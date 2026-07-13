Ngập tràn tranh cãi về Những Thành Phố Mơ Màng: Đi xem như “đi cấy”, âm thanh ánh sáng chất lượng thấp

Mạng xã hội ngập tràn lời phàn nàn và thất vọng sau đêm diễn Những Thành Phố Mơ Màng tại Hà Nội.

Khu vực khán giả ngập bùn lầy

Tối 12/7, Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội với sự góp mặt của JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto. Chương trình thu hút lượng lớn khán giả, nhiều người có mặt từ sớm và chờ hàng giờ để theo dõi nghệ sĩ yêu thích.

Tuy nhiên, sau khi đêm diễn kết thúc, hàng loạt bài đăng phản ánh trải nghiệm không như mong đợi xuất hiện trên mạng xã hội. Các bài viết tập trung vào mặt bằng sình lầy, cách bố trí khu vực khán giả, âm thanh, ánh sáng và thời gian chờ giữa các set diễn.

Khu vực đứng của khán giả ngập tràn rác thải và bùn lầy

Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là tình trạng bùn đất tại khu vực khán giả. Hà Nội có mưa lớn trước thời điểm chương trình diễn ra, trong khi Công viên Yên Sở là địa điểm ngoài trời với phần lớn mặt bằng là đất và cỏ. Khi hàng nghìn người liên tục di chuyển, nhiều vị trí nhanh chóng bị giẫm thành bùn, có nơi lún sâu và đọng nước.

Qua hình ảnh được người tham dự chia sẻ, giày dép và quần áo của không ít khán giả bị bùn bám kín. Nhiều người ví trải nghiệm xem nhạc giống như “đi cấy”, “lội ruộng” hay “làm nông” bởi mỗi bước chân đều có thể lún xuống lớp đất nhão. Một số trường hợp còn bị tuột hoặc rách dép, phải đi chân trần để rời khỏi khu vực.

Ngập tràn lời phàn nàn trên mạng xã hội

Khán giả còn phản ánh kiến, giun, bọ và côn trùng xuất hiện tại khu vực đứng chờ. Có người cho biết phải bỏ về dù đã mua vé chủ yếu để xem MCK vì không chịu nổi tình trạng bùn đất và kiến cắn. Những người ở lại phải tận dụng áo mưa, túi nilon hoặc bất cứ vật dụng nào có thể tìm thấy để ngồi trong thời gian chờ nghệ sĩ xuất hiện.

Mưa là yếu tố khó kiểm soát đối với một lễ hội âm nhạc ngoài trời. Việc mặt bằng bị ảnh hưởng sau những trận mưa lớn gần như không thể tránh khỏi hoàn toàn. Nhiều khán giả cũng thừa nhận đã chuẩn bị áo mưa, giày dép phù hợp và chấp nhận phần nào bất tiện khi lựa chọn tham dự sự kiện ngoài trời. Dù vậy, điều khiến tranh cãi bùng lên là tình trạng này đã có thể được dự đoán từ trước.

Những lo ngại về thời tiết vốn đã được khán giả dự đoán từ trước

Không ít ý kiến cho rằng ban tổ chức có thể chuẩn bị thảm nhựa, tấm gỗ, lối đi tạm hoặc khu vực đứng được gia cố để hạn chế việc khán giả phải trực tiếp lội qua bùn. Một số người từng tham dự các sự kiện khác đặt câu hỏi vì sao những biện pháp cơ bản như lót đường di chuyển hay bố trí điểm rửa chân không được áp dụng. Theo họ, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân khách quan, nhưng phương án dự phòng và cách hỗ trợ khán giả vẫn thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức.

Show diễn toàn sao nhưng trải nghiệm âm thanh, ánh sáng chưa tương xứng

Nếu như các yếu tố thời tiết và lí do khách quan không thể tránh khỏi thì Âm thanh và ánh sáng là nhóm vấn đề tiếp theo được nhắc đến sau đêm diễn. Một số khán giả cho biết âm lượng tại vài thời điểm quá lớn, gây đau đầu và mệt mỏi sau nhiều giờ. Ở chiều ngược lại, có set diễn bị nhận xét âm thanh thiếu rõ ràng, giọng hát chìm dưới phần nhạc hoặc người đứng xa khó nghe trọn vẹn.

