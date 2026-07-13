Cả nghìn người “lội ruộng” chờ 6 tiếng xem MCK nắm tay tình tứ với 1 mỹ nhân

Hàng nghìn người chờ đợi MCK mang loạt ca khúc trong album HVL lên sân khấu đầu tiên.

MCK khiến hàng nghìn khán giả chờ đợi

Tối 12/7, Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, quy tụ JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto. MCK là một trong những nghệ sĩ xuất hiện ở phần sau của chương trình. Đây cũng là sân khấu liveband đầu tiên nam rapper trình diễn loạt ca khúc trong album HVL sau khi phát hành.

Cùng ban nhạc, MCK lần lượt thể hiện Elegie, IDK, Baby, Mắt Môi Tay Chân, Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa, Xa Xôi và Nguyễn Văn Mười. Dù mới ra mắt chưa lâu, một số ca khúc đã được khán giả phía dưới hát theo ở phần điệp khúc.

MCK diễn baby cùng marzuz

marzuz sau đó xuất hiện trong tiết mục Baby. Trong phần biểu diễn, MCK và nữ ca sĩ liên tục hướng về phía nhau, có nhiều màn tương tác theo ca khúc. Đến cuối tiết mục, MCK chủ động nắm tay marzuz giữa sân khấu, khiến đám đông phía dưới reo hò. Khoảnh khắc này nhanh chóng được khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

MCK nắm tay marzuz trên sân khấu

MCK chọn Nguyễn Văn Mười để khép lại set diễn. Khi phần điệp khúc vang lên, nhiều khán giả phía dưới đồng loạt hát theo. Sau chương trình, các đoạn clip ghi lại sân khấu của nam rapper, đặc biệt là màn kết hợp với marzuz và Obito, được chia sẻ trên mạng xã hội.

Một số khán giả cho biết đã đứng chờ khoảng 6 tiếng để theo dõi phần trình diễn của MCK. Set nhạc liveband cùng loạt ca khúc từ HVL cũng là nội dung được nhắc đến nhiều sau khi chương trình kết thúc.

Khán giả “lội ruộng” để chờ xem MCK

Trái ngược với sức nóng trên sân khấu, khu vực khán giả tại Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 lại gây tranh cãi vì bùn lầy. Hà Nội mưa lớn trước giờ diễn, trong khi nhiều vị trí không được lót thảm hay bố trí lối đi tạm, khiến người xem phải bước qua lớp đất nhão để tiến gần sân khấu.

Khu vực khán giả sình lầy, bùn đất

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ hình ảnh giày dép lấm bùn, đất lún sâu và những vũng nước lớn xuất hiện khắp khu vực đứng xem. Có người ví trải nghiệm tại đêm nhạc giống như “lội ruộng” hoặc “đi lội sình”.

Có người cho biết mua vé chủ yếu để xem MCK nhưng cuối cùng phải bỏ về vì không chịu nổi tình trạng bùn lầy và kiến cắn. Một số khán giả khác chấp nhận ngồi lên áo mưa hoặc túi nilon trong lúc chờ nghệ sĩ biểu diễn.

Rác thải, chai nhựa và áo mưa bị giẫm xuống nền đất, tạo thành cảnh tượng nhếch nhác sau nhiều giờ diễn ra chương trình

Tầm nhìn tại một số khu vực cũng bị phàn nàn. Khán giả cho rằng sân khấu được dựng khá thấp, trong khi lượng người phía trước quá đông nên những người đứng xa gần như không thể nhìn thấy nghệ sĩ. Màn hình LED bị nhận xét có kích thước nhỏ, khó đáp ứng nhu cầu theo dõi của đám đông phía sau.

Nhiều bài đăng phàn nàn xuất hiện trên mạng xã hội

Bên cạnh mặt bằng sình lầy, tầm nhìn cũng bị phàn nàn do sân khấu thấp, lượng người phía trước quá đông và màn hình LED chưa đủ lớn. Một số ý kiến cho rằng khâu tổ chức chưa có nhiều thay đổi so với các mùa trước, dù thời tiết xấu đã được dự báo.

Dẫu vậy, hàng nghìn người vẫn ở lại đến cuối để chờ set diễn của MCK. Hình ảnh khán giả lấm lem bùn đất nhưng vẫn hát theo trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau đêm nhạc.

Ảnh: Threads/chụp màn hình