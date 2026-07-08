2 năm tạo nên Gai Con - fandom bùng nổ nhất Việt Nam, CEO Yeah1 nói về cách giữ fan: Cần thời gian và chân thành

Văn hóa thần tượng ở Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ sau làn sóng 2 show Anh Trai năm 2024, làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Chỉ sau khoảng 2 năm, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tạo nên một trong những fandom có quy mô và sức ảnh hưởng lớn nhất thị trường giải trí nội địa. Từ sức mua concert, khả năng tổ chức các dự án tiếp ứng đến độ phủ trên mạng xã hội, Gai Con đang được xem là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của mô hình fan-economy tại Việt Nam.

Chiều 7/7, tại buổi gặp gỡ truyền thông, CEO Yeah1 Vân Hạnh lần đầu chia sẻ về cách chương trình xây dựng và duy trì cộng đồng người hâm mộ suốt hai năm qua, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao giữa mùa đầu tiên và mùa tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Fandom có sức ảnh hưởng hàng đầu Việt Nam

Tên gọi "Gai Con" bắt đầu xuất hiện vào khoảng tháng 7 - 8/2024, ngay trong giai đoạn đầu mùa 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng. Ban đầu, đây chỉ là cách cộng đồng mạng gọi vui dựa trên chữ "Chông Gai" trong tên chương trình. Khi các vòng Công diễn liên tiếp tạo hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội, lượng người hâm mộ tăng trưởng nhanh chóng. "Gai Con" dần trở thành danh xưng được sử dụng đồng loạt trên Threads, TikTok, Facebook trước khi được chính ban tổ chức và các Anh Tài chính thức nhắc đến trong những bài đăng, tâm thư hay các đêm concert với những lời chào quen thuộc như "Thương gửi Gai Con" hay "Cảm ơn các Gai Con".

Sau hai năm phát triển, "Gai Con" không còn đơn thuần là tên gọi của một fandom mà đã trở thành một thương hiệu cộng đồng có bản sắc riêng

Sau hai năm phát triển, "Gai Con" không còn đơn thuần là tên gọi của một fandom mà đã trở thành một thương hiệu cộng đồng có bản sắc riêng. Điểm khác biệt lớn nhất của cộng đồng này nằm ở tệp khán giả. Phần lớn người hâm mộ thuộc nhóm tuổi từ 20-45, bao gồm cả Millennials và Gen Z - những người đã có công việc ổn định, độc lập về tài chính và nhiều người từng đồng hành với các Anh Tài từ những năm đầu sự nghiệp.

Điều đó tạo nên sức mua hiếm có trên thị trường giải trí Việt Nam. Chuỗi 9 concert của mùa đầu tiên liên tục cháy vé chỉ sau vài phút mở bán, dù quy mô lên tới hàng chục nghìn khán giả. Những hoạt động tiếp ứng nghệ sĩ cũng được tổ chức bài bản với các dự án quyên góp lên đến hàng tỷ đồng, triển khai màn hình LED tại trung tâm thương mại, xe cà phê, xe hoa hay hàng loạt hoạt động cổ vũ chuyên nghiệp.

Chuỗi 9 concert của mùa đầu tiên liên tục cháy vé chỉ sau vài phút mở bán, dù quy mô lên tới hàng chục nghìn khán giả

Không chỉ mạnh về khả năng chi tiêu, "Gai Con" còn sở hữu mức độ thảo luận rất lớn trên mạng xã hội. Các cộng đồng Facebook với hàng trăm nghìn thành viên, cùng lượng nội dung khổng lồ trên TikTok và Threads giúp mọi chủ đề liên quan đến chương trình, từ âm nhạc, hậu trường cho đến những tranh luận xoay quanh nghệ sĩ hay nhà sản xuất đều nhanh chóng trở thành xu hướng.

Sự phát triển của "Gai Con" cũng được xem là cột mốc góp phần thay đổi văn hóa thần tượng tại Việt Nam. Nếu trước đây, những hoạt động như booth check-in, photocard, banner, lightstick hay merchandise gần như chỉ xuất hiện trong các fandom Kpop hoặc Cpop thì nay đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở các concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Người hâm mộ chủ động tổ chức các dự án tiếp ứng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao trải nghiệm concert trong nước.

Người hâm mộ chủ động tổ chức các dự án tiếp ứng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao trải nghiệm concert trong nước.

