Mảnh ghép cuối của nhóm nhạc hot nhất Việt Nam, âm thầm bỏ túi 2 siêu hit cả nước nghe

Mảnh ghép còn lại của nhóm nhạc này sở hữu sự nghiệp cá nhân đáng nể.

Emcee L - mảnh ghép khó bỏ qua của Da LAB

Những ngày qua, các thành viên Da LAB bất ngờ được nhắc tên trở lại trên mạng xã hội. Bên cạnh loạt bản hit đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, ngoại hình của từng thành viên cũng trở thành chủ đề bàn luận. Thơm gây chú ý với diện mạo trẻ trung ở tuổi 37, Thỏ được nhắc đến với vẻ điềm đạm, chững chạc. Sự quan tâm dành cho hai thành viên này khiến nhiều dân mạng gọi Da LAB là một trong những nhóm nhạc hot nhất Việt Nam hiện tại

Giữa lúc Thơm và Thỏ liên tục được chia sẻ lại hình ảnh, Emcee L cũng khiến nhiều người quan tâm

Giữa lúc Thơm và Thỏ liên tục được chia sẻ lại hình ảnh, Emcee L cũng khiến nhiều người nhìn lại. Nam ca sĩ không phải gương mặt ồn ào nhất trong đội hình, nhưng lại có visual thư sinh, lãng tử và sự nghiệp cá nhân không hề lép vế.

Emcee L tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Anh gia nhập Da LAB vào năm 2018, sau đội hình ban đầu gồm Thỏ, Thơm và Phương Cào. Là thành viên đến sau, Emcee L xuất hiện đúng giai đoạn Da LAB mở rộng sức ảnh hưởng và tiến gần hơn tới khán giả đại chúng.

Emcee L gia nhập Da LAB vào năm 2018

Đó cũng là thời điểm nhóm liên tiếp ghi dấu với loạt ca khúc như Thanh Xuân, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới hay Gác Lại Âu Lo. Trong các sản phẩm của Da LAB, Emcee L không chỉ đảm nhận phần rap và hát mà còn tham gia sáng tác, sản xuất, xây dựng giai điệu và viết hook. Nhiều đoạn điệp khúc do anh chắp bút, đặc biệt là những phần dành cho giọng nữ, đã trở thành điểm nhấn quen tai trong âm nhạc của nhóm.

Trong các sản phẩm của Da LAB, Emcee L không chỉ đảm nhận phần rap và hát mà còn tham gia sáng tác, sản xuất, xây dựng giai điệu và viết hook

Không chỉ hoạt động cùng Da LAB, Emcee L còn âm thầm xây dựng sự nghiệp riêng. Những ca khúc như Chuyện Đôi Ta hay Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau đều có sức nghe bền bỉ trên nền tảng số, được khán giả đưa vào playlist tình yêu và được nhắc lại nhiều năm sau khi phát hành. Đây cũng là lý do Emcee L không chỉ được nhớ đến như “mảnh ghép đến sau” của Da LAB, mà còn là thành viên có dấu ấn solo rõ rệt.

Sự nghiệp solo ấn tượng với 2 siêu hit

Bên cạnh hoạt động cùng Da LAB, Emcee L cũng xây dựng được thành tích riêng trên con đường solo. Nổi bật nhất là Chuyện Đôi Ta, ca khúc kết hợp cùng Muộii. Bài hát ra mắt năm 2022, không đi lên bằng một chiến dịch quảng bá quá rầm rộ nhưng nhanh chóng được chú ý nhờ giai điệu dễ nghe, đoạn hook bắt tai và màn kết hợp ăn ý giữa Emcee L với Muộii.

Chuyện Đôi Ta là bản hit solo nổi bật nhất sự nghiệp solo của Emcee L

Chuyện Đôi Ta sau đó trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, xuất hiện dày đặc trong các playlist tình yêu và là một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất của Emcee L. Giọng hát mềm, trong của Muộii giúp phần điệp khúc giàu cảm xúc hơn, trong khi Emcee L mang đến màu rap hát đặc trưng, khiến bài hát dễ đi vào trí nhớ người nghe.

Sau nhiều năm phát hành, Chuyện Đôi Ta hiện đã vượt 91 triệu lượt nghe trên Spotify và vẫn duy trì sức nghe ổn định. Mới đây, chính Emcee L cũng chia sẻ ca khúc chỉ còn thiếu hơn 8,6 triệu stream nữa là chạm mốc 100 triệu lượt nghe.





Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau - Emcee L (Da LAB) ft. Badbies

Không chỉ có Chuyện Đôi Ta, Emcee L còn sở hữu một bản hit solo đáng chú ý khác là Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau. Ca khúc ra mắt năm 2020, kết hợp cùng Badbies và được xem là một trong những sản phẩm mở đường cho màu solo của nam ca sĩ. Bài hát mang chất pop ballad pha rap, giai điệu buồn nhẹ, ca từ nhiều tiếc nuối và phần hook dễ nhớ. Sau thời gian dài phát hành, Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau hiện cũng đã vượt 74 triệu lượt nghe trên Spotify.

Hai ca khúc solo của Emcee L đang có lượng stream khủng trên Spotify

Hai ca khúc này phần nào phác họa rõ công thức âm nhạc của Emcee L khi hoạt động solo. Anh không chọn cách bùng nổ bằng hình ảnh quá ồn ào, mà tập trung vào giai điệu dễ nghe, cảm xúc gần gũi và những màn kết hợp với giọng nữ. Chính màu sắc này giúp nhạc của Emcee L tích lũy lượt nghe đều đặn, không cần xuất hiện dày đặc vẫn có độ phủ riêng.

Việc Chuyện Đôi Ta và Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau tiến sát 100 triệu stream càng đáng chú ý sau thành tích của Exit Sign. Trước đó, ca khúc của HIEUTHUHAI và marzuz trở thành bài hát Việt đầu tiên chạm mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng, Emcee L nhiều khả năng sẽ gia nhập nhóm sở hữu những ca khúc Việt hiếm hoi đạt thành tích này.

Từ mảnh ghép gia nhập Da LAB muộn nhất, Emcee L dần khẳng định dấu ấn trong cả hoạt động nhóm lẫn sự nghiệp cá nhân

Từ mảnh ghép gia nhập Da LAB muộn nhất, Emcee L dần khẳng định dấu ấn trong cả hoạt động nhóm lẫn sự nghiệp cá nhân. Anh góp mặt trong giai đoạn thành công rực rỡ của Da LAB, có 2 bản hit solo được nghe bền bỉ suốt nhiều năm và hiện được khán giả nhắc đến nhiều hơn bởi hình ảnh thư sinh, lãng tử tưởng quen mà hóa ra lại rất mới.

Ảnh: FBNV