Ảnh cam thường bóc trần nhan sắc nhóm nữ không lỗ hổng visual

Một bài đăng chia sẻ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của một nhóm nhạc nữ đang thu hút sự chú ý trên diễn đàn Hàn Quốc.

Một bài đăng trên diễn đàn Nate Pann chia sẻ những hình ảnh được cho là ghi lại IVE tại một sự kiện đã nhanh chóng thu hút hơn 72.000 lượt xem. Điều khiến bài viết gây chú ý nằm ở chỗ toàn bộ hình ảnh đều được cho là chưa qua chỉnh sửa hay sử dụng các hiệu ứng làm đẹp.

Trong Kpop, những bức ảnh "cam thường" của thần tượng thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi bởi không ít trường hợp để lộ sự khác biệt so với ảnh quảng bá. Tuy nhiên, loạt ảnh của IVE lại nhận về phản ứng trái ngược. Thay vì bàn luận về khoảng cách giữa ảnh thực tế và hình ảnh đã qua hậu kỳ, phần lớn cư dân mạng đều dành lời khen cho visual của nhóm.

Dù bức ảnh chưa qua chỉnh sửa nhưng visual của IVE vẫn nổi bật

Dưới bài đăng, phần lớn cư dân mạng Hàn Quốc đều dành lời khen cho ngoại hình của IVE. Nhiều ý kiến cho rằng điều gây ấn tượng không nằm ở một thành viên riêng lẻ mà là sự đồng đều của cả đội hình. Từ chiều cao, tỷ lệ vóc dáng đến thần thái, sáu thành viên đều được đánh giá nổi bật khi xuất hiện cùng nhau. Gaeul và Leeseo là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất, trong đó Gaeul được nhận xét có nhan sắc ngoài đời còn nổi bật hơn trên hình, còn Leeseo được cho là ngày càng trưởng thành và cuốn hút.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng bày tỏ sự bất ngờ khi những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa vẫn cho thấy ngoại hình của các thành viên gần như không có nhiều khác biệt so với lúc xuất hiện trên sân khấu hay trong các bộ ảnh quảng bá. Không ít người đặc biệt ấn tượng với tỷ lệ cơ thể và đôi chân dài của các thành viên, cho rằng đây là yếu tố giúp IVE luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

6 thành viên đều sở hữu nhan sắc lộng lẫy và tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo

Thực tế, việc loạt ảnh lần này nhận được nhiều phản hồi tích cực không phải điều quá bất ngờ. Trong nhiều năm hoạt động, IVE luôn nằm trong số những nhóm nhạc nữ được đánh giá cao về hình ảnh. Không chỉ sở hữu những gương mặt nổi bật, sáu thành viên còn theo đuổi các phong cách khác nhau, từ cá tính, sang trọng đến ngọt ngào, giúp đội hình tạo được dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện.

Ra mắt vào tháng 12/2021 dưới sự quản lý của Starship Entertainment, IVE gồm sáu thành viên An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo. Ngay từ khi công bố đội hình, nhóm đã thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai cựu thành viên IZ*ONE là An Yujin và Jang Wonyoung. Tuy nhiên, IVE nhanh chóng chứng minh sức hút không chỉ đến từ danh tiếng sẵn có mà còn nhờ định hướng âm nhạc rõ nét cùng hình tượng tự tin, hiện đại.

Ca khúc đầu tay ELEVEN mở màn cho hành trình đầy ấn tượng của nhóm khi liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số và mang về hàng loạt giải thưởng Tân binh của năm. Thành công đó tiếp tục được nối dài với LOVE DIVE - bản hit giúp IVE tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp. Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, nhóm đã giành Daesang đầu tiên, đồng thời vươn lên trở thành một trong những đại diện nổi bật nhất của thế hệ nhóm nhạc nữ Kpop thứ tư.

IVE đang thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới

Những năm sau đó, IVE duy trì phong độ với loạt ca khúc như After LIKE, Kitsch, I AM, Baddie, HEYA và gần đây là REBEL HEART. Các sản phẩm liên tục ghi nhận thành tích cao trên các bảng xếp hạng trong và ngoài Hàn Quốc, trong khi doanh số album đều đạt mức hàng triệu bản. Với phong cách âm nhạc mang thông điệp tự tin, độc lập cùng những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, IVE dần khẳng định vị thế là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, từng thành viên cũng tạo dựng sức hút riêng ở nhiều lĩnh vực. Jang Wonyoung là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế, đồng thời nhiều năm liền nằm trong nhóm thần tượng có giá trị thương hiệu cao nhất Hàn Quốc. An Yujin ghi dấu ấn với vai trò trưởng nhóm, hoạt động sôi nổi trong các chương trình truyền hình và giải trí. Trong khi đó, Liz được đánh giá cao về giọng hát, Rei nổi bật với màu rap và phong cách cá tính, còn Gaeul và Leeseo ngày càng cho thấy sự trưởng thành cả về kỹ năng trình diễn lẫn hình ảnh qua từng lần trở lại.

Jang Wonyoung là thành viên được chú ý nhất trong IVE

Bước sang năm 2026, IVE tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai SHOW WHAT I AM. Nhóm vừa hoàn thành đêm diễn tại Tokyo Dome (Nhật Bản), tiếp tục chứng minh sức hút về lượng khán giả cũng như vị thế ngày càng vững chắc tại thị trường quốc tế. Song song với các hoạt động biểu diễn, IVE vẫn duy trì tầm ảnh hưởng ở cả âm nhạc, thời trang và quảng cáo, qua đó được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của Kpop hiện nay.

Sau Tokyo Dome, địa điểm tiếp theo trong tour diễn của IVE sẽ là ở SHOW WHAT I AM Kyocera Dome tại Osaka

Sau gần 5 năm hoạt động, IVE đã vượt qua danh xưng "tân binh triển vọng" để trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật của Kpop thế hệ thứ tư. Bên cạnh thành tích âm nhạc, hình ảnh của nhóm cũng luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng, góp phần tạo nên sức hút bền bỉ của IVE trên thị trường giải trí Hàn Quốc.



Ảnh: Tổng hợp MXH