Sơ suất kiểm duyệt khiến CEO Vân Hạnh và ekip Chông Gai xin lỗi

CEO Vân Hạnh nhận trách nhiệm sau sự cố khiến fan Chông Gai bức xúc.

CEO Vân Hạnh lên tiếng về sự cố duyệt nhầm bài đăng tiêu cực

Chiều 7/7, nhà sản xuất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về những tranh cãi gần đây. Tại đây, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1 kiêm tổng giám chế chương trình, trực tiếp lên tiếng và gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ, ê-kíp cũng như khán giả.

Những ngày qua, chương trình liên tục vướng ý kiến trái chiều sau Công diễn Hội ngộ. Tâm điểm không chỉ nằm ở sự xuất hiện của nhóm Anh Tài mùa 1 mà còn liên quan đến kết quả bình chọn tại trường quay và sự cố kiểm duyệt nội dung trên group chính thức. Loạt ồn ào này khiến ê-kíp chương trình phải đăng tâm thư xin lỗi, đồng thời thừa nhận những thiếu sót trong quá trình vận hành.

CEO Vân Hạnh lên tiếng về sự cố duyệt bài đăng

Về sự cố duyệt nhầm bài đăng khiến ê-kíp phải xin lỗi, bà Ngô Thị Vân Hạnh cho biết đây là lỗi rất đáng tiếc. Tổng giám chế chương trình mở đầu bằng lời xin lỗi đến khán giả và các nghệ sĩ bị ảnh hưởng.

“Trước tiên, tôi xin lỗi tất cả khán giả, tất cả các nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng bởi bài viết đó. Với ê-kíp, đó có thể là sự duyệt nhầm. Khi chương trình nhận được nhiều sự quan tâm, có rất nhiều bài gửi về để duyệt xem bài nào được đăng, bài nào không. Tiêu chí của chúng tôi là không duyệt những bài tiêu cực, bài xích hoặc không tôn trọng người khác. Nhưng có thể đã có sự sơ suất”, bà chia sẻ.

Dù vậy, bà Ngô Thị Vân Hạnh khẳng định chương trình không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Theo bà, việc bài viết được duyệt lên cho thấy người phụ trách đã không đủ trách nhiệm và tỉnh táo trong công việc được giao.

“Các bạn có thể không cố tình, nhưng với khán giả, họ không cần biết lý do tại sao. Họ chỉ cần biết là các bạn không bảo vệ nghệ sĩ. Tại sao lại đưa những bài đó lên một trang web chính thống? Chúng tôi đã ẩn bài viết ngay lập tức, nhưng sự việc đã xảy ra và mang đến hậu quả rất nặng nề. Đó là mất lòng tin của khán giả. Đây là điều chúng tôi sợ nhất, bởi tất cả những gì chúng tôi làm là để mang lại sự tin tưởng của khán giả và nghệ sĩ. Ê-kíp không thể đổ lỗi, bởi trên hết tôi là người lớn nhất ở đây. Đây chính là lỗi của tôi, tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm.Với các nghệ sĩ và khán giả, tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi thấy đó là một điều rất tệ hại, và đó là lý do tôi gửi lời xin lỗi đến các anh”, tổng giám chế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chia sẻ.

Ekip chương trình xin lỗi khán giả vào tối ngày 6/7

Bài đăng gây tranh cãi

Trước đó, bài đăng gây tranh cãi xuất hiện trên group chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào tối 4/7, thời điểm tập 2 đang phát sóng. Nội dung bài viết so sánh tiết mục của nhóm Anh Tài Tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper với tiết mục Xin Hãy Thứ Tha của nhóm Anh Tài mùa 1. Điều khiến khán giả phản ứng là phần lời lẽ bị cho là khiếm nhã, mang tính phân biệt và thiếu tôn trọng.

