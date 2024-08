IVE được khen ngợi hết lời hậu biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Mỹ

(Ảnh: Anchr Magazine)

IVE đã hoàn thành buổi biểu diễn lễ hội âm nhạc đầu tiên tại Lollapalooza (Mỹ). Buổi biểu diễn lập tức thu hút sự chú ý từ truyền thông trong nước và quốc tế, nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả trên toàn thế giới.

Tạp chí Mỹ Rolling Stone đã ca ngợi nhóm nhạc K-Pop trên trang chính thức của mình: "IVE đã khuấy động sân khấu bằng những bản phối với ban nhạc. Họ đã mang tới những bản phối jazz tinh tế, để lại ấn tượng đáng nhớ với màn trình diễn độc đáo". Ngoài ra, Rolling Stone cũng cảm thán sự xinh đẹp của các thành viên khi đã tạo ra "những bức ảnh đẹp nhất Lollapalooza" năm nay.

(Ảnh: Getty Images)

Kênh Chicago Sun Times cũng khẳng định IVE là một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của K-Pop, đồng thời khen ngợi kỹ năng vũ đạo của nhóm. "Các bài hát của họ kết hợp R&B, nhạc điện tử, nhạc pop và nhiều yếu tố khác khiến chúng trở nên gây nghiện và hoàn hảo cho các vũ đạo", kênh này cho biết.

Trong khi đó, Billboard Philippines đã chọn nhóm nhạc nhà Starship Entertainment là một trong những nghệ sĩ thể hiện xuất sắc nhất tại lễ hội âm nhạc năm nay. Việc mang tới hàng loạt bản hit như Love Dive, After Like, I Am và Accendio đã làm say đắm hàng nghìn người tham dự. Ngoài ra, sự thể hiện của IVE cũng mang tới hình ảnh tích cực cho thể loại nhạc K-Pop tràn đầy năng lượng.