhưng vẫn biết cách điều chỉnh để phù hợp với hình ảnh cá nhân, Trịnh Thăng Bình được đánh giá là lấy cảm hứng thay vì sao chép, từ đó nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều fan đùa rằng "G-Dragon xuất hiện ở Chông Gai" và từ khóa của thủ lĩnh BIGBANG lên xu hướng trong các cụm từ liên quan đến show là nhờ một phần hình ảnh viral của Trịnh Thăng Bình.

Gần 20 năm bền bỉ cùng âm nhạc, tài sản kếch xù, hẹn hò hoa hậu gây chú ý

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988 tại TP.HCM. Anh bắt đầu được khán giả biết đến khi là thành viên của nhóm nhạc La Thăng vào những năm 2000. Sau khi rời nhóm để hoạt động solo, nam ca sĩ từng bước xây dựng chỗ đứng riêng bằng giọng hát trầm ấm, khả năng sáng tác và tư duy sản xuất âm nhạc.

Trịnh Thăng Bình là cái tên gắn đình đám với thế hệ 8X, 9X những năm 2010

Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, Trịnh Thăng Bình còn là một trong số ít nghệ sĩ Vpop phát triển song song ở vai trò nhạc sĩ và producer. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Người Ấy, Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua, Khác Biệt To Lớn, Tâm Sự Tuổi 30, ... Nhiều sáng tác của anh cũng được các nghệ sĩ khác lựa chọn thể hiện, góp phần khẳng định khả năng viết nhạc và nắm bắt thị hiếu khán giả.

Ca khúc Người Ấy của Trịnh Thăng Bình

Trong gần hai thập kỷ hoạt động, Trịnh Thăng Bình không phải cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần trở lại đều mang theo sự chỉn chu về âm nhạc lẫn hình ảnh. Nam ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ sớm quan tâm đến việc xây dựng concept cho sản phẩm, đầu tư từ phần nghe đến phần nhìn thay vì chỉ phát hành một ca khúc đơn thuần. Chính tư duy này giúp anh duy trì vị trí riêng giữa thị trường Vpop liên tục thay đổi.

Đời tư của Trịnh Thăng Bình cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đây, anh từng công khai chuyện tình với ca sĩ Liz Kim Cương và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Sau khi cả hai chia tay, nam ca sĩ khá hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm.

Thời gian gần đây, anh liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khi nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội và bị cư dân mạng "soi" nhiều chi tiết trùng hợp trong cuộc sống. Dù vậy, cả Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Trịnh Thăng Bình và Hoa Hậu Thanh Thuỷ từng bắt gặp "tay trong tay"

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình cũng được đánh giá có cuộc sống ổn định nhờ nhiều nguồn thu. Ngoài cát-xê biểu diễn, anh còn có thu nhập từ sáng tác, sản xuất âm nhạc, bản quyền các ca khúc và hoạt động kinh doanh. Nam ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ về không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, đồng thời đầu tư phòng thu riêng để phục vụ công việc. Việc vừa hoạt động nghệ thuật, vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất giúp Trịnh Thăng Bình xây dựng nền tảng tài chính vững vàng sau nhiều năm làm nghề.

Ngay từ những phút đầu tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Trịnh Thăng Bình đã thu hút sự chú ý khi bước ra từ căn biệt thự trắng rộng lớn. Dù đã đính chính đây không phải khu nhà thật nhưng ai nấy đều biết về tài sản kếch xù của nam ca sĩ

Ở tuổi 38, Trịnh Thăng Bình vẫn giữ hình ảnh một nghệ sĩ không ngừng làm mới bản thân. Từ âm nhạc, thời trang cho đến cách xây dựng hình ảnh, nam ca sĩ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tư duy thẩm mỹ rõ nét. Có lẽ cũng chính vì vậy, những lần anh được so sánh với G-Dragon không đơn thuần xuất phát từ vài bộ trang phục tương đồng, mà còn bởi hình ảnh một nghệ sĩ luôn chú trọng cá tính sáng tạo và dấu ấn riêng trong hành trình làm nghề.

Ảnh: Tổng hợp MXH