Quan trọng hơn, chương trình cũng mở rộng khái niệm về "thần tượng". Thay vì chỉ dành sự yêu mến cho những ca sĩ trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật, khán giả sẵn sàng xây dựng fandom cho các nghệ sĩ kỳ cựu, rapper, rocker hay những gương mặt đã ngoài 30, 40 tuổi. Giá trị cốt lõi nằm ở thực lực, tư duy nghệ thuật, cách ứng xử và hành trình truyền cảm hứng của mỗi nghệ sĩ.

Sự bùng nổ của cộng đồng này cũng góp phần xóa bỏ quan điểm cho rằng fandom Việt chỉ mạnh ở việc "cày view" trên mạng. Người hâm mộ ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các trải nghiệm trực tiếp như vé concert, album, merchandise chính hãng hay các sản phẩm thương mại có sự đồng hành của nghệ sĩ

Sự bùng nổ của cộng đồng này cũng góp phần xóa bỏ quan điểm cho rằng fandom Việt chỉ mạnh ở việc "cày view" trên mạng. Người hâm mộ ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các trải nghiệm trực tiếp như vé concert, album, merchandise chính hãng hay các sản phẩm thương mại có sự đồng hành của nghệ sĩ. Đáng chú ý, thay vì hình thành những cuộc đối đầu gay gắt giữa các fandom cá nhân, cộng đồng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại phát triển theo mô hình "fan nhà chung". Các nhóm người hâm mộ của từng Anh Tài phối hợp với nhau để tạo nên những mùa concert quy mô lớn, góp phần xây dựng môi trường fandom tích cực và hạn chế những cuộc tranh cãi tiêu cực trên mạng xã hội.

CEO Yeah1: Muốn giữ được fan thì phải có thời gian

Tại buổi gặp gỡ truyền thông chiều 7/7, CEO Yeah1 Vân Hạnh cho rằng yếu tố quan trọng nhất để duy trì một cộng đồng người hâm mộ lớn không nằm ở chiến lược truyền thông hay các hoạt động tương tác, mà là sự chân thành và những giá trị thực sự mà chương trình mang lại. Theo bà, khi quy mô fandom ngày càng lớn, việc xuất hiện những ý kiến trái chiều hay các thử thách là điều khó tránh khỏi.

CEO Yeah1 chia sẻ về cách chương trình xây dựng và duy trì cộng đồng người hâm mộ

"Mọi chuyện cần phải chân thành. Mình phải cho khán giả thấy rằng mình đang làm những điều đúng đắn, xứng đáng để họ yêu, bảo vệ và cùng với mình đồng hành. Họ có những tiêu chí của họ khi theo dõi một nghệ sĩ hay một chương trình nào. Tôi tin là lớn thuyền thì lớn sóng. Nếu mà trong một cái vòng fan nhỏ thì có thể chúng ta dễ kiểm soát hơn, nhưng mà khi lớn ra, chúng ta lớn mạnh hơn, chúng ta có được những điều tuyệt vời hơn bởi vì chúng ta được nhiều người yêu hơn, thì cũng tương ứng với chuyện là chúng ta sẽ phải đối mặt với khó khăn và chúng ta phải giải quyết. Chỉ bằng một cách là mình chứng minh mình xứng đáng. Để chứng minh được điều đó thì tất cả ê-kíp, nghệ sĩ và những người đang đồng hành trong hành trình này đều luôn luôn có một quyết tâm, đó là làm điều tử tế nhất, chân thành nhất và nỗ lực nhất. Tôi tin rằng mình sẽ giữ được mọi người, nhưng mà phải có thời gian."

Theo bà Vân Hạnh, để giữ được một fandom lớn và bền vững, không có con đường nào khác ngoài việc liên tục chứng minh giá trị bằng sản phẩm, sự tử tế và thời gian đồng hành cùng khán giả

Phát biểu của CEO Yeah1 được đưa ra trong bối cảnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bước sang mùa mới, đồng thời phải đối mặt với bài toán duy trì sức nóng của cộng đồng "Gai Con" sau thành công vang dội của mùa đầu tiên. Theo bà Vân Hạnh, để giữ được một fandom lớn và bền vững, không có con đường nào khác ngoài việc liên tục chứng minh giá trị bằng sản phẩm, sự tử tế và thời gian đồng hành cùng khán giả.

Ảnh: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai