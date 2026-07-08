Đoạn clip "nguy hiểm" của Jung Kook

Chỉ với một đoạn video kéo dài vài giây, em út toàn cầu của tiếp tục tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Sau hai đêm diễn thuộc tour lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG tại Brussels (Bỉ), Jung Kook tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội chỉ nhờ một đoạn video kéo dài vài giây. Khoảnh khắc nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc đen, đeo kính râm và quay đầu về phía khán giả nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem, 137.000 lượt yêu thích trên nền tảng X, kéo theo hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Nhan sắc của Jung Kook tiếp tục lên xu hướng

Dù không phải sân khấu solo hay một màn trình diễn được dàn dựng riêng, đoạn video vẫn tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Trên X, nhiều người hâm mộ còn gọi đây là "đoạn clip nguy hiểm" bởi chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến họ phải tua đi tua lại nhiều lần. Ánh mắt hướng thẳng về phía khán giả, biểu cảm lạnh lùng cùng thần thái tự tin khi kết hợp với mái tóc đen và cặp kính râm được cho là những yếu tố khiến khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt. Không ít bình luận hài hước cho rằng Jung Kook "quá nguy hiểm" vì chỉ một cái ngoảnh đầu cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ "mất bình tĩnh", biến đoạn video chỉ vỏn vẹn vài giây thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau hai đêm diễn tại Brussels.

Visual điển trai của Jung Kook khiến fan “bấn loạn”

Đây cũng không phải lần đầu Jung Kook gây sốt chỉ bằng những khoảnh khắc ngắn trên sân khấu. Trong nhiều năm qua, mỗi lần nam thần tượng thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang hay đơn giản là xuất hiện trong một đoạn fancam đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi. Không ít khán giả nhận xét Jung Kook sở hữu sức hút hiếm có khi chỉ cần vài giây xuất hiện cũng đủ khiến mạng xã hội "bùng nổ".



Jung Kook cũng chăm tập gym để có một thân hình săn chắc

Việc chỉ một đoạn video vài giây cũng đủ tạo nên làn sóng bàn luận không phải là điều quá bất ngờ với những người theo dõi Jung Kook nhiều năm qua. Ra mắt cùng BTS vào năm 2013 khi mới 15 tuổi, nam ca sĩ nhanh chóng được biết đến với biệt danh "em út vàng" nhờ khả năng hát, rap, nhảy, trình diễn và sáng tác tương đối toàn diện.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Jung Kook luôn là một trong những thành viên nổi bật nhất của BTS, góp mặt trong nhiều bản hit toàn cầu như Dynamite, Butter, Permission to Dance, Boy With Luv, Fake Love, Spring Day hay ON. Cùng BTS, anh góp phần đưa nhóm nhạc Hàn Quốc trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng loạt kỷ lục về doanh số album, lượng phát trực tuyến và các chuyến lưu diễn quy mô sân vận động.

Jung Kook là thành viên cực đa tài trong BTS (Ảnh: Jung Kook)

Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, Jung Kook cũng gặt hái nhiều thành công ở vai trò nghệ sĩ solo.

Năm 2023, anh phát hành album GOLDEN, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân. Album nhanh chóng tạo tiếng vang trên thị trường quốc tế với loạt ca khúc như Seven, 3D và Standing Next to You. Trong đó, Seven lập nhiều thành tích trên Spotify và Billboard, giúp Jung Kook trở thành một trong những nghệ sĩ solo Kpop có sức ảnh hưởng lớn nhất trên các nền tảng nhạc số. Phong cách trình diễn hiện đại, khả năng làm chủ sân khấu cùng hình ảnh ngày càng trưởng thành giúp nam ca sĩ liên tục mở rộng sức hút vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Ca khúc Seven của Jung Kook đã đạtt hơn 620 triệu lượt xem trên Youtube

Không chỉ được đánh giá cao về âm nhạc, Jung Kook còn nhiều năm liền góp mặt trong các bảng xếp hạng về sức ảnh hưởng và độ nhận diện toàn cầu. Mỗi lần thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang hay xuất hiện tại sân bay, concert hoặc sự kiện đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.Nhiều fancam ghi lại màn trình diễn của anh đạt hàng chục triệu lượt xem, trong khi những khoảnh khắc đời thường cũng thường xuyên tạo nên xu hướng trên X, TikTok hay Instagram. Chính vì vậy, đoạn video vài giây tại Brussels tiếp tục được xem là minh chứng cho sức hút ổn định mà Jung Kook duy trì suốt nhiều năm hoạt động.

Sự quan tâm dành cho nam ca sĩ càng gia tăng khi BTS đang chuẩn bị góp mặt tại World Cup 2026.

BTS sẽ diễn trong chương trình halftime show của trận chung kết FIFA World Cup 2026

Trước đó, tại World Cup 2022 ở Qatar, Jung Kook từng trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn trong lễ khai mạc với ca khúc Dreamers. Màn trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả trên sân vận động Al Bayt và hàng tỷ người theo dõi qua truyền hình đã trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh.



Jung Kook là nghệ sĩ Kpop đầu tiên diễn tại World Cup

Bốn năm sau, Jung Kook sẽ trở lại sân khấu World Cup cùng đầy đủ bảy thành viên BTS. Nếu năm 2022 là cột mốc khẳng định vị thế của một nghệ sĩ solo Kpop trên sân khấu thể thao lớn nhất hành tinh, thì lần trở lại này được kỳ vọng sẽ đánh dấu màn tái xuất của BTS trong giai đoạn mới sau khi hoàn tất các hoạt động cá nhân.

Khán giả rất tò mò về việc BTS sẽ diễn ca khúc nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (Ảnh: My Time With 7 Young Forever)

Trong bối cảnh BTS liên tục có những hoạt động quy mô toàn cầu, sự quan tâm dành cho từng thành viên cũng tăng vọt. Jung Kook vẫn là cái tên nổi bật mỗi khi xuất hiện, cho thấy sức hút ổn định của nam ca sĩ sau hơn một thập kỷ hoạt động cùng nhóm.