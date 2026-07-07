Winter (aespa) tiết lộ từng bị SM Entertainment từ chối 3 lần

Trước khi ra mắt cùng aespa, Winter từng ba lần không vượt qua vòng tuyển chọn của SM Entertainment và suýt từ bỏ giấc mơ gia nhập công ty này.

Ít ai ngờ rằng, trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của aespa, Winter từng trải qua hành trình không hề dễ dàng để gia nhập SM Entertainment.

Trong chương trình trực tuyến Salon Drip 2, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ chi tiết về quá trình nhiều lần bị từ chối trước khi chính thức trở thành thực tập sinh của công ty quản lý mà cô luôn mong muốn được đầu quân.

Ba lần thất bại trước khi chạm đến ước mơ

Winter cho biết cô ký hợp đồng với SM Entertainment vào năm 2017 và trải qua khoảng 3 năm rưỡi thực tập trước khi ra mắt cùng aespa vào năm 2020. Tuy nhiên, để có được cơ hội đó, nữ ca sĩ đã phải trải qua tới ba lần thử sức.

Ở lần đầu tiên, người được SM Entertainment chú ý lại là anh trai của Winter chứ không phải cô. Đến lần thứ hai, Winter được lựa chọn sau một lễ hội khiêu vũ nhờ màn trình diễn nổi bật hơn anh trai, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua vòng tuyển chọn.

Lần thứ ba, cô tiếp tục tham gia buổi tuyển chọn toàn cầu của SM tại Busan nhưng một lần nữa không được lựa chọn.

Suýt bỏ lỡ cơ hội vì chờ SM Entertainment

Sau ba lần thất bại, Winter bắt đầu nhận được sự quan tâm từ một số công ty giải trí khác. Tuy nhiên, thay vì ký hợp đồng ngay, cô vẫn nuôi hy vọng được gia nhập SM Entertainment.

Karina (bên trái) và Winter - Ảnh chụp màn hình JTBC.

Nữ ca sĩ kể rằng khi nhận được tín hiệu từ các công ty khác, cô đã chủ động thông báo với đại diện SM rằng mình đang cân nhắc những lời mời này. Chính thời điểm đó đã mở ra bước ngoặt trong hành trình theo đuổi ước mơ của cô.

Không lâu sau, Winter chính thức nhận được lời đề nghị gia nhập SM Entertainment và bắt đầu quãng thời gian đào tạo trước khi ra mắt với aespa.

Từ thực tập sinh đến thành viên aespa

Winter ra mắt cùng aespa vào tháng 11/2020 với đĩa đơn Black Mamba. Sau đó, nhóm liên tiếp ghi dấu ấn với các ca khúc như Next Level, Savage, Drama, Supernova, Armageddon và gần đây là Lemonade, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật của K-pop thế hệ mới.

Câu chuyện của Winter nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng hành trình nhiều lần bị từ chối nhưng vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu của nữ ca sĩ là minh chứng cho việc thành công đôi khi đến sau không ít lần thất bại.

Chia sẻ của Winter cũng hé lộ một góc nhìn khác về quá trình tuyển chọn khắt khe của SM Entertainment, nơi không ít nghệ sĩ từng phải trải qua nhiều lần thử sức trước khi có cơ hội trở thành thực tập sinh và ra mắt chính thức.