Jennie mãi bị chê phản cảm - hát nhép thế này sao?

Jennie tiếp tục nhận chỉ trích.

Mới đây, loạt sân khấu của Jennie tại các lễ hội âm nhạc ở châu Âu liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì thường xuyên xuất hiện với trang phục cắt xẻ táo bạo, cách trình diễn bị cho là “nóng mắt” và nhiều động tác chưa phù hợp. Bên cạnh đó, Jennie còn vướng nghi vấn lạm dụng backtrack khi phần giọng thu sẵn nhiều lần vang lên rõ ràng dù cô không đưa micro sát miệng.

Màn trình diễn của Jennie bị nhận xét là không phù hợp trên sân khấu

Một bộ phận khán giả cho rằng trang phục và cách biểu diễn của Jennie có phần phản cảm, nhất là trong những khoảnh khắc được ghi lại từ góc máy thấp và cận sân khấu. Không chỉ gây bàn tán vì trang phục, Jennie còn vướng nghi vấn lạm dụng backtrack. Trong các đoạn clip ghi lại màn trình diễn, nữ ca sĩ có thời điểm đưa micro ra xa nhưng phần giọng hát vẫn vang lên rõ ràng. Khoảnh khắc này khiến một số người cho rằng lớp giọng thu sẵn được mở quá lớn, lấn át phần hát trực tiếp.

Đoạn clip đang viral trên mạng xã hội về việc Jennie sử dụng backtrack quá lớn trong màn trình diễn

Điều này khiến phản ứng trên mạng xã hội trở nên gay gắt hơn. Nhiều ý kiến cho rằng Jennie đang đẩy phong cách biểu diễn theo hướng quá táo bạo, với loạt động tác và cử chỉ chưa phù hợp khi xuất hiện trước đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, nghi vấn lạm dụng backtrack cũng khiến không ít người thất vọng, bởi nữ ca sĩ vốn được kỳ vọng thể hiện khả năng hát live rõ ràng hơn tại một lễ hội âm nhạc lớn.

Đến ngày 9/7, Jennie tiếp tục biểu diễn tại Mad Cool Festival 2026 ở Madrid, Tây Ban Nha. Đây là sân khấu mới nhất của nữ ca sĩ sau tranh cãi tại Roskilde Festival. Jennie một lần nữa gây chú ý với loạt trang phục cắt xẻ táo bạo, trong đó có thiết kế màu nude ánh vàng ôm sát cơ thể, để lộ vòng eo và phần hông. Những khoảnh khắc cô thoải mái tận hưởng sân khấu, mỉm cười và thực hiện vũ đạo nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ, tiếp tục đưa phong cách biểu diễn ngày càng phóng khoáng của Jennie trở thành đề tài bàn luận.

Jennie tiếp tục có những trang phục táo bạo tại sân khấu mới nhất ở Tây Ban Nha

Jennie vẫn tiếp tục có màn trình diễn táo bạo nóng mắt

Từ khi đẩy mạnh hoạt động solo, Jennie đã theo đuổi hình ảnh gợi cảm và phóng khoáng rõ rệt hơn. Hầu hết các sân khấu của nữ ca sĩ đều xuất hiện những thiết kế lấy cảm hứng từ nội y, chất liệu xuyên thấu, váy ngắn hoặc trang phục cắt xẻ mạnh. Cách trình diễn của cô cũng ngày càng táo bạo, với nhiều động tác vũ đạo nhấn vào hình thể và những khoảnh khắc chủ động tạo điểm nhấn trước ống kính.

Từ khi đẩy mạnh hoạt động solo, Jennie đã theo đuổi hình ảnh gợi cảm và phóng khoáng rõ rệt hơn

Trong thời gian đầu chuyển hướng hình ảnh, Jennie từng nhận không ít phản ứng trái chiều. Rất nhiều màn trình diễn trong thời gian gần đây của Jennie liên tục gây chú ý vì hở, cắt xẻ táo bạo.Những đoạn fancam nhanh chóng được lan truyền, khiến một bộ phận khán giả nhận xét trang phục quá hở và cách trình diễn có phần không phù hợp. Ngược lại, người hâm mộ cho rằng đây chỉ là hình ảnh trưởng thành mà Jennie muốn xây dựng, đồng thời phù hợp với không khí của một concert quốc tế.

Tuy nhiên, thay vì tiết chế sau những lời chỉ trích, Jennie vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách này trong các hoạt động sau đó.

Tuy nhiên, thay vì tiết chế sau những lời chỉ trích, Jennie vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách này trong các hoạt động sau đó. Từ sân khấu quảng bá dự án cá nhân, concert cùng BLACKPINK đến những lễ hội âm nhạc lớn, cô liên tục xuất hiện với trang phục nóng bỏng và vũ đạo phóng khoáng. Điều thay đổi chủ yếu nằm ở mức độ táo bạo ngày càng tăng, trong khi công thức tạo hình và cách trình diễn gần như không có nhiều khác biệt.

Tranh cãi mới đây tại các lễ hội tại châu Âu vì thế khiến nhiều người cho rằng Jennie đang “ngựa quen đường cũ”

Tranh cãi mới đây tại các lễ hội tại châu Âu vì thế khiến nhiều người cho rằng Jennie đang “ngựa quen đường cũ”. Theo đó, nữ ca sĩ vẫn sử dụng những thiết kế cắt xẻ và loạt động tác từng nhiều lần gây phản ứng, dù trước đó đã nhận không ít ý kiến tiêu cực. Nghi vấn lạm dụng backtrack càng khiến sự thất vọng tăng lên, khi một bộ phận khán giả cho rằng phần hát trực tiếp chưa đủ nổi bật trong lúc yếu tố hình ảnh tiếp tục được đẩy lên quá mạnh.

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