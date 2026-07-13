MCK lên tiếng về "thảm họa" tổ chức show Những Thành Phố Mơ Màng

Giữa lúc những tranh cãi về khâu tổ chức Những Thành Phố Mơ Màng chưa hạ nhiệt, MCK bất ngờ lên tiếng.

Tối 12/7, Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội với sự góp mặt của JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto. Chương trình thu hút lượng lớn khán giả, trong đó không ít người có mặt từ sớm và đứng chờ nhiều giờ để theo dõi nghệ sĩ yêu thích.

MCK là một trong nhiều nghệ sĩ trình diễn tại Những Thành Phố Mơ Màng đêm qua

Tuy nhiên, sau khi đêm diễn kết thúc, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng phàn nàn về trải nghiệm tại sự kiện. Tình trạng bùn đất tại khu vực khán giả, tầm nhìn hạn chế, chất lượng âm thanh, ánh sáng và khoảng nghỉ kéo dài giữa các set diễn trở thành những vấn đề được bàn luận nhiều.

Bài đăng của MCK giữa lúc tranh cãi về khâu tổ chức chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giữa lúc tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, MCK vừa có chia sẻ trực tiếp trên Threads. Nam rapper đăng đường dẫn MV Xa Xôi, đồng thời cho biết cảm thấy xót xa khi nhìn thấy khán giả phải đứng giữa bùn đất để chờ xem chương trình. Nam rapper sau đó trực tiếp nhắn nhủ ban tổ chức: “Chính vì thế nên là mong BTC lần sau khắc phục tình trạng này, không tôi không tiếp tục với Mơ Màng được nữa”.

Chia sẻ của MCK nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đáng nói, anh không phải nghệ sĩ chỉ mới xuất hiện một lần tại Những Thành Phố Mơ Màng. Nam rapper là gương mặt quen thuộc, nhiều lần góp mặt trong đội hình chương trình và cũng thuộc nhóm nghệ sĩ có khả năng kéo lượng lớn khán giả đến sự kiện.

Tại đêm diễn ngày 12/7, không ít người cho biết đã có mặt từ sớm, đứng chờ nhiều giờ chủ yếu để theo dõi set nhạc của MCK

Tại đêm diễn ngày 12/7, không ít người cho biết đã có mặt từ sớm, đứng chờ nhiều giờ chủ yếu để theo dõi set nhạc của MCK. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ được chờ đợi khi lần đầu mang loạt ca khúc thuộc album HVL lên sân khấu liveband sau khi sản phẩm phát hành.Có khán giả chia sẻ đã chờ khoảng 6 tiếng trước khi nam rapper xuất hiện.

Từ đêm 12/7 đến hiện tại, hàng loạt bài đăng phàn nàn về khâu tổ chức của chương trình liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Vấn đề gây bức xúc nhất tại Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 là mặt bằng khu vực khán giả.

Hiện trạng tại khu vực khán giả khiến nhiều khán giả ngán ngẩm

Hà Nội có mưa lớn trước thời điểm diễn ra chương trình, trong khi địa điểm tổ chức chủ yếu là nền đất và cỏ. Khi lượng người liên tục di chuyển, nhiều vị trí nhanh chóng bị giẫm thành bùn, nước đọng và lún sâu.

Trên mạng xã hội, người tham dự chia sẻ hình ảnh giày dép, quần áo dính đầy bùn. Một số người bị tuột hoặc rách dép, phải đi chân trần để rời khỏi khu vực. Không ít bài đăng ví trải nghiệm xem nhạc giống như “đi cấy”, “lội ruộng” thay vì tham dự một lễ hội âm nhạc.

Nền đất ẩm còn kéo theo kiến, giun và nhiều loại côn trùng xuất hiện quanh khu vực đứng chờ. Có khán giả cho biết đã mua vé chủ yếu để xem MCK nhưng cuối cùng phải bỏ về vì không chịu nổi bùn lầy và kiến cắn. Những người ở lại phải sử dụng áo mưa, túi nilon để ngồi trong thời gian chờ các set diễn.

Nhiều bài đăng bức xúc và phàn nàn xuất hiện trên mạng xã hội

Nhiều khán giả cho rằng tình trạng này đã được dự báo từ trước khi Hà Nội liên tục có mưa, còn địa điểm diễn vốn là khu vực đất cỏ. Người xem đặt câu hỏi về việc chương trình không chuẩn bị thảm nhựa, tấm gỗ hoặc lối đi tạm tại những vị trí dễ lún.

Một số người cũng phản ánh không có điểm rửa chân sau khi chương trình kết thúc. Rác thải, áo mưa và chai nhựa bị giẫm lẫn xuống bùn khiến mặt bằng càng trở nên nhếch nhác.

Bên cạnh câu chuyện mặt bằng, chất lượng âm thanh và ánh sáng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho biết có thời điểm nhạc và tiếng micro bị gián đoạn, giọng hát khó nghe rõ. Ngược lại, tại một số khu vực, âm lượng bị nhận xét quá lớn, khiến người xem đau đầu và mệt mỏi sau nhiều giờ.

Bên cạnh câu chuyện mặt bằng, chất lượng âm thanh và ánh sáng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Khói sân khấu liên tục phả về phía khán giả cũng khiến một số người cảm thấy khó thở. Sân khấu bị nhận xét khá thấp so với lượng người tham dự, còn màn hình LED chưa đủ lớn để những khán giả đứng xa theo dõi nghệ sĩ. Nhiều người mua vé Standard cho biết tầm nhìn bị che khuất khi đám đông phía trước đồng loạt giơ điện thoại.

Khoảng nghỉ dài giữa các set diễn cũng được nhắc đến. Có khán giả cho biết đã đứng chờ MCK suốt nhiều giờ, nhưng trước khi nam rapper xuất hiện vẫn phải tiếp tục đợi mà không nhận được thông báo cụ thể. Trong thời gian chuyển sân khấu, chương trình thiếu hoạt động để giữ không khí và cập nhật tình hình cho người xem.

Những Thành Phố Mơ Màng nhiều năm qua vẫn duy trì sức hút nhờ đội hình nghệ sĩ đông đảo, trong đó MCK là một trong những cái tên quen thuộc và được chờ đợi

Những Thành Phố Mơ Màng nhiều năm qua vẫn duy trì sức hút nhờ đội hình nghệ sĩ đông đảo, trong đó MCK là một trong những cái tên quen thuộc và được chờ đợi. Tuy nhiên, những tranh cãi sau đêm diễn vừa qua cho thấy sức hút của nghệ sĩ khó thể khỏa lấp các bất cập trong trải nghiệm của người mua vé. Hiện những bài đăng phàn nàn vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, còn ban tổ chức chưa có phản hồi chính thức về tình trạng bùn lầy, âm thanh và loạt vấn đề được khán giả phản ánh.

Ảnh: tuanphoto.xx./ Threads/ chụp màn hình