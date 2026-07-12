Live Stage 1 của Tinh Hà Say Hi: "Out trình" nhưng vẫn còn tranh cãi

Tinh Hà Say Hi cho thấy nỗ lực nâng cấp từ âm nhạc đến chất lượng sân khấu, để lại dấu ấn sáng tạo đậm nét của dàn nghệ sĩ tham gia.

Sân khấu đầu tư "out trình", nhạc thời thượng

Sau tập mở màn chủ yếu giới thiệu luật chơi và các đội hình, Live Stage 1 của Tinh Hà Say Hi chính thức đưa 24 Anh Trai bước vào vòng thi biểu diễn đầu tiên. Trong hơn 4 tiếng phát sóng, chương trình giới thiệu 6 sân khấu với 6 màu sắc âm nhạc khác nhau, đồng thời dành nhiều thời lượng để khắc họa quá trình sản xuất, tập luyện và xây dựng ý tưởng của từng đội.

Live Stage 1 của Tinh Hà Say Hi gồm 6 tiết mục:

Xoay Vòng - Team HURRYKNG, JSOL, CONGB, Vương Bình

50 Cuộc Gọi Nhỡ - Team CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei

Dancin' My Way - Team buitruonglinh, Song Luân, Sơn.K, HYO

Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT) - Team Wren Evans, Thể Thiên, Ivan, Captain Boy

Cô Đơn Anh Cũng Vui - Team WEAN, KIMLONG, Dillan, Xuân Định KY

Bad Night - Team Dương Domic, Pháp Kiều, Đặng Hồng Hải, Ali Hoàng Dương

Nhìn tổng thể, Live Stage 1 cho thấy mức độ đầu tư lớn về sản xuất và sự nghiêm túc trong cách các đội tiếp cận âm nhạc. Điểm dễ nhận thấy nhất ở Live Stage 1 là tư duy làm sân khấu được đẩy lên quy mô lớn hơn một tiết mục biểu diễn truyền hình thông thường. Sáu đội đều xây dựng concept riêng, phát triển câu chuyện, thiết kế không gian và dàn dựng quy mô. Mỗi phần trình diễn chính là một set quay MV, có cốt truyện, concept riêng biệt chứ không đơn thuần là sân khấu biểu diễn thường thấy. Cách quay sân khấu của Tinh Hà Say Hi cũng tập trung vào cả diễn xuất, biểu cảm nhân vật, không đơn thuần ghi nhận trình diễn, vũ đạo và không khí trường quay.

Đây cũng là mô hình sản xuất mà VieON đã áp dụng từ chương trình Sóng 26, với yêu cầu cao về mỹ thuật, bối cảnh và kỹ thuật ghi hình. Việc đầu tư đồng thời cho phần nghe lẫn phần nhìn khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể, nhưng đổi lại mang đến trải nghiệm thị giác đồng đều cho khán giả.

Ngay từ màn chào sân, MC Trấn Thành ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội khi cho rằng các Anh Trai đã dành rất nhiều thời gian, công sức và cả kinh phí cho từng tiết mục. Không chỉ đầu tư trang phục, mỗi đội đều xây dựng concept như một phần của câu chuyện xuyên suốt, góp phần định hình bản sắc riêng cho sân khấu của mình.

Xoay Vòng - Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi team HURRYKNG

Sau phần bốc thăm, Team HURRYKNG mở màn với Xoay Vòng, tiếp theo lần lượt là Team CoolKid với 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Team buitruonglinh với Dancin' My Way, Team Wren Evans với Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT), Team WEAN với Cô Đơn Anh Cũng Vui và Team Dương Domic khép lại Live Stage 1 bằng Bad Night.

