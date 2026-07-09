Sơn Tùng và Martin (CORTIS) giống nhau từ khi nào thế này?

Hình ảnh mới của Sơn Tùng M-TP bất ngờ khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến Martin (CORTIS).

Ngày 7/7, Sơn Tùng M-TP bất ngờ cập nhật fanpage bằng một bức ảnh mới kèm trạng thái “20:00 • 12.07”, được xem như tín hiệu đầu tiên cho dự án sắp ra mắt. Trong khung hình, nam ca sĩ diện trang phục đen tối giản, để hở phần cổ áo, kết hợp phụ kiện ánh bạc cùng mái tóc layer sáng màu được tạo kiểu rối tự nhiên, phủ nhẹ trước gương mặt. Bức ảnh có tông màu trầm, không hé lộ quá nhiều chi tiết về sản phẩm sắp tới nhưng vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Hình ảnh Sơn Tùng mới đăng tải trên trang cá nhân

Điều khiến dân mạng chú ý là ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người đã nhắc đến Martin, thành viên nhóm CORTIS. Trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết cho biết họ đã nhìn nhầm Sơn Tùng thành Martin khi chỉ mới lướt qua ảnh. Điểm tương đồng được nhắc đến nhiều nhất nằm ở mái tóc sáng màu, phần mái rũ xuống, được tỉa layer và đánh rối theo phong cách hiện đại. Không ít ý kiến cho rằng trong bức ảnh này, Sơn Tùng có phần giống với hình ảnh tạp chí của Martin từng được chia sẻ trước đó, khi nam thần tượng cũng xuất hiện với kiểu tóc rối, góc chụp nghiêng và mood ảnh khá bí ẩn.

Một số dân mạng nhìn nhầm Sơn Tùng thành Martin (CORTIS)

Từ một bức ảnh mới, cuộc so sánh nhanh chóng được mở rộng hơn. Nhiều người bắt đầu đặt thêm các khoảnh khắc khác của Sơn Tùng và Martin cạnh nhau, rồi nhận ra cả hai từng có không ít điểm giao thoa về hình ảnh. Chi tiết được nhắc đi nhắc lại vẫn là mái tóc và một số trang phục có phong cách giống nhau. Với mái tóc ngắn được tạo kiểu dựng rối, phần đỉnh tỉa gai và có độ xù tự nhiên. Khi đi cùng các phụ kiện và phối cùng quần áo đơn giản, phong cách này càng dễ tạo cảm giác tương đồng, dù mỗi người vẫn có cách styling và thần thái riêng.

Từ cuối năm 2025, Sơn Tùng đã diễn các trang phục và kiểu tóc có phần tương đồng với CORTIS dù mỗi người vẫn có cách styling và thần thái riêng.

Dân mạng chỉ ra Sơn Tùng và Martin có kiểu tóc giống nhau

Kiểu tóc mới của Sơn Tùng cũng từng được đem ra so sánh với Martin trong một số bài đăng trên mạng xã hội. Điểm được nhắc đến nhiều nhất vẫn là kiểu tóc sáng màu, tỉa layer, phần mái rối và có độ xù tự nhiên. Khi đi cùng kính đen, áo trắng, denim và phụ kiện kim loại, hình ảnh của cả hai càng dễ tạo cảm giác chung một tinh thần streetwear trẻ, bụi và hơi nổi loạn. Dù không giống nhau hoàn toàn, mái tóc vẫn là chi tiết khiến dân mạng liên tục liên tưởng Sơn Tùng với Martin.

Phong cách thời trang và kiểu tóc của Sơn Tùng có nhiều sự tương đồng với Martin

Dưới các bài đăng so sánh, phản ứng của dân mạng chia thành nhiều luồng. Một số người thừa nhận Sơn Tùng và Martin có những khoảnh khắc khá giống nhau, nhất là khi nhìn lướt qua ảnh hoặc chỉ tập trung vào mái tóc. Một số khác lại cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp về xu hướng tạo hình. Tóc layer đánh rối, wolfcut ngắn, màu tóc sáng, kính đen hay outfit tối giản vốn đang là công thức hình ảnh rất thịnh hành với nhiều nghệ sĩ nam châu Á thời gian gần đây.

