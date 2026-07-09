Ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng tiếp tục làm người hâm mộ xôn xao.

Sơn Tùng M-TP đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau loạt động thái nhá hàng sản phẩm mới trong những ngày qua. Chỉ hơn 1 tháng sau khi phát hành Come My Way, nam ca sĩ đã tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi liên tục tung tín hiệu về một ca khúc mới, dự kiến ra mắt vào 20h ngày 12/7.

Trưa 9/7, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải đoạn clip dài 33 giây trên fanpage chính thức. Dù thời lượng khá ngắn, đoạn video nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với một nghệ sĩ vốn không cần xuất hiện quá dày đặc vẫn có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh, từng động thái nhỏ của Sơn Tùng luôn dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán.

Sơn Tùng M-TP nhá hàng ca khúc mới

Trong clip, Sơn Tùng M-TP xuất hiện với phong cách giản dị. Nam ca sĩ ngồi trước đàn piano, tự đệm đàn và hát một đoạn giai điệu trong ca khúc mới. Điểm gây chú ý nhất nằm ở phần lời bài hát. Sơn Tùng M-TP hát đan xen cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, tạo cảm giác khác với Come My Way, ca khúc trước đó được anh thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chính chi tiết này khiến khán giả càng tò mò về màu sắc âm nhạc lần này. Sau một sản phẩm mang rõ tham vọng quốc tế, việc Sơn Tùng trở lại với phần lời có tiếng Việt khiến nhiều người chờ đợi một ca khúc vừa dễ lan tỏa với khán giả trong nước, vừa giữ tinh thần hiện đại mà anh theo đuổi thời gian gần đây. Cuối clip, Sơn Tùng M-TP nhìn vào ống kính, nhắc lại thời điểm ra mắt sản phẩm vào 20h ngày 12/7 và gửi kèm một nụ hôn gió đến người hâm mộ.

Sơn Tùng giản dị trong đoạn clip nhá hàng ca khúc mới

Trước đó, vào tối 7/7, Sơn Tùng M-TP đã có động thái đầu tiên khi cập nhật fanpage bằng một bức ảnh mới kèm dòng trạng thái ngắn gọn “20:00 • 12.07”. Không cần thêm bất kỳ chú thích nào, mốc thời gian này vẫn lập tức khiến cộng đồng fan xôn xao. Trong khung hình, nam ca sĩ diện trang phục đen tối giản, để hở phần cổ áo, kết hợp phụ kiện ánh bạc cùng mái tóc layer sáng màu được tạo kiểu rối tự nhiên, phủ nhẹ trước gương mặt. Bức ảnh không hé lộ quá nhiều chi tiết về sản phẩm sắp tới nhưng vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Hình ảnh được Sơn Tùng đăng tải vào tối 7/7

Việc Sơn Tùng M-TP liên tục nhá hàng sản phẩm mới trong thời gian ngắn càng khiến khán giả chú ý bởi Come My Way vẫn còn chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Come My Way ra mắt vào 28/5, đánh dấu màn hợp tác của Sơn Tùng M-TP với rapper người Mỹ Tyga. Ngay khi lên sóng, sản phẩm đã tạo hiệu ứng mạnh với gần 600.000 người xem công chiếu trên YouTube và cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 8 phút theo thời gian thực. Tính đến hiện tại, MV đã vượt hơn 38,3 triệu lượt xem trên YouTube, trong đó ngày đạt lượng xem cao nhất ghi nhận hơn 9,26 triệu view.

Sơn Tùng vừa trở lại vào cuối tháng 5 với Come My Way

Không chỉ gây chú ý nhờ màn kết hợp với Tyga, Come My Way còn được bàn tán bởi phần hình ảnh sử dụng nhiều chất liệu văn hóa Việt. MV kết hợp các yếu tố truyền thống với màu sắc hiện đại, cho thấy tham vọng đưa âm nhạc Việt tiếp cận khán giả quốc tế của Sơn Tùng M-TP. Sau Come My Way, màn nhá hàng lần này vì vậy càng được đặt nhiều kỳ vọng.

Với Sơn Tùng M-TP, mỗi lần trở lại không chỉ đơn thuần là phát hành một ca khúc mới. Khán giả luôn chờ xem anh sẽ chọn màu sắc âm nhạc nào, tạo hình ra sao, có tiếp tục mở rộng tham vọng quốc tế hay quay về gần hơn với thị trường trong nước. Đoạn clip 33 giây vừa đăng tải đã đủ tạo ra một cuộc bàn luận mới quanh cái tên Sơn Tùng.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào sản phẩm mới của Sơn Tùng

Hiện tại, Sơn Tùng M-TP vẫn chưa hé lộ thêm thông tin cụ thể về ca khúc mới. Tên bài hát, concept MV và quy mô dự án đều còn là ẩn số. Sau những tín hiệu nhá hàng liên tiếp, người hâm mộ đang chờ đợi xem nam ca sĩ sẽ mang đến điều gì tiếp theo vào 20h ngày 12/7.

Ảnh: FBNV