Về chuyên môn, điều đáng chú ý nhất không nằm ở việc đội nào "chiến thắng", mà là cách các đội tiếp cận quá trình sản xuất âm nhạc. Team HURRYKNG lựa chọn alternative rock cho Xoay Vòng, chủ động rời khỏi vùng an toàn để kể câu chuyện về một mối quan hệ mắc kẹt trong vòng lặp cảm xúc. Sân khấu sử dụng hệ thống bàn xoay kết hợp chuyển động của vũ công nhằm trực quan hóa ý tưởng "không thể thoát ra".

50 Cuộc Gọi Nhỡ - Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi team CoolKid

Trong khi đó, Team CoolKid tiếp tục phát huy thế mạnh ballad với 50 Cuộc Gọi Nhỡ. Thay vì kể câu chuyện theo hướng tuyến tính, đội giữ kín nút thắt đến cuối tiết mục. Hình ảnh hoa bỉ ngạn cùng hệ thống 50 cánh cửa tượng trưng cho 50 ngày và 50 cuộc gọi dần hé lộ chuyện tình âm - dương cách biệt, tạo nên cú chuyển cảm xúc ở phần kết. Quá trình kết hợp giữa CoolKid, Quang Hùng MasterD, CODY NAM VÕ và Jaysonlei cũng cho thấy cách nhiều cá tính âm nhạc khác nhau có thể bổ trợ lẫn nhau trong cùng một sản phẩm.

Team buitruonglinh mang đến màu sắc disco pha Afrobeat với Dancin' My Way. Từ âm nhạc đến phần nhìn đều được phát triển theo bối cảnh quán bar mang tinh thần "old money". Đội dành nhiều thời gian chỉnh sửa demo, phân chia rõ vai trò giữa các thành viên, từ sáng tác, viết lời đến xây dựng concept hình ảnh. Quy mô dàn dựng khiến Trấn Thành hài hước nhận xét: "Năm nay các Anh Trai chẳng có gì ngoài điều kiện."

Set quay cầu kỳ của Dancin' My Way

Một trong những tiết mục nhận được nhiều chú ý là Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT) của Team Wren Evans. Từ bản demo do nhóm sáng tác thuộc KMR (SM Entertainment) thực hiện, Wren Evans cùng ê-kíp phối lại, Việt hóa và phát triển thành phiên bản mới hướng đến khán giả trong nước. Đội lựa chọn không sử dụng vũ công mà để chính các thành viên đảm nhận toàn bộ phần trình diễn. Phía sau sân khấu là lịch tập gần 10 tiếng mỗi ngày trong gần một tuần, với nhiều thành viên phải truyền nước để kịp hoàn thiện tiết mục.

Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT) - Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi team Wren Evans



Nếu các đội khác chủ yếu kể chuyện tình yêu, Team WEAN lại khai thác chủ đề cô đơn thông qua trải nghiệm của từng thành viên. Cô Đơn Anh Cũng Vui được xây dựng từ bốn lát cắt khác nhau: người trẻ xa quê theo đuổi ước mơ, người thiếu tình cảm gia đình, những tổn thương trong âm nhạc và chuyện tình cảm, hay cảm giác lạc lõng vì khác biệt.

Khép lại Live Stage 1, Team Dương Domic thử sức với synth-pop qua Bad Night. Ca khúc nhìn những "đêm tồi tệ" như cơ hội để đối diện và vượt qua chính mình. Các thành viên chia nhau phụ trách từng mảng từ sản xuất âm nhạc, viết lời, xây dựng concept đến biên đạo. Sân khấu sử dụng bối cảnh lớn với xe ô tô, hệ thống dàn dựng và đông đảo vũ công, tổng thể tiết mục hoành tráng, phức tạp, thiên về performance.

Set quay dàn dựng choáng ngợp của tiết mục Bad Night

Nhìn từ 6 sân khấu, có thể thấy Tinh Hà Say Hi đang theo đuổi 1 quy chuẩn giải trí mới: các nghệ sĩ không chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn mà tham gia sâu vào toàn bộ quá trình sáng tạo. Từ sáng tác, sản xuất, phát triển concept, moodboard, storyboard, thiết kế sân khấu đến biên đạo, nhiều Anh Trai lần đầu đảm nhận những vai trò vốn thuộc về ê-kíp phía sau, qua đó tạo nên dấu ấn cá nhân rõ nét hơn trong từng tiết mục.