Phong cách của Martin nổi bật với tinh thần streetwear phóng khoáng, tươi trẻ và có phần nổi loạn

Không chỉ riêng Martin, phong cách chung của CORTIS cũng đang được nhắc đến nhiều nhờ tinh thần streetwear phóng khoáng, tươi trẻ và có phần nổi loạn. Nhóm thường xuất hiện với áo layer, phụ kiện kim loại, kính đen, quần jeans cạp trễ hoặc quần thụng theo kiểu sagging pants.

Nhiều sao Việt cũng có style

giống phong cách mà Martin và CORTIS theo đuổi

Tại Việt Nam, một số tạo hình của NEGAV, B Ray hay CONGB cũng từng được dân mạng đặt cạnh CORTIS vì có cùng tinh thần thời trang đường phố, nổi loạn nhẹ và thiên về trình diễn. Điều này cho thấy kiểu visual mà Martin và CORTIS theo đuổi đang nằm trong dòng xu hướng chung của nghệ sĩ nam thời gian gần đây, nên việc Sơn Tùng có vài điểm chạm về mái tóc hay mood ảnh cũng không phải điều quá khó hiểu.

Martin hiện là một trong những gương mặt nổi bật của CORTIS

Martin hiện là một trong những gương mặt nổi bật của CORTIS, nhóm nam tân binh trực thuộc BigHit Music ra mắt vào năm 2025. Ngay từ khi xuất hiện, CORTIS đã gây chú ý nhờ hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng, có phần nổi loạn và khác với hình tượng idol nam chỉn chu thường thấy. Trong đội hình, Martin nhanh chóng trở thành thành viên được quan tâm nhờ gương mặt sắc nét, mái tóc có tính nhận diện và gu thời trang đậm chất Gen Z. Cũng vì vậy, mỗi lần hình ảnh của Martin được chia sẻ, phần tạo hình tóc tai và outfit thường trở thành điểm được bàn luận nhiều.

Sau thời gian ngắn hoạt động, tài khoản Instagram và TikTok của CORTIS đã cán mốc 10 triệu người theo dõi, trong khi YouTube và Weverse cũng ghi nhận lượng người hâm mộ tăng mạnh. Điều này cho thấy sức hút không nhỏ của nhóm tân binh nhà BigHit trên mạng xã hội.

Tại Việt Nam, độ phủ sóng của Martin cũng tăng rất nhanh

Fan Việt của Martin từng thực hiện nhiều project sinh nhật lớn, trong đó có loạt màn hình LED tại TP.HCM và khu check-in ở Hà Nội thu hút đông người đến chụp ảnh

Tại Việt Nam, độ phủ sóng của Martin cũng tăng rất nhanh. Nam idol được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nhờ tính cách hài hước, dễ tạo meme, đồng thời được xem là một trong những thành viên hút fan Việt nhất của CORTIS. Fan Việt của Martin từng thực hiện nhiều project sinh nhật lớn, trong đó có loạt màn hình LED tại TP.HCM và khu check-in ở Hà Nội thu hút đông người đến chụp ảnh.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ sức hút hiếm có khi mỗi hình ảnh mới đều nhanh chóng được khán giả chú ý và bàn tán

Về phía Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút hiếm có sau hơn một thập kỷ hoạt động. Mỗi lần anh đăng tải hình ảnh mới, khán giả đều nhanh chóng chú ý và phân tích từ concept, thời trang cho đến những thay đổi nhỏ trong diện mạo. Lần này cũng không ngoại lệ. Dù chỉ là một bức ảnh “nhá hàng” cho dự án sắp tới, mái tóc mới của Sơn Tùng vẫn đủ tạo nên một cuộc bàn tán lớn.

Việc Sơn Tùng và Martin có nhiều điểm chung về hình ảnh vì thế nhanh chóng khiến dân mạng chú ý. Một bên là ngôi sao hot bậc nhất Vpop, một bên là tân binh đang lên của thế hệ mới Kpop. Cả hai thuộc hai thị trường khác nhau, nhưng chỉ cần trùng vài chi tiết ở mái tóc, kính đen và mood ảnh tối màu cũng đủ tạo nên một màn “đụng vibe” được bàn tán trên mạng xã hội.

Ảnh: FB/ X/ Happer Blazar/ W Korea