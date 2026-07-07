"Ngoại lệ" của nhóm Anh Tài mùa 1 vướng bão tẩy chay tại show Chông Gai

Giữa lúc nhiều Anh Tài mùa 1 bị chỉ trích, nghệ sĩ này lại trở thành ngoại lệ hiếm hoi được khán giả bênh vực.

Thanh Duy thừa nhận bị tổn thương giữa bão tẩy chay tại show Chông Gai

Những ngày qua, nhóm nghệ sĩ gồm Neko Lê, Duy Khánh, Jun Phạm, Thanh Duy và BB Trần liên tục trở thành tâm điểm bàn tán sau màn xuất hiện tại tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Vốn là đội hình gồm các Anh Tài từng bước ra từ mùa đầu, nhóm nhận nhiều chú ý trước khi lên sóng. Tuy nhiên, phản ứng sau tập phát sóng lại không hoàn toàn tích cực.

Thanh Duy lần đầu lên tiếng giữa tâm bão chỉ trích

Giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt, Thanh Duy đã có những chia sẻ đầu tiên trong kênh chat với người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết anh hiểu việc fan lo lắng cho mình trong những ngày qua. Anh thừa nhận “nói không buồn thì là nói dối”, nhưng cũng nhìn nhận vui buồn, yêu ghét hay khen chê là điều người làm nghề khó tránh khỏi.

Thanh Duy cho rằng khi đã chọn theo đuổi con đường nghệ thuật, nghệ sĩ phải chấp nhận việc bản thân luôn là đối tượng được công chúng nhận xét. Công việc này có thể mang đến những khoảnh khắc thăng hoa vì được yêu thương, nhưng cũng có lúc khiến người trong cuộc rơi xuống bởi áp lực và phản ứng trái chiều. Trong loạt tin nhắn, Thanh Duy nói điều từng khiến mình tự hào cũng có thể trở thành thứ phản tác dụng. Anh nhìn nhận không có “kim bài miễn tử”, không có lối đi nào tuyệt đối an toàn và cũng không có điều gì là mãi mãi. Với nam ca sĩ, mọi thứ đều là thực tế có thể xảy đến với bất kỳ ai.

Tin nhắn của Thanh Duy gửi người hâm mộ

Thanh Duy cũng thừa nhận bối cảnh hiện tại đã khác, không thể tiếp tục áp dụng mãi những công thức cũ. Điều khiến anh trăn trở là làm sao vẫn giữ được tâm thế ban đầu, đồng thời kiên định với những giá trị đã theo đuổi trong suốt thời gian qua. Nhắc lại hành trình 20 năm làm nghề, Thanh Duy cho biết anh từng nhiều lần đối diện với những chuyện tương tự, nhưng chưa bao giờ có thể xem đó là điều bình thường. Nam ca sĩ nói bản thân vẫn buồn, vẫn bị ảnh hưởng vì vẫn là một con người có cảm xúc. Những chia sẻ này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả theo dõi chương trình.

Thanh Duy được xem là điểm sáng giữa tranh cãi của nhóm Anh Tài mùa 1

Trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, các thành viên Biệt Đội Tái Xuất lần lượt có phần biểu diễn cá nhân. Thanh Duy mang đến Tinh Tú Cầu, Jun Phạm thể hiện 1%, BB Trần trình diễn Không Lối Thoát, Neko Lê chọn Do You See, còn Duy Khánh xuất hiện với Không Vừa Ý. Sau các sân khấu solo, cả 5 cùng bước vào tiết mục nhóm Xin Hãy Thứ Tha.

Thanh Duy vướng vào tranh cãi cùng nhóm Anh Tài mùa 1 tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tuy nhiên, phản ứng dành cho màn tái xuất của nhóm không như kỳ vọng. Một bộ phận khán giả cho rằng các tiết mục chưa tạo được hiệu ứng tương xứng với độ chú ý ban đầu, nhất là khi đặt trong tổng thể mùa 2. Trang phục, tạo hình và dàn dựng bị nhận xét cầu kỳ quá mức, khiến sân khấu trở nên nặng nề, sến và lệch khỏi màu sắc mà nhiều người chờ đợi ở mùa mới.

Không ít ý kiến cũng cho rằng phần trình diễn tập trung nhiều vào biểu cảm, mảng miếng và phần nhìn, trong khi chất lượng tổng thể chưa đủ chắc để thuyết phục khán giả. Vũ đạo bị nhận xét thiếu đồng đều ở một số đoạn, chưa tạo được độ bùng nổ cần thiết. Từ đó, sự trở lại của đội hình Anh Tài mùa 1 nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Thanh Duy được xem là điểm sáng duy nhất trong tổng thế tiết mục của nhóm Anh Tài quay trở lại

Trong số các thành viên, Jun Phạm, Neko Lê và Duy Khánh là những cái tên bị nhắc đến nhiều nhất. Riêng với Thanh Duy, phản ứng của khán giả có phần mềm hơn. Dù nằm trong đội hình đang gây tranh cãi, nam ca sĩ lại được nhiều người xem là điểm sáng hiếm hoi của nhóm trong tập này.Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng nếu bàn về các tiết mục của Biệt Đội Tái Xuất thì vẫn nên “trừ Thanh Duy ra”. Một số khán giả nhận xét anh có phần solo ổn định, hát chắc và giữ được màu sắc riêng. Tinh Tú Cầu cũng được đánh giá là sân khấu thể hiện đúng thế mạnh của Thanh Duy hơn so với phần trình diễn nhóm. Một số ý kiến đánh giá anh là người có năng lượng tích cực, tôn trọng chương trình và khán giả.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bênh vực Thanh Duy

Với những khán giả đã quen với cá tính âm nhạc của Thanh Duy, Tinh Tú Cầu không phải lựa chọn quá xa lạ mà vẫn nằm trong vùng thẩm mỹ quen thuộc của nam ca sĩ. Khi đặt cạnh các tiết mục bị chê lệch tông hoặc quá nặng về dàn dựng, phần solo của anh được xem là dễ tiếp nhận hơn. So với những Anh Tài khác như Neko Lê, Duy Khánh hay Jun Phạm, Thanh Duy là nghệ sĩ ít nhận chỉ trích nhất đồng thời còn có nhiều ý kiến bênh vực nam ca sĩ. Hiện các bài đăng liên quan đến nhóm nghệ sĩ Neko Lê, Duy Khánh, Jun Phạm, Thanh Duy và BB Trần vẫn tiếp tục được bàn tán. Trong khi tranh cãi quanh màn xuất hiện của nhóm chưa hạ nhiệt, Thanh Duy lại nhận được nhiều sự cảm thông hơn sau khi lên tiếng về các tranh cãi vừa qua.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình