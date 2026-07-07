Không tin mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 Hoa hậu lại như thế này

Hình ảnh mới nhất của mỹ nhân này đang được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Mới đây, những hình ảnh của Bùi Lan Hương khi biểu diễn ở KOSMIK concert tại Mỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng. Sau loạt fancam trên sân khấu, nữ ca sĩ lại gây chú ý nhờ khoảnh khắc hậu trường được Kay Trần chia sẻ lên mạng xã hội.

Kay Trần đăng tải hình ảnh hậu trường cùng Bùi Lan Hương

Cụ thể, Kay Trần vừa đăng tải loạt hình chụp cùng Bùi Lan Hương trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Ở bức ảnh đầu tiên, cả hai cùng xuất hiện trước gương với tạo hình chỉn chu. Kay Trần diện trang phục cá tính, phối denim cùng áo khoác đính chi tiết nổi bật, trong khi Bùi Lan Hương gây chú ý với layout trang điểm sắc nét, mái tóc nâu uốn nhẹ và áo corset trắng phối cùng áo khoác lông đen. Dù chỉ là ảnh chụp hậu trường, cả hai vẫn tạo cảm giác như đang chuẩn bị bước lên sân khấu.

Bức ảnh "dìm" Bùi Lan Hương do Kay Trần đăng tải

Tuy nhiên, bức ảnh thứ hai mới là khoảnh khắc nhanh chóng được dân mạng chú ý. Trong ảnh, Kay Trần tiếp tục selfie trước gương với trang phục biểu diễn đen bóng, còn Bùi Lan Hương lại xuất hiện ở phía sau trong trạng thái đang ngủ trên ghê, ngả người nghỉ ngơi giữa lịch trình. Chính sự đối lập giữa một Kay Trần đang tạo dáng nghiêm túc và một Bùi Lan Hương ngủ ngon phía sau khiến bức ảnh trở nên hài hước.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảnh khắc này đã đạt hơn 10 nghìn thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Không ít khán giả trêu Kay Trần “cả gan” đăng ảnh dìm đàn chị. Dù vậy, phần lớn bình luận vẫn dành lời khen cho Bùi Lan Hương. Nhiều người cho rằng ngay cả khi bị chụp lén trong lúc nghỉ ngơi, nữ ca sĩ vẫn giữ được thần thái rất riêng.

Bùi Lan Hương đã có 2 đêm diễn tại Mỹ vào ngày 4 và 5/7 theo giờ địa phương trong khuôn khổ concert KOSMIK. Sau chương trình, loạt hình ảnh và fancam của Bùi Lan Hương nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Không chỉ phần hát, tạo hình sân khấu, vóc dáng và thần thái của nữ ca sĩ cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Tạo hình tại Mỹ của Bùi Lan Hương gây chú ý

Trong các đoạn clip được lan truyền, Bùi Lan Hương bước ra sân khấu với thiết kế trắng có phần tà dài, chất liệu mềm và đường xẻ cao táo bạo. Mái tóc dài buông xõa, lớp trang điểm sắc nét cùng biểu cảm lạnh tiếp tục giúp Bùi Lan Hương giữ đúng màu sắc ma mị vốn gắn liền với cô nhiều năm qua. Ở các góc quay cận, nữ ca sĩ được nhận xét có gương mặt sắc sảo, ánh mắt cuốn hút và cách kiểm soát biểu cảm rất riêng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc mặn mà và vóc dáng của Bùi Lan Hương ở tuổi 37. Chỉ qua vài đoạn fancam ngắn, nữ ca sĩ vẫn trở thành một trong những cái tên được nhắc đến sau concert.

Chỉ qua vài đoạn fancam ngắn, nữ ca sĩ vẫn trở thành một trong những cái tên được nhắc đến sau concert

Phần trình diễn của Bùi Lan Hương tại KOSMIK còn được chú ý nhờ màu giọng đặc trưng. Từ trước đến nay, nữ ca sĩ vốn được biết đến với chất giọng trầm, cách hát giàu cảm xúc và những ca khúc mang màu sắc u buồn. Khi xuất hiện tại sân khấu ở Mỹ, Bùi Lan Hương tiếp tục phát huy thế mạnh này. Cô giữ lối hát chậm rãi, kiểm soát cảm xúc vừa đủ và không làm mất đi chất điện ảnh trong âm nhạc của mình.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bùi Lan Hương có những khoảnh khắc viral trên mạng. Những năm gần đây, nữ ca sĩ liên tục là tâm điểm từ đời thường đến sân khấu. Điểm khiến cô thường xuyên trở thành tâm điểm không chỉ nằm ở giọng hát ma mị, mà còn đến từ thần thái riêng, vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 37 và cách xây dựng hình ảnh ngày càng táo bạo hơn.

Bùi Lan Hương liên tục viral bằng vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 37 và cách xây dựng hình ảnh ngày càng táo bạo hơn