Một số bài đăng còn phản ánh tình trạng mất nhạc, mất tiếng micro trong lúc nghệ sĩ biểu diễn. Dù không xảy ra xuyên suốt chương trình, những trục trặc này vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người xem, đặc biệt với những khán giả đã bỏ ra số tiền lớn để mua vé và chờ nhiều giờ cho một set diễn cụ thể.

Rất nhiều khán giả phàn nàn về chất lượng của chương trình

Phần ánh sáng cũng nhận về ý kiến trái chiều. Có người cho rằng hệ thống đèn chưa tạo được hiệu ứng tương xứng với quy mô sự kiện, trong khi khói sân khấu được sử dụng dày khiến tầm nhìn càng hạn chế. Khán giả đứng xa cho biết có thời điểm khói che gần hết nghệ sĩ, ánh sáng lại không đủ rõ để hỗ trợ quan sát.

Sân khấu bị nhận xét dựng thấp so với lượng người tham dự. Ở những phân khu phía sau, nhiều người gần như không thể nhìn thấy nghệ sĩ nếu phía trước đồng loạt giơ điện thoại. Màn hình LED cũng bị cho là nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu theo dõi của đám đông trải dài trên một mặt bằng rộng.

Bên cạnh chất lượng kỹ thuật, khoảng nghỉ giữa các set diễn cũng khiến nhiều người mất kiên nhẫn. Có khán giả cho biết đã đứng chờ MCK hơn 6 tiếng, nhưng trước khi nam rapper xuất hiện lại phải tiếp tục đợi khá lâu mà không nhận được thông báo rõ ràng. Trong thời gian chuyển sân khấu, chương trình cũng thiếu hoạt động hoặc âm nhạc để giữ không khí cho đám đông.

Sân khấu của chương trình nhận về nhiều lời phàn nàn vì thấp và các khoảng nghỉ giữa các set diễn của nghệ sĩ quá dài

Một số người tham dự cho rằng phần trình diễn của các nghệ sĩ vẫn được đầu tư, nhiều set liveband diễn ra trọn vẹn và dàn khách mời đủ sức giữ khán giả ở lại đến cuối. Tuy nhiên, chính sự chênh lệch giữa sức hút của nghệ sĩ và chất lượng phục vụ phía dưới sân khấu khiến họ thất vọng.

Những Thành Phố Mơ Màng nhiều năm qua vẫn thu hút khán giả nhờ đội hình nghệ sĩ đông đảo, đặc biệt là các gương mặt đang có sức hút lớn. Không ít người chấp nhận xếp hàng, đứng chờ nhiều giờ hoặc chịu bất tiện chỉ để xem một vài cái tên yêu thích. Tuy nhiên, sức hút của nghệ sĩ không nên trở thành lý do để những vấn đề về mặt bằng, âm thanh, tầm nhìn và cách chăm sóc khán giả tiếp tục bị xem nhẹ.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi nhưng không thể vì sức hút của các nghệ sĩ mà bỏ qua những yêu cầu trải nghiệm cơ bản của khán giả

Nhiều khán giả cho rằng với một chương trình đã tổ chức qua nhiều mùa và bán vé ở mức không thấp, yêu cầu về trải nghiệm cơ bản là điều hợp lý. Thời tiết có thể thay đổi, nhưng phương án ứng phó, chất lượng kỹ thuật và cách giao tiếp với khán giả hoàn toàn có thể được chuẩn bị tốt hơn. Dàn nghệ sĩ lớn giúp chương trình kéo người xem đến tuy nhiên không thể vì điều này mà bỏ qua các yêu cầu cơ bản của những khán giả bỏ tiền đến với chương trình

Ảnh: NTPMM/ Threads/ chụp màn hình