Neko Lê thông báo động thái pháp lý giữa tâm điểm tranh cãi show Chông Gai

Động thái mới nhất từ Neko Lê và công ty quản lý gây chú ý.

Neko Lê và công ty chủ quản thông báo động thái pháp lý

Tối 7/7, Great Entertainment - công ty quản lý của Neko Lê - chính thức phát đi thông báo liên quan đến những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nam nghệ sĩ. Đơn vị này cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức đăng tải và phát tán nội dung bị cho là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Neko Lê.

Tối 7/7, Great Entertainment - công ty quản lý của Neko Lê - chính thức phát đi thông báo liên quan đến những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nam nghệ sĩ

Trong thông báo, Great Entertainment cho biết thời gian gần đây trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cắt ghép, không đúng thực tế nhưng vẫn tiếp tục bị đăng tải và lan truyền. Công ty nhận định những hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của nghệ sĩ mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đơn vị quản lý Neko Lê xác nhận đang tiến hành lập vi bằng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sai phạm, đồng thời sẽ trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Đơn vị quản lý xác nhận đang tiến hành lập vi bằng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sai phạm, đồng thời sẽ trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Great Entertainment cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan chấm dứt việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời kêu gọi khán giả tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc để tránh gây ảnh hưởng đến những cá nhân, tập thể không liên quan cũng như hạn chế tình trạng nhiễu loạn trên môi trường mạng.

Nguyên văn thông báo từ Great Entertainment: "THÔNG BÁO Về việc vu khống và đăng tải thông tin sai sự thật về nghệ sĩ Neko Lê. Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện những thông tin bịa đặt, vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ Neko Lê. Đây là những thông tin được xào nấu, cắt ghép, không đúng thực tế nhưng vẫn bị một số cá nhân/ trang mạng đăng tải và lan truyền. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ Neko Lê. Hiện tại, Great Entertainment đang tiến hành lập vi bằng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sai phạm, đồng thời sẽ trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đề nghị những cá nhân/ tổ chức nêu trên dừng ngay các hành vi sai phạm và mong khán giả hãy tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, tránh để những nội dung sai sự thật làm ảnh hưởng đến các cá nhân và tập thể không liên quan, cũng như gây nhiễu loạn môi trường mạng xã hội. Trân trọng, Great Entertainment"

Cùng thời điểm, Neko Lê cũng gửi tin nhắn tới người hâm mộ thông qua kênh broadcast. Nam nghệ sĩ xác nhận bản thân và ê-kíp đang tiến hành các công tác pháp lý cần thiết đối với những bài đăng chưa được xác thực xuất hiện trong thời gian vừa qua.

Chuyện gì đang xảy ra với Neko Lê?

Động thái của Neko Lê diễn ra trong bối cảnh anh đang là một trong những cái tên nhận nhiều sự chú ý nhất sau khi tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng. Những ngày qua, sự xuất hiện của Biệt Đội Tái Xuất gồm Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh đã trở thành chủ đề gây tranh luận lớn trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Neko Lê cùng Duy Khánh là hai thành viên chịu nhiều ý kiến trái chiều.

Nhóm Anh Tài mùa 1 tái xuất ở tập 2 mùa 2 gây tranh cãi

Neko Lê là thành viên hứng ý kiến trái chiều nhiều nhất

Sau khi chương trình phát sóng, phần trình diễn solo ca khúc Do U See của Neko Lê nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Một bộ phận khán giả cho rằng nam nghệ sĩ bộc lộ hạn chế ở cả ba kỹ năng hát, nhảy và rap. Giọng hát bị nhận xét chưa ổn định, có những đoạn hụt hơi, chênh phô khi lên các nốt cao, đặc biệt khi đặt cạnh nhiều nghệ sĩ được đánh giá có chuyên môn nổi bật trong dàn Anh Tài mùa 2. Giữa áp lực từ dư luận, Neko Lê cũng đã tạm khóa hoặc ẩn tài khoản Threads cá nhân.

Từ loạt tranh cãi liên quan đến sân khấu ra mắt ở Chông Gai mùa 2, nhiều khoảnh khắc của Neko Lê từ chương trình mùa 1 bị một bộ phận cư dân mạng "đào" lại, làm dấy lên nhiều tin đồn chưa xác thực. Đây cũng là lý do chính Neko Lê và công ty chủ quản tiến hành các động thái pháp lý cứng rắn. Bên cạnh tranh cãi, người hâm mộ vẫn ra sức bảo vệ Neko Lê.

Neko Lê khoá Threads giữa bão dư luận

Làn sóng tiêu cực bùng nổ khiến nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phải chính thức lên tiếng. Tối 6/7, ê-kíp chương trình đăng tải thư xin lỗi trên fanpage chính thức, thừa nhận đã khiến nhiều khán giả buồn lòng, hoang mang và lung lay niềm tin. Đơn vị sản xuất cho biết việc lên tiếng sau hai ngày kể từ khi tập phát sóng là bởi ê-kíp cần thời gian rà soát toàn bộ quy trình vận hành để nhìn nhận những thiếu sót.

Chiều 7/7, CEO Yeah1 - bà Vân Hạnh - đã có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về những tranh cãi xoay quanh chương trình

Chiều 7/7, CEO Yeah1 - bà Vân Hạnh - đã có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về những tranh cãi xoay quanh chương trình. Đại diện nhà sản xuất gửi lời xin lỗi tới 34 nghệ sĩ tham gia, đồng thời khẳng định ê-kíp luôn đồng hành và chia sẻ với các nghệ sĩ trong quá trình thực hiện chương trình.

Ảnh: FBNV