Cả MXH đang gọi tên người này là Quán quân Tinh Hà Say Hi

Vừa lên sóng tập 1, nghệ sĩ này được hàng loạt người gọi tên cho ngôi vị Quán quân.

Fan gọi tên HURRYKNG là quán quân Tinh Hà Say Hi

Vừa qua, Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng tập đầu tiên và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Bên cạnh đội hình 24 Anh Trai, theme song Together We Shine cũng được chia sẻ rầm rộ với nhiều đoạn cắt sân khấu, visual và khoảnh khắc riêng của từng nghệ sĩ. Trong đó, HURRYKNG là một trong những cái tên được người hâm mộ gọi tên nhiều nhất.

HURRYKNG đang là cái tên được chú ý nhiều sau khi tập 1 của Tinh Hà Say Hi lên sóng

Trên mạng xã hội, nhiều fan chia sẻ hình ảnh HURRYKNG kèm những câu đùa như “Quán quân tiếp theo”, “tôi muốn thấy GERDNANG có 3 Quán quân” hay “giành giải Quán quân giúp em”. Một số bài đăng thu về lượng tương tác lớn, cho thấy sự quan tâm dành cho anh không chỉ nằm trong phạm vi fan nhỏ lẻ.

Người hâm mộ “manifest” HURRYKNGsẽ là cái tên tiếp theo mang danh Quán quân về cho GERDNANG

Trước đó, HIEUTHUHAI từng trở thành Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 1, còn Negav tiếp tục nối chuỗi khi đăng quang ở mùa 2. Hai thành viên GERDNANG lần lượt có cú bật lớn sau chương trình, từ độ phủ truyền thông, lượng fan đến sức hút trên sân khấu. Vì vậy, khi HURRYKNG xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi, người hâm mộ lập tức “manifest” anh sẽ là cái tên tiếp theo mang danh Quán quân về cho GERDNANG. Cách gọi này phần lớn mang tính đùa vui, nhưng cũng cho thấy kỳ vọng rất rõ dành cho nam rapper ngay từ tập mở màn.

HURRYKNG tên thật là Phạm Bảo Khang, sinh năm 1999 hành viên nhóm hip-hop GERDNANG

HURRYKNG tên thật là Phạm Bảo Khang, sinh năm 1999. Anh là thành viên nhóm hip-hop GERDNANG cùng HIEUTHUHAI, Negav và MANBO. Trong GERDNANG, HURRYKNG không phải cái tên ồn ào nhất. Anh thường được nhớ đến với vẻ ngoài thư sinh, tính cách hiền và đôi lúc hơi ngại ngùng. Trước khi được biết đến rộng rãi qua các chương trình truyền hình, HURRYKNG đã hoạt động trong cộng đồng rap và có một số sản phẩm riêng. Anh từng gây chú ý với những ca khúc như Hẹn Em Dưới Ánh Trăng, 1-800-Love, Mamamia, Âm Lên 100. Âm nhạc của HURRYKNG thiên về màu trẻ trung, dễ nghe, lời rap gần gũi dễ nhớ.

Năm 2023, HURRYKNG tham gia Rap Việt mùa 3 và bắt đầu có thêm độ nhận diện ở thị trường đại chúng

Năm 2023, HURRYKNG tham gia Rap Việt mùa 3 sau hai lần casting không thành công. Nam rapper nhanh chóng gây chú ý với hình ảnh giản dị, có phần lầm lì nhưng lại tạo thiện cảm trên sân khấu. Phần thi đầu tiên với ca khúc Hãy Yêu Tôi Bây Giờ giúp anh nhận được nhiều lời khen từ huấn luyện viên và khán giả. Sau đó, HURRYKNG về đội BigDaddy và tiếp tục có những phần thể hiện được quan tâm.

Dù dừng chân ở vòng 3, HURRYKNG vẫn để lại dấu ấn với các tiết mục như Bet On Us và đặc biệt là Một Công Đôi Việc kết hợp cùng HIEUTHUHAI. Sau Rap Việt, HURRYKNG bắt đầu có thêm độ nhận diện ở thị trường đại chúng.

Tinh Hà Say Hi là cơ hội lớn của HURRYKNG?

Sau Rap Việt, HURRYKNG tiếp tục có bước ngoặt lớn khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Đây là chương trình giúp nam rapper được nhìn thấy ở nhiều khía cạnh hơn ngoài rap. Từ một gương mặt từng bị nhận xét là hay cúi mặt, ít nói và có phần khép kín, HURRYKNG dần cởi mở hơn qua từng vòng thi.

Tham gia Anh Trai Say Hi vào năm 2024 giúp HURRYKNG có sự thay đổi về hình ảnh

Trong Anh Trai Say Hi, HURRYKNG không phải nhân vật gây ồn ào nhất nhưng lại có cách hút fan riêng. Anh được yêu thích nhờ tính cách hiền, hơi “mát mát”, nhiều khoảnh khắc tự nhiên với các Anh Trai và sự tiến bộ rõ qua từng sân khấu. Các tiết mục như Kim Phút Kim Giờ, Walk, Ngân Nga hay Ngạo Nghễ cho thấy HURRYKNG ngày càng tự tin hơn trong trình diễn, biết cách làm chủ sân khấu và không còn bị đóng khung trong hình ảnh rapper ít nói.

Sau chương trình, lượng người theo dõi HURRYKNG tăng lên đáng kể, có thêm nhiều show diễn

Sau chương trình, lượng người theo dõi HURRYKNG tăng lên đáng kể, có thêm nhiều show diễn. Ở các sự kiện âm nhạc, HURRYKNG cũng nhận được nhiều lời khen về phong thái biểu diễn. Không ít khán giả cho rằng nam rapper hiện tại tự tin, sáng sân khấu và có màu sắc riêng hơn so với giai đoạn Rap Việt.

Sản phẩm Như Anh Đã Từng Thôi chưa để lại nhiều dấu ấn trên thị trường

Tuy nhiên, cú bật từ chương trình vẫn chưa đủ để HURRYKNG thật sụ trở thành cái tên đáng gờm trên thị trường. Sau Anh Trai Say Hi, anh tiếp tục hoạt động âm nhạc và ra mắt sản phẩm cá nhân, nhưng các ca khúc chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh trên bảng xếp hạng. Sản phẩm gần đây như Như Anh Đã Từng Thôi được đầu tư về hình ảnh và concept, nhưng chưa trở thành bước ngoặt lớn để đưa tên tuổi HURRYKNG bứt phá.

Tinh Hà Say Hi vì thế được xem là cơ hội quan trọng với HURRYKNG

Tinh Hà Say Hi vì thế được xem là cơ hội quan trọng với HURRYKNG. Với HURRYKNG, đây không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội để anh cho thấy sự thay đổi sau Rap Việt và Anh Trai Say Hi. Cuộc đua ở Tinh Hà Say Hi mới bắt đầu, nên danh xưng Quán quân lúc này vẫn chỉ là lời cổ vũ từ người hâm mộ.

Sau HIEUTHUHAI và Negav, nam rapper được kỳ vọng sẽ là thành viên tiếp theo của GERDNANG tạo thêm dấu ấn trong vũ trụ Say Hi.

Tuy nhiên, việc HURRYKNG được nhắc đến nhiều ngay sau tập 1 cho thấy anh đang có điểm xuất phát tốt. Sau HIEUTHUHAI và Negav, nam rapper được kỳ vọng sẽ là thành viên tiếp theo của GERDNANG tạo thêm dấu ấn trong vũ trụ Say Hi.

Ảnh: FBNV/chụp màn hình