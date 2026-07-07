CEO Yeah1 Vân Hạnh nói thẳng lý do chọn 5 Anh Tài mùa 1 trở lại show Chông Gai 2026

Trong buổi gặp gỡ truyền thông, CEO Vân Hạnh đã có những chia sẻ chân thành về việc mời 5 Anh Tài mùa 1 trở lại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Giữa những tranh luận kéo dài nhiều ngày qua, chiều 7/7, CEO Yeah1 - bà Vân Hạnh đã có buổi gặp gỡ thân mật với truyền thông. Tại đây, nữ CEO trực tiếp đề cập đến những căng thẳng mà chương trình đối mặt trong thời gian qua, đồng thời gửi lời xin lỗi đến toàn bộ 34 Anh Tài vì những áp lực phát sinh sau khi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 lên sóng.

CEO Vân Hạnh nói về quyết định mời BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê trở lại show Chông Gai mùa 2

Trả lời câu hỏi về quyết định mời BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê trở lại, CEO Vân Hạnh cho biết đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà xuất phát từ những giá trị mà 5 nghệ sĩ đại diện cho hành trình của mùa đầu tiên.

Theo CEO Vân Hạnh, 5 Anh Tài là những người đại diện cho 33 nghệ sĩ của mùa 2024, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau và đều là những trường hợp có sự thay đổi rõ rệt sau chương trình. Họ từng bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với nhiều điểm xuất phát khác nhau, sau đó đạt được nhiều thành quả trong sự nghiệp, nhưng vẫn sẵn sàng gác lại những gì đã có để tiếp tục bước vào một thử thách mới.

CEO Vân Hạnh cho rằng 5 Anh Tài mùa 1 là những người đại diện cho 33 nghệ sĩ của mùa 2024, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau và đều là những trường hợp có sự thay đổi rõ rệt sau chương trình

CEO Vân Hạnh chia sẻ: "5 Anh Tài trở lại là những người đại diện cho 33 Anh Tài của 2024. Họ là những người khác ngành nghề, ngành nghề của họ rất phong phú, họ là những người được nhiều nhất, thay đổi nhiều nhất so với bản thân họ khi mới bước vào hành trình đó. Họ từng là những người chưa có gì, rồi có rất nhiều thứ và cũng là những người dũng cảm bỏ lại những thứ có được để bước vào thử thách mới. Có thể mất tất cả nhưng họ có sân chơi mới khiến họ cảm thấy có năng lượng để cống hiến và phấn đấu. Đó là những yếu tố để tôi mời lại 5 Anh Tài. Ngoài ra, họ là những người rất thấu hiểu 'văn hóa Chông Gai', sẽ giúp những người mới vào không còn bỡ ngỡ nữa."

Theo nữ CEO, ngoài yếu tố chuyên môn, việc từng trải qua trọn vẹn hành trình ở mùa đầu giúp 5 Anh Tài hiểu rõ tinh thần của chương trình và có thể đóng vai trò kết nối, hỗ trợ các nghệ sĩ mới hòa nhập nhanh hơn với môi trường thi đấu.

Nhóm Biệt Đội Tái Xuất gồm 5 Anh Tài mùa 1 là Neko Lê, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy, BB Trần

Tranh cãi bùng nổ từ tối 4/7, khi tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục lên sóng với những tiết mục còn lại của Công diễn Hội ngộ. Tâm điểm của tập phát sóng là sự xuất hiện của Biệt Đội Tái Xuất - đội hình gồm 5 Anh Tài từng tham gia mùa 2024 gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê. Ngay từ thời điểm được công bố, đây đã là một trong những yếu tố nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả. Cả 5 đều là những gương mặt có lượng người hâm mộ đông đảo sau mùa đầu tiên, từng ghi dấu ấn qua nhiều sân khấu lớn và sở hữu độ nhận diện cao. Chính vì vậy, sự trở lại của họ cũng đi kèm kỳ vọng lớn hơn so với nhiều Anh Tài mới góp mặt ở mùa hai.

Trong tập 2, mỗi thành viên mang đến một sân khấu cá nhân trước khi cùng hội tụ ở tiết mục nhóm. Thanh Duy trình diễn Tinh Tú Cầu, Jun Phạm lựa chọn 1%, BB Trần mang đến Không Lối Thoát, Neko Lê thể hiện Do You See, còn Duy Khánh xuất hiện với Không Vừa Ý. Khép lại phần thi solo, cả 5 cùng kết hợp trong ca khúc Xin Hãy Thứ Tha.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, phản ứng từ một bộ phận khán giả dành cho Biệt Đội Tái Xuất bắt đầu trở nên tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng các tiết mục chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như mong đợi, đặc biệt khi đặt trong tổng thể chất lượng của mùa hai.

Không ít bình luận nhận xét phần trang phục, tạo hình và dàn dựng được đầu tư cầu kỳ nhưng lại tạo cảm giác nặng nề, thậm chí bị đánh giá là sến và chưa phù hợp với tinh thần mà khán giả kỳ vọng ở mùa mới. Bên cạnh đó, sân khấu bị cho là thiên về yếu tố trình diễn hình ảnh, biểu cảm và mảng miếng, trong khi chất lượng tổng thể chưa tương xứng với danh tiếng của một đội hình bước ra từ mùa đầu tiên. Phần vũ đạo cũng bị nhận xét thiếu đồng đều, có những đoạn chưa chắc nhịp và chưa tạo được cao trào.

Neko Lê

và Duy Khánh bị tấn công trên MXH

Trong số các thành viên, Jun Phạm, Neko Lê và Duy Khánh là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn. Jun Phạm nhận nhiều ý kiến trái chiều sau màn trình diễn 1%, trong khi Neko Lê trở thành tâm điểm tranh luận với phần solo Do You See cũng như tiết mục nhóm. Riêng Duy Khánh tiếp tục bị khán giả "đào lại" một số khoảnh khắc trong chương trình, gây tranh cãi vì chia sẻ mang theo hình các Anh Tài mùa 2024 vì "sợ lạc lõng" đến cách tương tác với các thành viên mới.

Tranh cãi bùng nổ khó lường, việc CEO Vân Hạnh cùng ê-kíp lựa chọn đối diện trực tiếp với truyền thông và giải đáp những thắc mắc của công chúng phần nào giúp làm rõ nhiều câu hỏi xoay quanh mùa giải mới

Tranh cãi bùng nổ khó lường, việc CEO Vân Hạnh cùng ê-kíp lựa chọn đối diện trực tiếp với truyền thông và giải đáp những thắc mắc của công chúng phần nào giúp làm rõ nhiều câu hỏi xoay quanh mùa giải mới. Trước đó, ekip đã lên tiếng xin lỗi công khai trên fanpage vào tối 6/7. Hiện tại, người hâm mộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng kêu gọi cộng đồng nên nhìn nhận các màn trình diễn một cách văn minh, hạn chế những bình luận mang tính công kích cá nhân với nghệ sĩ.