Một điểm sáng khác của tập phát sóng là phần các đội cùng ngồi lại góp ý trực tiếp sau mỗi màn trình diễn. Thay vì chỉ nhận xét từ ban cố vấn, chính các nghệ sĩ trao đổi về cách làm nhạc, cấu trúc ca khúc, cách dàn dựng và tư duy sáng tạo của nhau. Những cuộc trao đổi này mang đến góc nhìn nghề nghiệp nhiều hơn, đồng thời cho thấy tinh thần học hỏi và kết nối giữa các nghệ sĩ trẻ.

Mỗi tiết mục là một concept cầu kỳ, có câu chuyện riêng đậm chất điện ảnh:

So với Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi, Tinh Hà Say Hi đang nâng cấp chất lượng từ âm nhạc đến sân khấu. Dù ở tập 1 và ca khúc chủ đề bị đánh giá thấp, nhưng Live Stage 1 đã khiến khán giả thực sự “wow” vì phong độ đồng đều giữa các phần trình diễn. Sau khi phát sóng tập 2, MXH bùng nổ với 6 sân khấu mới nhất, các nhận xét như “out trình”, “khó chọn bài hay nhất” hay “đã tai đã mắt” tràn ngập khắp nơi. Fan của vũ trụ Say Hi gần như thoả mãn với chất lượng sân khấu sau Live Stage 1.

Vẫn còn tranh cãi

Dù vậy, Live Stage 1 vẫn tồn tại tranh cãi. Đầu tiên là nhịp dựng. Với thời lượng hơn 4 tiếng, tập phát sóng dành khá nhiều thời gian cho các phần giao lưu, mascot và những đoạn dẫn dắt kéo dài, trong khi trọng tâm vẫn là 6 sân khấu thi đấu. Việc phân bổ thời lượng quá nhiều cho những đoạn giao lưu mascot không thực sự cần thiết khiến trải nghiệm theo dõi bị ngắt quãng, đặc biệt với khán giả xem trực tuyến hoặc muốn tập trung vào phần chuyên môn. Không ít ý kiến cư dân mạng cho rằng NSX nên tinh giản phần mascot để trải nghiệm đỡ dài dòng, lê thê.

Không ít ý kiến cư dân mạng cho rằng NSX nên tinh giản phần mascot để trải nghiệm đỡ dài dòng, lê thê

Bên cạnh đó, chương trình cũng vướng tranh cãi ngoài mong muốn khi Xoay Vòng của Team HURRYKNG bị một bộ phận người hâm mộ DPR IAN đặt nghi vấn có điểm tương đồng với sản phẩm Nevers của nam nghệ sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều fan kêu gọi ê-kíp sản xuất lên tiếng làm rõ phần type beat có quá nhiều điểm tương đồng. Đến thời điểm hiện tại, tranh luận đang dừng ở phạm vi cộng đồng người nghe, chưa có kết luận chính thức từ các bên liên quan.

Tiết mục của team HURRYKNG đang đối diện với nghi vấn đạo nhạc

Sau Live Stage 1, Tinh Hà Say Hi cho thấy tham vọng nâng chuẩn một chương trình âm nhạc thực tế theo hướng đầu tư mạnh vào khâu sản xuất, nơi mỗi sân khấu được xây dựng như một sản phẩm hoàn chỉnh thay vì chỉ là phần biểu diễn trên truyền hình. Song song với những tín hiệu tích cực về tư duy làm nhạc và khả năng tự sản xuất của các đội, chương trình vẫn còn dư địa để tối ưu nhịp dựng cũng như xử lý nhanh những tranh cãi phát sinh nhằm giữ trọng tâm vào giá trị chuyên môn.