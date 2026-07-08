Khoảnh khắc thân mật của mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Khoảnh khắc mới nhất của mỹ nhân này đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn clip hậu trường có sự xuất hiện của Chi Pu do Bảo Anh đăng tải trên TikTok nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ với bối cảnh đơn giản phía sau sân khấu, video vẫn hút lượng tương tác khủng trong thời gian ngắn nhờ khoảnh khắc chung khung hình của hai mỹ nhân Vpop.

Đoạn clip đang được quan tâm của Bảo Anh và Chi Pu

Trong video, Chi Pu và Bảo Anh đứng cạnh nhau ở hậu trường, thoải mái tương tác trước ống kính. Cả hai xuất hiện rạng rỡ, thân thiết và không ngại trêu đùa. Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ khiến dân mạng chú ý vì visual nổi bật của hai nữ nghệ sĩ. Nếu Bảo Anh gây ấn tượng với vẻ quyến rũ, trưởng thành thì Chi Pu nổi bật nhờ gương mặt sáng, thần thái tự nhiên và vẻ ngoài chỉn chu quen thuộc.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, đoạn clip đã đạt hơn 2,9 triệu lượt xem trên TikTok. Sự xuất hiện của Chi Pu bên cạnh Bảo Anh lập tức trở thành điểm bàn tán, đặc biệt khi cả hai không phải cặp nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện chung trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả tập trung bàn luận về nhan sắc của cả hai, đồng thời bất ngờ trước sự thân thiết giữa Chi Pu và Bảo Anh ngoài đời. Chi Pu và Bảo Anh không thường xuyên được nhắc đến như một hội bạn thân trong showbiz. Cả hai đều có chỗ đứng riêng trong Vpop, từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận nhưng hiếm khi cùng xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường. Chính vì vậy, lần chung khung hình này nhanh chóng khiến mối quan hệ giữa hai người được chú ý.

Chi Pu và Bảo Anh thân thiết trong hậu trường

Chi Pu nhiều năm qua là một trong những gương mặt có sức hút ổn định của showbiz Việt. Từ hot girl Hà thành, cô chuyển hướng sang diễn xuất, ca hát rồi liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực giải trí. Sau Đạp Gió 2023, tên tuổi Chi Pu càng được chú ý khi cô hoạt động mạnh tại Trung Quốc, xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện và có thêm lượng người hâm mộ mới tại thị trường này. Nhan sắc cũng là yếu tố giúp cô thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán. Chi Pu từng được truyền thông Trung Quốc gọi là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam, danh xưng khiến những lần xuất hiện của cô càng dễ gây chú ý.

Chi Pu nhiều năm qua là một trong những gương mặt có sức hút ổn định của showbiz Việ

Về phía Bảo Anh, nữ ca sĩ vốn là giọng ca có duyên với ballad. Bước ra từ Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, cô ghi dấu với loạt ca khúc như Trái Tim Em Cũng Biết Đau , Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng , Ai Cần Ai . Sau nhiều lần thử nghiệm hình ảnh và màu sắc âm nhạc, những bản tình ca buồn vẫn là thế mạnh giúp Bảo Anh dễ chạm đến khán giả đại chúng. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ được chú ý trở lại với Tìm Em , sản phẩm kết hợp cùng Hngle. Cùng với đó là sự trở lại với ca khúc Níu Kéo Mãi Không Phải Cách kết hợp cùng với HYO.

Bảo Anh đang có sự trở lại đáng chú ý khi kết hợp với nam ca sĩ trẻ

Thực tế, Chi Pu và Bảo Anh từng có dịp làm việc chung trong Street Dance Vietnam 2022. Khi đó, cả hai cùng đảm nhận vai trò đội trưởng bên cạnh Kay Trần và (S) TRONG Trọng Hiếu. Vì là hai đội trưởng nữ của chương trình, Chi Pu và Bảo Anh thường bị đặt cạnh nhau trong các cuộc bàn luận về hình ảnh, kỹ năng trình diễn và khả năng dẫn dắt đội.

Bảo Anh và Chi Pu từng xuất hiện chung tại chương trình Street Dance

Trong khuôn khổ chương trình, đội của Chi Pu và đội của Bảo Anh cũng từng có những màn đối đầu trực tiếp theo format battle. Chính điều này khiến mối quan hệ giữa hai người từng được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, những lần đối đầu đó chủ yếu nằm trong tính chất thi đấu của chương trình. Sau Street Dance Vietnam, cả hai không có mâu thuẫn công khai rõ ràng và cũng không xuất hiện chung quá thường xuyên.

Bởi vậy, khoảnh khắc Chi Pu thân thiết bên Bảo Anh trong clip mới càng khiến dân mạng chú ý. Từ hai đội trưởng từng bị đặt lên bàn cân trên sóng truyền hình, cả hai nay xuất hiện vui vẻ, thoải mái trong một video hậu trường. Sự tự nhiên của Chi Pu và Bảo Anh khiến đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ lại, kéo theo nhiều bàn luận về nhan sắc lẫn mối quan hệ ngoài đời.

Điểm khiến đoạn clip càng được chú ý là nhạc nền được Bảo Anh sử dụng chính là Tìm Em, ca khúc mới của Hngle kết hợp cùng nữ ca sĩ

Điểm khiến đoạn clip càng được chú ý là nhạc nền được Bảo Anh sử dụng chính là Tìm Em , ca khúc mới của Hngle kết hợp cùng nữ ca sĩ. Trên nền giai điệu ballad đang được chú ý, khoảnh khắc Chi Pu và Bảo Anh xuất hiện cùng nhau càng dễ tạo hiệu ứng trên TikTok. Ca khúc ra mắt ngày 18/6/2026, mang màu sắc nhẹ nhàng, da diết, xoay quanh cảm giác đi tìm một người trong ký ức tình yêu. Sau khi phát hành, Tìm Em nhanh chóng đạt thành tích tốt trên nhiều nền tảng, từng vươn lên #1 Spotify Việt Nam, #1 Apple Music Việt Nam, #1 YouTube Music Videos Daily, #1 ZingChart và #1 NCT Top 50 Trending Chart. Hiện đoạn clip của Bảo Anh vẫn tiếp tục tăng lượt xem. Chỉ vài giây xuất hiện ở hậu trường, Chi Pu lại trở thành tâm điểm bàn tán nhờ visual và mối quan hệ thân thiết bất ngờ với Bảo Anh.

Ảnh: FBNV