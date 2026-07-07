30 giây tổn thương cực độ của Tăng Thanh Hà

Trong trailer đầu tiên được hé lộ, nhạc phim Hoàng Hậu Cuối Cùng khiến fan nhạc kinh ngạc vì đưa đẩy cảm xúc cho Tăng Thanh Hà quá tốt.

Sau nhiều ngày liên tiếp trở thành tâm điểm mạng xã hội, dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng tiếp tục hâm nóng sức hút khi chính thức tung First Trailer. Không còn dừng lại ở những hình ảnh giới thiệu dàn diễn viên hay tạo hình nhân vật, đoạn trailer đầu tiên đã hé lộ những lát cắt quan trọng về câu chuyện phía sau cuộc hôn nhân giữa Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại, đồng thời mở ra bối cảnh tráng lệ của hoàng cung nhưng chất chứa nhiều khoảng lặng.

Trailer đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng

First Trailer không tiết lộ quá nhiều về cốt truyện mà lựa chọn dẫn dắt khán giả bằng ngôn ngữ hình ảnh đậm chất điện ảnh. Trailer lần đầu hé lộ nhiều phân cảnh của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng Hậu. Không xuất hiện dồn dập, nhân vật được khắc họa chủ yếu thông qua ánh mắt, biểu cảm và những khoảnh khắc lặng im đầy cảm xúc. 30 giây cuối trailer, khán giả chú ý đến phần nhạc phim do Bùi Lan Hương thể hiện. Đoạn nhạc được lồng ghép trong phần cao trào đặc tả cảm xúc tổn thương lên đến đỉnh điểm và sự tan vỡ trong mối quan hệ giữa Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại.

"Đến một ngày, dù ta chẳng thể quay lại, dù năm tháng ấy nhạt phai, người còn dang cánh tay, dịu xoa đắng cay..." Chỉ khoảng 30 giây ngắn ngủi nhưng giọng hát Bùi Lan Hương đã góp phần đẩy cảm xúc của phân đoạn lên đỉnh điểm. Giai điệu ballad da diết kết hợp cùng ca từ day dứt khiến không ít khán giả bày tỏ sự mong chờ bản nhạc phim đầy đủ ngay sau khi trailer được phát hành.

30 giây cuối trailer, nhạc phim cũng được hé lộ

Cảm xúc tổn thương Tăng Thanh Hà thể hiện được đẩy lên cao trào nhờ nhạc nền

Việc lựa chọn Bùi Lan Hương thể hiện OST cũng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trước đó, tại showcase ra mắt dự án, dù đang bận lịch trình tại Mỹ, nữ ca sĩ vẫn gửi lời nhắn đến khán giả và xác nhận sẽ đảm nhận phần nhạc phim cho Hoàng Hậu Cuối Cùng . Cô tiết lộ đây là một ca khúc "đẫm lệ sầu", được viết để đồng hành cùng câu chuyện đầy bi kịch của Nam Phương Hoàng hậu. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về ca khúc nhạc phim này. Giai điệu chỉ được hé lộ qua trailer đầu tiên của phim và dòng status của Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương hào hứng khoe về ca khúc nhạc phim cho Hoàng Hậu Cuối Cùng

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về ca khúc

Với chất giọng vừa ấm áp vừa vang vọng cùng màu sắc ma mị đặc trưng, Bùi Lan Hương chỉ cần cất lên một câu hát cũng đủ tạo nên dư âm mạnh mẽ. Dù mới được hé lộ một đoạn ngắn, ca khúc đã được nhiều khán giả dự đoán có tiềm năng trở thành một bản ballad được yêu thích khi bộ phim chính thức ra mắt. Sức nóng từ màn tái xuất của Tăng Thanh Hà, kết hợp cùng hiệu ứng truyền thông của Hoàng Hậu Cuối Cùng , càng khiến bản OST được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhạc phim nổi bật của điện ảnh Việt trong thời gian tới.

Hoàng Hậu Cuối Cùng đang là tâm điểm truyền thông vì là dự án comeback sau 13 năm của Tăng Thanh Hà

Bùi Lan Hương là giọng ca bảo chứng OST

Trong sự nghiệp, Bùi Lan Hương nhiều lần được các nhà làm phim "chọn mặt gửi vàng" để thể hiện nhạc phim điện ảnh. Tiêu biểu nhất là Ngày Chưa Giông Bão , ca khúc từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ và trở thành một trong những bản OST thành công nhất của điện ảnh Việt. Với kinh nghiệm cùng màu giọng giàu cảm xúc, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình ở dòng nhạc phim thông qua Hoàng Hậu Cuối Cùng , góp phần hoàn thiện cảm xúc mà bộ phim đang xây dựng ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Với kinh nghiệm cùng màu giọng giàu cảm xúc, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình ở dòng nhạc phim thông qua Hoàng Hậu Cuối Cùng

Ảnh: FBNV