Việc bài viết được admin duyệt lên trên kênh cộng đồng chính thức khiến nhiều fan phản ứng gay gắt. Dù ê-kíp đã xử lý ngay trong đêm nên không phải khán giả nào cũng nắm rõ sự việc, vụ việc vẫn để lại phản ứng không nhỏ, đặc biệt trong cộng đồng fan mùa 1 của Chông Gai. Trước đó, vào ngày 6/7, ê-kíp chương trình cũng đã đăng tải lời xin lỗi trên fanpage chính thức liên quan đến sự cố này. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đã không kiểm soát tốt nội dung và không bảo vệ nghệ sĩ trước các bình luận tiêu cực. Đây cũng là một trong những lý do khiến ê-kíp chương trình phải đề cập đến sự cố trong tâm thư xin lỗi.

Tranh cãi điểm số và lợi thế của nhóm Anh Tài mùa 1

Bên cạnh sự cố kiểm duyệt, kết quả Công diễn Hội ngộ cũng là nguyên nhân khiến tranh luận quanh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bùng lên mạnh hơn. Theo bảng xếp hạng điểm tiết mục, Biệt Đội Tái Xuất đạt 1660 điểm, đứng thứ 2 trong 10 nhóm, chỉ kém Anh Tài Nội Lực 20 điểm.

Thứ hạng này gây tranh cãi vì Biệt Đội Tái Xuất vượt qua nhiều đội hình mùa 2 đang được khán giả đánh giá cao, như Anh Tài Lắm Chiêu gồm Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Mew Amazing, Anh Chàng Nhà Bên gồm Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu... Trong khi đó, phần trình diễn của nhóm Anh Tài mùa 1 lại bị một bộ phận khán giả chê nhạt, lố và chưa thuyết phục về âm nhạc.

CEO Vân Hạnh lên tiếng về tranh cãi điểm số tại trường quay

Bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân cũng khiến tranh luận lan rộng. BB Trần đứng đầu với 490 điểm, Jun Phạm xếp thứ 2 với 480 điểm, Duy Khánh xếp thứ 3 với 460 điểm, Thanh Duy đứng thứ 5 với 390 điểm. Như vậy, 4/5 thành viên Biệt Đội Tái Xuất lọt Top 5 cá nhân sau công diễn, trong khi Neko Lê xếp hạng 20 với 250 điểm.

Thành tích này cho thấy sức hút lớn của các Anh Tài mùa 1 khi trở lại chương trình, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về lợi thế sẵn có trong cuộc đua bình chọn. So với các gương mặt mới, BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê đã có cộng đồng người hâm mộ từ mùa trước, từng được khán giả theo dõi qua nhiều vòng thi và concert. Trong khi đó, phần lớn Anh Tài mùa 2 mới chỉ có vài tập đầu để giới thiệu bản thân.

Kết quả do khán giả trường quay bình chọn tạo nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Tại buổi gặp gỡ, bà Ngô Thị Vân Hạnh thừa nhận việc lựa chọn khán giả trong những chương trình có bình chọn trực tiếp là bài toán rất khó. Theo bà, khán giả đến ghi hình không chỉ cần yêu thích chương trình mà còn phải có sức khỏe và thời gian, bởi mỗi buổi ghi hình có thể kéo dài 14 đến 16 tiếng. Đại diện chương trình cho biết ê-kíp đã áp dụng nhiều hình thức chọn khán giả như công bố thông tin, tổ chức mini game, đổi vé hoặc tặng quà. Tuy nhiên, việc đảm bảo công bằng tuyệt đối cho tất cả 34 Anh Tài là điều gần như không thể.

“Khi một tiết mục xong thì các bạn được bình chọn ngay, cảm xúc của các bạn cũng có thể khác. Có thể diễn sau, diễn trước, các bạn thấy vui hoặc ở phim trường tạo được hiệu ứng thì các bạn vote theo cảm tính. Nhưng khi về nhà, lúc phát sóng, mình bình tĩnh ngồi lại thì lại có cảm xúc khác”, bà chia sẻ. Tổng giám chế cũng nhấn mạnh 350 khán giả tại trường quay không thể đại diện cho toàn bộ người xem. Vì vậy, kết quả chắc chắn vẫn còn gây tranh cãi trong một format có yếu tố bình chọn trực tiếp.