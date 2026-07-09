Jung Kook là người "hưởng lợi" nhất khi Justin Bieber diễn World Cup 2026

Ngoài FIFA thì Jung Kook sẽ là người được “hưởng lợi” nhất sau khi Justin Bieber chính thức xác nhận Halftime Show lịch sử của World Cup.

FIFA và Global Citizen vừa chính thức xác nhận Justin Bieber sẽ góp mặt trong Halftime Show của trận chung kết FIFA World Cup 2026 với vai trò đồng nghệ sĩ chính (co-headliner), bên cạnh Madonna, Shakira và BTS. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, trận chung kết có chương trình biểu diễn giữa giờ theo mô hình Super Bowl Halftime Show. Ngay sau khi đội hình được công bố, thông tin nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội nhờ quy tụ những cái tên có sức ảnh hưởng bậc nhất của làng nhạc thế giới.

FIFA xác nhận ca sĩ người Canada Justin Bieber sẽ góp mặt trong Halftime Show lịch sử của World Cup

Ngoài Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS, chương trình còn có sự góp mặt của Burna Boy, Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 Chorus cùng Coldplay dưới vai trò giám tuyển âm nhạc do Chris Martin đảm nhiệm. Halftime Show kéo dài khoảng 11 phút nhưng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những màn trình diễn âm nhạc có lượng người theo dõi lớn nhất lịch sử truyền hình, đồng thời gây quỹ cho FIFA Global Citizen Education Fund.

FIFA và Global Citizen không công bố mức cát-xê dành cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên, chỉ riêng việc quy tụ Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS cũng đủ cho thấy quy mô đầu tư chưa từng có của chương trình. Đây đều là những nghệ sĩ thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng, sở hữu những tour diễn sân vận động và lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu. Nếu tính theo mức cát-xê biểu diễn thương mại thông thường, số tiền để mời dàn line-up này có thể lên tới hàng chục triệu USD, chưa kể chi phí sản xuất, dàn dựng sân khấu, bản quyền, kỹ thuật và ê-kíp phía sau. Tuy nhiên, do Halftime Show được tổ chức nhằm gây quỹ cho FIFA Global Citizen Education Fund, cơ chế thù lao của các nghệ sĩ nhiều khả năng sẽ khác với những chương trình thương mại.

Dàn line-up trong mơ (Ảnh: BTS Global)

Với đội hình gồm bốn biểu tượng thuộc nhiều thế hệ, câu hỏi được bàn luận nhiều nhất là ai sẽ trở thành tâm điểm của Halftime Show. Shakira gần như là cái tên gắn liền với World Cup sau thành công của Waka Waka, Madonna đại diện cho vị thế huyền thoại của nhạc pop, trong khi Justin Bieber vẫn là một trong những nam nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng lớn nhất thế hệ mình.

Về phía BTS, nhóm được kỳ vọng mang đến phần trình diễn có sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ fandom toàn cầu cùng kinh nghiệm chinh phục những sân khấu quy mô hàng chục nghìn khán giả. Thay vì một nghệ sĩ "chiếm trọn spotlight", nhiều khả năng FIFA sẽ xây dựng chương trình theo hướng để mỗi cái tên đều có khoảnh khắc tỏa sáng, tạo nên bức tranh đại diện cho nhiều thế hệ âm nhạc khác nhau.

Halftime Show của World Cup hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều người xem

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở việc ai sẽ nhận nhiều spotlight nhất, mà là cách FIFA định vị các nghệ sĩ trong thông báo chính thức. Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS đều được giới thiệu với vai trò co-headliner - đồng nghệ sĩ chính của Halftime Show World Cup 2026.

Chi tiết này được nhiều người xem là cột mốc đáng nhớ đối với BTS. Hơn 10 năm kể từ khi bắt đầu tiến vào thị trường Mỹ, nhóm từng không ít lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận về việc liệu đã thực sự đứng ngang hàng với các siêu sao nhạc pop phương Tây hay chưa. Giờ đây, việc được FIFA xếp cùng vị trí với Justin Bieber, Madonna và Shakira trong một trong những sự kiện âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới được xem là lời khẳng định rõ ràng nhất cho vị thế toàn cầu mà BTS đã xây dựng. Chỉ riêng việc góp mặt trong line-up này cũng đủ cho thấy BTS không còn được nhìn nhận đơn thuần như một đại diện của Kpop, mà đã trở thành một trong những nghệ sĩ được lựa chọn đứng chung sân khấu với những tên tuổi lớn nhất của làng nhạc quốc tế.

BTS ngày càng gặt hái nhiều thành công tại thị trường quốc tế

Chính vì BTS góp mặt trong đội hình biểu diễn nên Jung Kook cũng trở thành cái tên được cộng đồng người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất. Từ lâu, nam ca sĩ đã nhiều lần công khai Justin Bieber là một trong những thần tượng và nguồn cảm hứng âm nhạc lớn nhất của mình. Trong cuộc phỏng vấn với OZY năm 2017, khi các thành viên BTS được hỏi nghệ sĩ phương Tây nào ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách âm nhạc của mỗi người, RM chọn Drake, V nhắc đến John Legend, còn Jung Kook không ngần ngại gọi tên Justin Bieber.

Sự ngưỡng mộ ấy cũng được Jung Kook thể hiện xuyên suốt nhiều năm hoạt động. Anh từng cover nhiều bản hit nổi tiếng của Justin Bieber như Nothing Like Us, 2U, Purpose hay 10,000 Hours (hợp tác cùng Dan + Shay), đồng thời nhiều lần chia sẻ playlist có nhạc của nam ca sĩ người Canada. Gần đây nhất, Jung Kook tiếp tục gây chú ý khi ngẫu hứng hát Beauty And A Beat trong một buổi livestream, khiến người hâm mộ thích thú vì sau nhiều năm, Justin Bieber vẫn là cái tên có ảnh hưởng đặc biệt đối với em út BTS.

Jung Kook ngẫu hứng hát Beauty and A Beat của Justin Bieber

Bởi vậy, việc Justin Bieber và BTS cùng được FIFA lựa chọn cho Halftime Show World Cup 2026 nhanh chóng làm dấy lên kỳ vọng về một màn kết hợp trên sân khấu lịch sử đầu tiên của World Cup. Ngay cả khi không có tiết mục chung, nhiều người hâm mộ vẫn mong chờ những khoảnh khắc tương tác hay một bức ảnh chụp chung giữa Jung Kook và thần tượng của mình sau chương trình.

Ảnh: Tổng hợp MXH