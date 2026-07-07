Jun Phạm bị tấn công, Will có động thái ra mặt ủng hộ

Giữa lúc Jun Phạm vướng nhiều chỉ trích tại Chông Gai, chia sẻ mới của Will nhanh chóng khiến khán giả chú ý.

Những ngày qua, Jun Phạm là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều sau màn xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Tranh cãi xoay quanh phần thể hiện của nhóm Anh tài mùa 1 tái xuất khiến các nghệ sĩ liên quan liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong lúc sự việc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, Will bất ngờ có chia sẻ liên quan đến Jun Phạm.

Will bất ngờ có chia sẻ liên quan đến Jun Phạm

Trong tin nhắn mới nhất, Will cho biết thời gian qua có nhiều người hỏi anh về Jun. Nam ca sĩ không nói trực tiếp về các ý kiến trái chiều đang hướng về đồng đội cũ, mà nhắc lại chặng đường cả hai đã đi cùng nhau suốt 16 năm. Từ thời còn hoạt động chung trong nhóm nhạc đến khi mỗi người bước ra solo, Will cho biết anh luôn theo dõi và cảm thấy tự hào về những gì Jun Phạm đã làm.

Will cũng nói về cảm xúc của một người từng xuất thân từ nhóm nhạc. Theo nam ca sĩ, sau khi một nhóm tan rã, mỗi thành viên thường có một công việc, một nơi hoạt động riêng. Có người tiếp tục đi hát, có người thử sức ở những lĩnh vực khác, thậm chí có người có thể rời khỏi sân khấu để làm một công việc hoàn toàn khác. Vì vậy, việc sau nhiều năm các thành viên vẫn còn làm nghệ thuật, vẫn còn gặp nhau trên sân khấu và vẫn còn có thể hát cùng nhau là điều khiến anh có nhiều cảm xúc.

Chia sẻ của Will

Ở cuối chia sẻ, Will nhắn gửi mong mọi người luôn dành sự yêu thương cho nhau. Bài đăng của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm vì xuất hiện đúng thời điểm Jun Phạm đang đối diện với nhiều ý kiến trái chiều. Dù không nhắc thẳng đến tranh cãi, động thái này vẫn được nhiều khán giả hiểu là cách Will thể hiện sự ủng hộ dành cho người bạn đã gắn bó với mình từ thời 365.

Trước đó, Jun Phạm cùng Neko Lê, Duy Khánh, Thanh Duy và BB Trần xuất hiện trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với tư cách nhóm Anh tài mùa 1 tái xuất. Vốn là đội hình từng nhận nhiều chú ý ở mùa trước, màn trở lại của nhóm nhanh chóng trở thành điểm được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, phản ứng sau tập phát sóng lại không hoàn toàn tích cực.

Nhóm Anh Tài mùa 1 đang là tâm điểm tranh cãi

Tranh cãi tập trung nhiều nhất ở chất lượng các tiết mục. Theo nhiều khán giả, nhóm anh tài quay lại có lợi thế lớn về độ quen mặt, kinh nghiệm sân khấu và lượng fan sẵn có, nhưng phần trình diễn lại chưa tương xứng với kỳ vọng. Các sân khấu solo bị nhận xét nhạc nhạt, thiếu điểm nhấn, bản phối chưa đủ cuốn và không tạo được khoảnh khắc nổi bật. Một số phần diễn còn bị cho là sa đà vào biểu cảm, mảng miếng và chiêu trò sân khấu, trong khi phần nghe chưa đủ thuyết phục.

Jun Phạm là một trong những nghệ sĩ bị chỉ trích nhiều nhất

Trang phục, tạo hình và dàn dựng của nhóm cũng vấp nhiều ý kiến trái chiều vì bị cho là cầu kỳ quá mức cần thiết, khiến tổng thể trở nên nặng nề, sến và lệch khỏi màu sắc chung của mùa 2. Với tiết mục nhóm Xin Hãy Thứ Tha , dù Biệt Đội Tái Xuất vẫn giữ được tinh thần giải trí và độ ăn ý nhất định, nhiều khán giả cho rằng sân khấu chỉ tập trung vào phần biểu diễn bên ngoài, còn chất lượng tổng thể chưa tương xứng. Phần vũ đạo cũng bị chê thiếu đồng đều, có đoạn chưa chắc nhịp, khiến tiết mục chưa đạt được độ bùng nổ như kỳ vọng dành cho một đội hình tái xuất từ mùa đầu tiên. Trong đó, phần thể hiện của Jun Phạm và Neko Lê là hai tiết mục bị đánh giá nặng nhất.

Giữa lúc Jun Phạm bị nhắc tên nhiều trong tranh cãi, chia sẻ của Will càng khiến khán giả chú ý vì mối quan hệ lâu năm giữa cả hai. Will và Jun Phạm từng là thành viên nhóm 365, một trong những nhóm nhạc nam được yêu thích của Vpop. Sau khi nhóm tan rã, mỗi người chọn một hướng đi riêng nhưng vẫn tiếp tục hoạt động trong showbiz.

Jun Phạm và Will từng hoạt động chung trong nhóm 365

Jun Phạm sau đó phát triển hình ảnh nghệ sĩ đa năng, tham gia ca hát, diễn xuất, viết sách và nhiều chương trình truyền hình. Trong khi đó, Will cũng theo đuổi âm nhạc, phim ảnh và các hoạt động giải trí khác. Dù không còn đứng chung trong đội hình 365, mối quan hệ giữa các thành viên vẫn luôn được người hâm mộ quan tâm mỗi khi họ nhắc đến nhau hoặc cùng xuất hiện trong một sự kiện.

Đáng chú ý, cả Will và Jun Phạm hiện đều tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Việc hai cựu thành viên 365 cùng góp mặt trong một chương trình khiến động thái của Will càng được bàn luận nhiều hơn. Trong bối cảnh Jun Phạm vẫn đang đối diện với nhiều ý kiến trái chiều, chia sẻ của Will được xem là một phản ứng đáng chú ý từ người từng đồng hành với anh suốt nhiều năm trong nghề.

Hiện tại cả hai đang tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Hiện các tranh cãi liên quan đến màn tái xuất của nhóm Anh tài mùa 1 vẫn tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Jun Phạm vẫn là một trong những cái tên bị nhắc đến nhiều, còn động thái của Will cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được fan 365 và khán giả theo dõi chương trình bàn luận.

Ảnh: FB/ chụp màn hình