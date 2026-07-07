Việt Nam có ca sĩ 2k2 mở miệng là “thoại sảng” nhưng hát như thất tình 10 năm, âm thầm leo thẳng Top 3 cả nước

Mỹ nam sinh năm 2k2 đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các chị em trong show Chông Gai.

Chỉ mới lên sóng 2 tập nhưng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã trở thành tâm điểm trên MXH. Bên cạnh những “drama” khiến BTC phải lên tiếng xin lỗi hay một số "anh tài" phải đăng tải bài viết trên trang cá nhân để làm rõ sự việc thì những màn trình diễn trong chương trình vẫn nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bằng chứng là cho đến thời điểm hiện tại sau khoảng 8 ngày lên sóng, tiết mục Nhức Tiềm Thức của Hà An Huy đã thu về hơn 1,3 triệu lượt xem vài leo thẳng Top 3 YouTube Chart.

Hà An Huy gây sốt với màn trình diễn Nhức Tiềm Thức trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sau 8 ngày lên sóng hiện màn trình diễn này đang leo Top 3 YouTube Chart

Và thu về hơn 1,3 triệu lượt xem trên YouTube

Trong số 34 anh tài tham gia chương trình năm nay, không khó để thấy Hà An Huy đang là cái tên “phủ sóng” MXH. Sau tập mở màn, nam ca sĩ sinh năm 2002 liên tục xuất hiện với loạt khoảnh khắc giao lưu "đậm chất giải trí". Sự ngơ ngác, những màn trả lời phỏng vấn “vô tri” khiến netizen thi nhau chế meme và đặt cho anh biệt danh "mỹ nam thoại sảng" hay "mầm non giải trí" mới của show Chông Gai.

Thậm chí, câu nói "Hát thì sang mà thoại thì sảng" nhanh chóng trở thành câu bình luận viral nhất mỗi khi Hà An Huy xuất hiện. Thế nhưng, sau ống kính Hà An Huy hài hước bao nhiêu thì trên sân khấu anh chàng lại hoàn toàn trái ngược khi vô cùng chuyên nghiệp và xử lý ca khúc bằng chất giọng nội lực. Nhiều khán giả còn nhận xét mỗi khi Hà An Huy cầm mic, anh như biến thành người đàn ông đã trải qua… 10 đời vợ.

Hà An Huy hóa “mỹ nam thoại sảng” trong chương trình

Nhưng khi cất giọng, sự cảm xúc và từng trải trong cách thể hiện khiến fan tưởng như anh đã trải qua… 10 đời vợ

Nhức Tiềm Thức là ca khúc do chính Hà An Huy sáng tác và phát hành MV Lyrics vào tháng 1/2026. Ca khúc ghi lại khoảnh khắc Hà An Huy đối diện trực diện với sự thật của một mối quan hệ khi cả hai đã đủ thấu hiểu bản thân và đối phương nhưng không còn chung một hướng để tiếp tục đồng hành. Sau màn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, MV Lyrics của Nhức Tiềm Thức cũng nhận được sự quan tâm và hiện đã vượt mốc 1,5 triệu lượt xem trên YouTube.

MV Lyrics Nhức Tiềm Thức - Hà An Huy

Sinh năm 2002, Hà An Huy lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà ngoại anh là NSƯT Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương và mẹ là NSƯT Minh Phương, hiện công tác tại VOV. Từ nhỏ, nam ca sĩ đã sớm tiếp xúc với âm nhạc dân gian trước khi lựa chọn theo đuổi con đường nhạc hiện đại và sáng tác.

Trước khi góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy từng giành Quán quân Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal 2022 và tiếp tục đăng quang Vietnam Idol 2023. Được đánh giá cao về khả năng sáng tác lẫn trình diễn, nam ca sĩ vốn đã sở hữu nền tảng chuyên môn vững vàng.

Hà An Huy trở thành Quán quân Bài Hát Hay Nhất 2022

Và tiếp tục trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023

Tuy nhiên, phải đến khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , khán giả mới được chứng kiến thêm một "phiên bản" khác của Hà An Huy - một chàng trai vừa là "cây hạt nhài" bất đắc dĩ của chương trình và sở hữu tài năng đáng gờm trong chương trình. Với hiệu ứng hiện tại, chắc chắn Hà An Huy sẽ còn là cái tên nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa trong những vòng thi sắp tới.

Ảnh: FB/Threads