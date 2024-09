IVE "cháy vé" hàng loạt concert trong tour diễn thế giới đầu tiên

IVE mới đây đã thành công với tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên trong sự nghiệp mang tên IVE the 1st World Tour: Show What I Have. Với sự tự tin và năng lượng quyến rũ, các cô gái thành công củng cố vị thế của mình là một trong những nhóm nhạc K-Pop thế hệ 4 hàng đầu hiện nay.



Nhóm nhạc nữ nhà Starship Entertainment khởi động chuyến lưu diễn với hai buổi hoà nhạc tại sân vận động trong nhà Jamsil (Hàn Quốc). Tiếp theo đó, họ thành công ghi được dấu ấn với hơn 420.000 người hâm mộ tại 37 buổi biểu diễn tại 28 thành phố ở 19 quốc gia, bao gồm các điểm dừng chân ở châu Á, châu Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ.

(Ảnh: Starship Entertainment)

Với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, IVE tiếp tục tổ chức những concert đặc biệt trong chuyến lưu diễn, bước vào sân vận động lớn KSPO Dome và "thánh đường" Tokyo Dome của Nhật Bản. Tại hai địa điểm lớn này, nhóm đều bán hết vé, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty Starship làm được điều này. Ngoài ra, tại các buổi diễn ở châu Âu và Bắc Mỹ, nhóm cũng gây ấn tượng khi loạt concert "cháy vé", nhận được tấm bảng kỷ niệm từ The O2 (London, Anh).

Chuyến lưu diễn này không chỉ là sự tích luỹ kinh nghiệm mà còn chứng minh được năng lực của mình với khán giả thế giới. Các màn trình diễn đều thể hiện sự chỉ đạo sân khấu khéo léo, khả năng thanh nhạc vững chắc của các thành viên, thay đổi hoàn toàn ấn tượng của công chúng về nhóm.

Trong suốt chuyến lưu diễn, 6 cô gái liên tục được các phương tiện truyền thông quốc tế chú ý. Thậm chí, Grammy lựa chọn nhóm là một trong 10 nhóm nhạc nữ tân binh K-Pop đáng quan tâm nhất trong năm 2023. Vào tháng 5/2023, IVE cũng là nghệ sĩ K-Pop duy nhất được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 tại châu Á của Forbes.