FIFA World Cup tốn bao nhiêu tiền để mời cả dàn siêu sao Madonna, Shakira, Justin Bieber và BTS diễn trong 11 phút?

Line-up khủng thế này chỉ có ở show giữa giờ đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Trước thềm trận Chung kết FIFA World Cup 2026, thông tin về chương trình biểu diễn giữa giờ quy tụ hàng loạt siêu sao toàn cầu nhanh chóng trở thành tâm điểm. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA đưa mô hình "Halftime Show" nổi tiếng của Super Bowl vào trận Chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 tại sân vận động New York New Jersey. Chương trình được giám tuyển và biên kịch bởi Chris Martin (Coldplay), phối hợp cùng Global Citizen, Live Nation và Done + Dusted, với thời lượng đúng 11 phút nhưng sở hữu quy mô chưa từng có.

FIFA chốt sổ lineup diễn show giữa giờ Chung kết World Cup

Đội hình chính thức quy tụ 4 nghệ sĩ lĩnh xướng gồm Madonna, Shakira, BTS và Justin Bieber. Đồng hành còn có Burna Boy với màn kết hợp cùng Shakira trong ca khúc Dai Dai, ban nhạc Coldplay biểu diễn cùng dàn đồng ca PS22 Chorus, nhạc trưởng Gustavo Dudamel và Dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic.

Không chỉ là một tiết mục giải trí, FIFA xem đây là dấu mốc mở đầu cho chiến lược đưa World Cup tiến gần hơn mô hình giải trí thể thao kiểu Mỹ. Song song với chương trình biểu diễn, FIFA và Global Citizen còn phát động Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen Education Fund với mục tiêu huy động 100 triệu USD cho giáo dục trên toàn cầu. Tính đến nay, chiến dịch đã gây quỹ được hơn 50 triệu USD thông qua việc trích 1 USD từ mỗi vé bán ra của toàn bộ giải đấu. Từ vòng 1/16, các cầu thủ cũng đeo băng tay "Unite for Education" nhằm quảng bá cho sáng kiến này.

Madonna

Shakira

Justin Bieber

và BTS

Đội hình biểu diễn được đánh giá mang tính đại diện toàn cầu khi quy tụ nhiều biểu tượng âm nhạc của các khu vực khác nhau: Madonna đại diện cho nhạc Pop Mỹ, Shakira là biểu tượng Latin, BTS đại diện cho làn sóng Kpop, Justin Bieber là ngôi sao Bắc Mỹ, Burna Boy mang đến màu sắc Afrobeats châu Phi. Việc kết hợp cùng nhạc trưởng Gustavo Dudamel và Dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic cũng cho thấy tham vọng biến 11 phút biểu diễn thành một tác phẩm nghệ thuật đa tầng thay vì chỉ là sân khấu nhạc pop thông thường.

Bên cạnh đội hình gồm Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác, câu hỏi được khán giả quan tâm nhất là: FIFA đã chi bao nhiêu tiền để mời dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới biểu diễn trong vỏn vẹn 11 phút?

Dù quy tụ những nghệ sĩ có mức cát-xê thuộc hàng cao nhất thế giới, FIFA lại không phải trả bất kỳ khoản thù lao biểu diễn nào. Theo mô hình tương tự Super Bowl Halftime Show, Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira cùng các nghệ sĩ khác đều đồng ý biểu diễn miễn phí. Thay vào đó, FIFA và các đơn vị đồng hành sẽ chịu toàn bộ chi phí sản xuất, dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, vũ công và di chuyển của nghệ sĩ. Tổng kinh phí cho khâu sản xuất được ước tính lên tới hàng triệu USD.

Shakira đã gắn liền với World Cup suốt 20 năm qua

Đổi lại, các nghệ sĩ nhận được giá trị truyền thông gần như không thể mua bằng tiền. Trận Chung kết FIFA World Cup được dự đoán tiếp cận khoảng 1,5-2 tỷ khán giả trên toàn thế giới thông qua các nền tảng phát sóng. Đây được xem là sân khấu có độ phủ lớn nhất hành tinh, vượt xa lượng người xem của Super Bowl.

Ngoài việc quảng bá cho chiến dịch nhân đạo của Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen, sự xuất hiện trong chương trình còn giúp nghệ sĩ gia tăng đáng kể giá trị thương mại. Theo thống kê từ các mùa Super Bowl trước đây, lượt nghe nhạc trực tuyến của nghệ sĩ sau khi biểu diễn thường tăng từ 90% đến hơn 300%, nhiều album cũ quay trở lại các bảng xếp hạng, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực cho doanh số bán vé các chuyến lưu diễn sau đó. Với quy mô khán giả toàn cầu của World Cup, giới chuyên môn nhận định hiệu ứng truyền thông còn có thể lớn hơn.

Việc được World Cup mời biểu diễn cho show giữa giờ đầu tiên trong lịch sử còn là cơ hội nâng tầm vị thế

Với lượng người xem lên tới hàng tỷ người và giá trị quảng cáo quy đổi lên tới hàng chục triệu USD cho mỗi khoảng thời lượng phát sóng, 11 phút trên sân khấu Chung kết World Cup được xem là một trong những "suất quảng cáo" đắt giá nhất thế giới. Việc được World Cup mời biểu diễn cho show giữa giờ đầu tiên trong lịch sử còn là cơ hội nâng tầm vị thế. Vì vậy, dù cát-xê bằng 0 USD, màn trình diễn tại Chung kết FIFA World Cup 2026 vẫn được đánh giá là một trong những cơ hội truyền thông có giá trị lớn nhất mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng khó có thể bỏ lỡ.

Ảnh: Tổng hợp Instagram