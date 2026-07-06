Show giữa giờ đầu tiên trong lịch sử World Cup thay đổi thế nào nếu có thêm Justin Bieber?

Không chỉ gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ đình đám, halftime show đầu tiên của chung kết World Cup còn khiến nhiều người bàn tán về cách FIFA sẽ tổ chức sân khấu giữa trận đấu.

Sau gần một thế kỷ, trận chung kết FIFA World Cup sắp chứng kiến một cột mốc chưa từng có khi lần đầu tiên xuất hiện halftime show. Quyết định đưa chương trình biểu diễn giữa hai hiệp vào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh được xem là bước đi táo bạo của FIFA nhằm mở rộng sức hút của World Cup ra ngoài phạm vi bóng đá, đồng thời tạo nên một "Super Bowl phiên bản bóng đá".

Tuy nhiên, khi Madonna, Shakira và BTS đã được xác nhận góp mặt, còn Justin Bieber được cho là đang trong quá trình đàm phán để biểu diễn, bài toán lớn nhất của FIFA lại không nằm ở việc mời thêm bao nhiêu ngôi sao, mà là làm thế nào để tất cả cùng xuất hiện trên một sân khấu lịch sử mà vẫn đảm bảo nhịp độ của trận đấu.

FIFA đã xác nhận Madonna, Shakira và BTS tham gia halftime show lịch sử của bóng đá

Theo FIFA, halftime show đầu tiên của World Cup sẽ được sản xuất bởi Global Citizen dưới sự giám tuyển nghệ thuật của Chris Martin - thủ lĩnh Coldplay. Dù lấy cảm hứng từ Super Bowl, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh lại lựa chọn hướng đi khác khi không chỉ có một nghệ sĩ chính mà cùng lúc công bố ba đồng headliner gồm Madonna, Shakira và BTS.

Trong khi người hâm mộ vẫn chưa hết bàn tán về lineup này, TMZ tiếp tục đưa tin Justin Bieber đang đàm phán với FIFA để góp mặt tại trận chung kết. Nguồn tin cho biết hai bên vẫn đang thương thảo và chưa đạt thỏa thuận cuối cùng, đồng thời FIFA cũng chưa xác nhận thông tin. Dẫu vậy, chỉ riêng khả năng giọng ca Baby xuất hiện cũng đủ khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chương trình có được kéo dài để nhường thêm "đất diễn" cho một siêu sao nữa hay không.

Justin Bieber tham gia halftime show hay không vẫn còn là ẩn số (Ảnh: Justin Bieber)

Cho đến nay, FIFA vẫn chưa công bố thời lượng chính thức của halftime show. Đây cũng là điều khiến nhiều đài truyền hình quốc tế phải chờ đợi. Theo The Guardian, các broadcaster vẫn chưa thể hoàn tất kế hoạch phát sóng bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới chưa chốt khoảng nghỉ giữa hai hiệp sẽ kéo dài bao lâu. Nguồn tin của tờ báo Anh cho biết nhiều đơn vị đang chuẩn bị cho kịch bản phần biểu diễn kéo dài khoảng 12 đến 15 phút, trong khi tổng thời gian nghỉ có thể lên tới 25 hoặc 30 phút sau khi tính cả quá trình dựng và tháo dỡ sân khấu. Tuy nhiên, FIFA hiện vẫn chưa xác nhận bất kỳ con số nào.

Điều đáng chú ý là khó khăn của FIFA không nằm ở việc có thể dựng sân khấu trong thời gian ngắn hay không. Thực tế, Super Bowl đã làm điều này trong nhiều năm. Chỉ trong vài phút sau tiếng còi kết thúc hiệp một, hàng trăm nhân sự sẽ đồng loạt đưa toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng vào giữa sân, hoàn tất việc lắp đặt để nghệ sĩ biểu diễn trước khi nhanh chóng tháo dỡ, trả lại mặt sân cho hiệp hai. Quy trình ấy đã trở thành "đặc sản" của NFL.

