Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ra thông báo quan trọng

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn là tâm điểm dư luận ngay lúc này.

Tối 8/7, ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bất ngờ phát đi thông báo về việc chấm dứt hợp tác với một đối tác truyền thông, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Thông báo mới của ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Thông báo được đăng tải trên kênh cộng đồng của chương trình với nội dung: “THÔNG BÁO TỪ EKIP ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI Vì một số lý do về nội dung chưa phù hợp, hiện tại 1967 Entertainment sẽ không còn đồng hành trong vai trò Bảo trợ truyền thông của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ekip chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 1967 Entertainment vì sự kết hợp trong thời gian qua. Mọi thông tin cập nhật về các đối tác bảo trợ truyền thông (nếu có) sẽ được ekip thông báo trong thời gian sớm nhất. Trân trọng, Ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.”

Trước đó, nhiều khán giả chỉ ra rằng 1967 Entertainment là đơn vị sở hữu kênh TikTok từng đăng tải video cắt ghép gây tranh cãi liên quan đến Neko Lê và một số khoảnh khắc trong mùa 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Những nội dung này bị cho là tạo ra cách hiểu sai lệch về nam nghệ sĩ và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Bài đăng cắt ghép khoảnh khắc mùa 1 của Neko Lê đăng tải trên kênh TikTok của đơn vị vừa bị Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngưng hợp tác

Đứng trước các thông tin bị cắt ghép sai lệch, tối 7/7, Great Entertainment - công ty quản lý của Neko Lê đã chính thức phát đi thông báo pháp lý. Theo đó, đơn vị này cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức đăng tải và phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Neko Lê.

Great Entertainment xác nhận đang lập vi bằng đối với các hành vi vi phạm, đồng thời sẽ trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, công ty cũng đề nghị các bên liên quan chấm dứt việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời kêu gọi khán giả tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc để tránh gây ảnh hưởng đến những cá nhân, tập thể không liên quan cũng như hạn chế tình trạng nhiễu loạn trên môi trường mạng.

Phía Neko Lê có động thái pháp lý mạnh mẽ với các video cắt ghép mùa 1 không xác thực

Trong thông báo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ekip chương trình không đề cập trực tiếp đến vụ việc liên quan đến Neko Lê hay lý do cụ thể dẫn đến việc ngừng hợp tác. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng động thái này có liên quan đến những diễn biến xảy ra trong hai ngày qua và được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ nghệ sĩ tham gia mùa 2 của chương trình.

Nhóm Anh Tài mùa 1 trở lại mùa 2 đang là tâm điểm dư luận

Dẫu vậy, một bộ phận khán giả, đặc biệt là fan của Neko Lê, vẫn bày tỏ sự không đồng tình khi thông báo của chương trình có đoạn gửi lời cảm ơn đến đơn vị từng bị cho là đăng tải nội dung xâm phạm hình ảnh nghệ sĩ. Hiện tại, tranh cãi xung quanh chương trình vẫn tiếp tục bùng nổ trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người xem.