Nhóm nhạc vô danh là kỳ tích mới của showbiz: Nhạc lên Top 1 cả nước, danh tiếng thăng hạng chóng mặt

Nhóm nhạc vô danh bất ngờ tạo cú sốc trên BXH.

Nhạc mới vừa ra đã leo top, hit cũ bất ngờ chiếm Top 1

RESCENE đang trở thành cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội Hàn Quốc sau loạt thành tích bất ngờ trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Tối 8/7, Love Attack vươn lên vị trí #1 MelOn Top 100 sau gần 2 năm phát hành, hoàn tất màn lội ngược dòng khó tin của nhóm nữ từng không thuộc nhóm tân binh được truyền thông săn đón mạnh.

Nhóm nhạc RESCENE tạo nên bất ngờ khi lội ngược dòng lên top 1 Melon

Love Attack là ca khúc phát hành từ năm 2024, mang màu sắc pop dance tươi sáng, giai điệu dễ nhớ và hợp với concept trẻ trung của RESCENE. Thời điểm mới ra mắt, bài hát chưa tạo được cú nổ lớn trên thị trường. Tuy nhiên từ đầu tháng 6, khi độ nhận diện của nhóm bắt đầu tăng mạnh nhờ nội dung YouTube, meme và sức hút của Woni, Love Attack bất ngờ được nghe lại nhiều hơn, từng bước chen chân vào top cao MelOn trước khi leo thẳng lên #1.

Love Attack là ca khúc phát hành từ năm 2024, mang màu sắc pop dance tươi sáng, giai điệu dễ nhớ và hợp với concept trẻ trung của RESCENE

Cùng ngày, RESCENE phát hành Pretty Girl, bản remake ca khúc nổi tiếng của KARA ra mắt năm 2008. Ca khúc lên sóng lúc 18h KST với màu sắc gyaru-kitsch, tông hồng, hình ảnh tươi sáng và năng lượng đáng yêu, tự tin. Ngay sau khi phát hành, Pretty Girl vào MelOn ở #22 sau 1 giờ, leo lên #12 lúc 20h và lọt Top 10 lúc 21h KST.

RESCENE phát hành Pretty Girl, bản remake ca khúc nổi tiếng của KARA ra mắt năm 2008

Đáng chú ý, hiệu ứng không chỉ dừng lại ở một bài hát. Theo các cập nhật real-time, vào 22h KST ngày 8/7, RESCENE có 4 ca khúc cùng xuất hiện trong MelOn Top 100 gồm Love Attack #1, Pretty Girl #6, Deja Vu #24 và Runaway #34. Với một nhóm nữ đến từ công ty nhỏ, đây là bước nhảy đáng kể về độ nhận diện.

Love Attack vươn lên vị trí #1 MelOn chart

Nhiều ca khúc khác cu8ar RESCENE cũng thăng hạng tiến vào top 100

RESCENE ra mắt vào tháng 3/2024 dưới trướng THE MUZE Entertainment, gồm 5 thành viên Woni, Liv, Minami, May và Zena. Nhóm theo đuổi concept “scent” khá riêng, lấy ý tưởng mỗi sản phẩm như một mùi hương khác nhau. Trước cú bùng lên của Love Attack , RESCENE vẫn chưa phải cái tên nổi bật hẳn trong thế hệ idol nữ mới, nhất là khi đường đua tân binh thời gian qua có nhiều nhóm được chú ý như ILLIT, CORTIS hay Hearts2Hearts.

Các thành viên RESCENE bật khóc sau khi đạt được #1 MelOn

Vì vậy, việc một nhóm nữ đến từ công ty nhỏ bất ngờ đưa ca khúc cũ lên #1 MelOn Top 100 càng khiến màn lội ngược dòng này gây chú ý. Từ một cái tên từng bị ngó lơ, RESCENE đang chen chân vào nhóm những nghệ sĩ được bàn tán mạnh nhất tại Hàn nhờ hiệu ứng nhạc số, meme và danh tiếng tăng nhanh trong vài ngày qua.

Đổi vận ngoạn mục nhờ YouTube

Cú đổi vận của RESCENE bắt đầu từ nội dung YouTube của thành viên Woni. Một câu nói trong video là “ Geoje Yaho ” bất ngờ lan rộng trên mạng xã hội và các nền tảng short-form, kéo sự chú ý quay lại với Love Attack. Từ một ca khúc phát hành từ năm 2024, bài hát dần được nghe lại nhiều hơn.

Kênh YouTube vô cùng nổi tiếng của Woni giúp RESCENE nhận được sự chú ý

Không chỉ nhạc số, độ nhận diện của RESCENE cũng tăng mạnh trên các bảng xếp hạng danh tiếng. Trong bảng xếp hạng danh tiếng nhóm idol tân binh tháng 7/2026, RESCENE vươn lên vị trí #1, vượt qua CORTIS và ILLIT. Chỉ số danh tiếng của nhóm tăng hơn 160% so với tháng trước, cho thấy sức nóng của RESCENE không chỉ đến từ một khoảnh khắc viral đơn lẻ.

Trong bảng xếp hạng danh tiếng nhóm idol tân binh tháng 7/2026, RESCENE vươn lên vị trí #1, vượt qua CORTIS và ILLIT.

Woni đứng #1 bảng xếp hạng danh tiếng cá nhân idol tân binh tháng 7/2026

Woni cũng là gương mặt được chú ý nhất trong màn lội ngược dòng này. Thành viên sinh năm 2004 đứng #1 bảng xếp hạng danh tiếng cá nhân idol tân binh tháng 7/2026. Đáng nói, Minami, Zena, Liv và May cũng đều có mặt trong top cao, giúp cả đội hình RESCENE được nhắc đến nhiều hơn thay vì chỉ xoay quanh một thành viên.

Độ nhận diện của RESCENE còn thể hiện qua việc nhóm liên tiếp được 4 địa phương gồm Geoje, Suwon, Gyeongju và Goyang lựa chọn làm đại sứ quảng bá. Các lời mời phần lớn xuất phát từ mối liên hệ giữa thành viên với quê hương, đồng thời tận dụng sức ảnh hưởng ngày càng tăng của nhóm trên mạng xã hội.

RESCENE liên tiếp được 4 địa phương gồm Geoje, Suwon, Gyeongju và Goyang lựa chọn làm đại sứ quảng bá

Gần nhất, RESCENE được bổ nhiệm làm đại sứ của Goyang nhờ thành viên May lớn lên tại đây, trong khi Gyeongju lựa chọn nhóm với sự kết nối từ Zena. Việc một nhóm nữ mới hoạt động khoảng 2 năm đã cùng lúc đảm nhận vai trò quảng bá cho 4 địa phương cũng giúp tên tuổi RESCENE được nhắc đến nhiều hơn bên ngoài lĩnh vực âm nhạc.

Việc Pretty Girl ra mắt đúng thời điểm càng giúp RESCENE nối tiếp đà quan tâm. Từ một nhóm nữ công ty nhỏ, RESCENE đang có cú bứt tốc rõ rệt nhất kể từ khi debut, với Love Attack ở #1 MelOn và loạt bài hát khác cùng được kéo lên BXH.

Nhiều khán giả cũng vui mừng cho RESCENE, khi nhóm nữ công ty nhỏ cuối cùng đã có được cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

Màn lội ngược dòng này cũng khiến nhiều khán giả vui mừng cho RESCENE, bởi sau thời gian dài hoạt động dưới cái bóng “nhóm nữ công ty nhỏ”, 5 cô gái cuối cùng cũng có khoảnh khắc được công chúng nhìn nhận rộng rãi hơn.

Ảnh: X