Super Bowl Halftime Show được biết đến là show diễn giữa giờ nghỉ trong trận Chung kết Siêu cúp Bóng bầu dục nước Mỹ cũng không hề kém cạnh về sức hút khán giả

World Cup lại đối mặt với một bài toán khác. Theo Luật bóng đá của IFAB, thời gian nghỉ giữa hai hiệp mặc định chỉ là 15 phút, trừ trường hợp được ban tổ chức xin phép áp dụng ngoại lệ. Nói cách khác, vấn đề không phải FIFA có đủ năng lực dựng sân khấu hay không, mà là liệu cơ quan này sẽ kéo dài quãng nghỉ thêm bao nhiêu phút để phục vụ chương trình biểu diễn mà vẫn đảm bảo lịch phát sóng cho hàng trăm đài truyền hình trên toàn thế giới.

Quá trình lắp đặt sân khấu của Bad Bunny tại Superbowl halftime show 2026

Đó cũng là lý do nhiều ý kiến cho rằng nếu Justin Bieber thật sự được bổ sung vào lineup, điều này chưa chắc đồng nghĩa halftime show sẽ dài hơn. Tiền lệ từ Super Bowl cho thấy việc quy tụ nhiều nghệ sĩ trên cùng một sân khấu không khiến thời lượng biểu diễn tăng lên đáng kể. Năm 2022, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar và 50 Cent vẫn chỉ có khoảng 13-15 phút để tạo nên một trong những halftime show được đánh giá cao nhất lịch sử. Thay vì để từng nghệ sĩ biểu diễn trọn vẹn một ca khúc, chương trình được xây dựng dưới dạng medley, liên tục chuyển từ bản hit này sang bản hit khác để giữ nhịp độ và tạo cảm giác bùng nổ xuyên suốt.

Rất có thể halftime show đầu tiên của World Cup sẽ áp dụng cách Superbowl halftime show năm 2022 để dung hòa các ngôi sao lại

Nếu World Cup áp dụng công thức tương tự, khả năng cao mỗi nghệ sĩ sẽ chỉ có vài phút tỏa sáng. Trong ba cái tên đã được xác nhận, Shakira được đánh giá là người có lợi thế lớn nhất bởi hình ảnh của cô gần như gắn liền với World Cup trong hơn một thập kỷ qua. Waka Waka (This Time for Africa) không chỉ là ca khúc chính thức của World Cup 2010 mà còn trở thành một trong những bài hát bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Sau đó, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục phát hành La La La (Brazil 2014) và năm nay là ca khúc Dai Dai . Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ kỳ vọng Shakira sẽ đảm nhận một trong những vị trí quan trọng nhất của chương trình, dù FIFA chưa công bố bất kỳ kịch bản biểu diễn nào.

Shakira đã diễn tại chương trình mở màn World Cup năm nay (Ảnh: Varity)

Bên cạnh đó, Madonna mang đến giá trị biểu tượng của nhạc pop toàn cầu, còn BTS đại diện cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Kpop trên thị trường quốc tế.

Nếu Justin Bieber thật sự góp mặt, FIFA sẽ sở hữu một lineup trải dài từ những huyền thoại của nhạc pop đến các ngôi sao đương đại, phản ánh tham vọng đưa World Cup trở thành một sự kiện văn hóa toàn cầu chứ không chỉ là trận đấu bóng đá.

Khán giả rất mong chờ vào sự xuất hiện của Justin Bieber

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều ẩn số xung quanh halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup. FIFA chưa chốt thời lượng, chưa công bố kịch bản biểu diễn và cũng chưa xác nhận Justin Bieber có gia nhập đội hình hay không. Thế nhưng, chỉ riêng những cuộc tranh luận xoay quanh cách tổ chức, thời lượng hay khả năng chia sân khấu giữa các siêu sao cũng cho thấy FIFA đã đạt được điều họ mong muốn: biến khoảng nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết World Cup thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất trước giờ bóng lăn.



Ảnh: Tổng hợp MXH