Tiết mục “wow” nhất Live Stage 1 của Tinh Hà Say Hi: Lại là Wren Evans!

Wren Evans liên tục trở thành cái tên được chú ý lớn nhất tại Tinh Hà Say Hi.

Đội Wren Evans gây chú ý với Im Đợi Người Anh Thương

Tối 11/7, tập 2 Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng, đưa 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1. Sáu đội phải trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình hoàn thiện tiết mục, từ phát triển âm nhạc, lên ý tưởng hình ảnh, storyboard, moodboard đến dàn dựng sân khấu.

Trong đó, đội Wren Evans gồm Thể Thiên, IVAN, CAPTAIN BOY và nam đội trưởng mang đến ca khúc Im Đợi Người Anh Thương, viết tắt là IDNAT. Bản demo ban đầu được thực hiện bởi Petra, NILD, HANAEL và CORBIN thuộc KMR, đơn vị trực thuộc hệ thống SM Entertainment, cùng nhà sản xuất Shalpot. Tuy nhiên, Wren Evans không giữ nguyên cấu trúc có sẵn mà trực tiếp làm việc cùng 5 producer để phối lại và Việt hóa ca khúc.

Tiết mục Im Đợi Người Anh Thương

Ngay từ tập trước, Wren Evans đã tự tin cho biết mình tìm được “lời giải” cho bản demo. Đến Live Stage 1, nam ca sĩ đưa màu sắc cá nhân vào bài hát khá rõ, từ cách phát triển melody, xử lý lớp âm thanh cho đến cách chia phần cho từng thành viên.

Im Đợi Người Anh Thương mang chất nhạc điện tử hiện đại, tiết tấu nhanh và có nhiều đoạn chuyển liên tục. Phần lời tiếng Việt được xây dựng theo hướng gần gũi, trong khi bản phối vẫn giữ không khí quốc tế của demo ban đầu. Tên bài hát cũng được ghép thành cụm IDNAT, tạo điểm nhận diện riêng cho tiết mục.

Phần trình diễn được dàn dựng theo hình thức nhóm nhạc với nhiều đội hình vũ đạo. Thay vì sử dụng vũ công hỗ trợ, Wren Evans, Thể Thiên, IVAN và CAPTAIN BOY tự đảm nhận toàn bộ phần hát, nhảy và tương tác trên sân khấu. Cách xây dựng đội hình cùng trang phục đồng bộ khiến nhiều khán giả liên tưởng đến những sân khấu của các nhóm nhạc thần tượng.

Tiết mục với điểm nhấn là Wren Evans

Mỗi thành viên vẫn có khoảng riêng để thể hiện thế mạnh. Thể Thiên gây chú ý với phong thái trình diễn tự nhiên, CAPTAIN BOY tạo điểm nhấn ở đoạn bridge, còn IVAN khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu hát một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Việt. Nam nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian luyện phát âm để hoàn thành phần thể hiện của mình.

Sau khi tập 2 phát sóng, Im Đợi Người Anh Thương nhanh chóng trở thành một trong những màn trình diễn được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng về ca khúc thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ.

Khán giả dành lời khen cho giai điệu bắt tai, phần nhảy đồng đều và không khí trẻ trung của cả đội. Một số ý kiến nhận xét tiết mục có cảm giác giống sân khấu của một nhóm nhạc đã hoạt động lâu năm, thay vì đội hình mới được ghép trong chương trình.

Khán giả khen ngợi tiết mục của nhóm Wren Evans và anh là cái tên giành được nhiều lời khen nhất

Màu sắc đặc trưng của Wren Evans cũng được nhắc đến liên tục. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, nhiều người cho rằng có thể nhận ra dấu ấn của nam ca sĩ qua cách sử dụng âm thanh, nhịp điệu và những đoạn chuyển bất ngờ. Cách Wren Evans kết nối bốn cá tính khác nhau vào cùng một bài hát cũng nhận được phản hồi tích cực.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng Wren Evans gần như “cân” toàn bộ tiết mục khi vừa giữ vai trò đội trưởng, trực tiếp phát triển bản phối, định hướng màu sắc âm nhạc, vừa tham gia hát và thực hiện vũ đạo. Nhiều bình luận nhận xét chỉ cần nghe những giai điệu đầu tiên đã có thể nhận ra dấu ấn của nam ca sĩ. Các cụm như “tư duy âm nhạc không đùa được”, “leader quá tròn vai” hay “mang đến chất nhạc Tinh Hà Say Hi chưa từng có” liên tục xuất hiện sau khi sân khấu lên sóng.

Bên cạnh lời khen, một bộ phận khán giả cho rằng màu sắc của Wren Evans đang chiếm phần lớn tiết mục, khiến cá tính âm nhạc của các thành viên còn lại chưa được thể hiện thật rõ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác nhận định đây là lựa chọn hợp lý bởi Wren Evans giữ vai trò đội trưởng, đồng thời trực tiếp tham gia phát triển bản phối. Dù tranh luận theo hướng nào, IDNAT vẫn tạo được độ thảo luận đáng kể sau Live Stage 1.

Hai tập liên tiếp trở thành tâm điểm

Trước Im Đợi Người Anh Thương, Wren Evans đã là một trong những cái tên nổi bật nhất ở tập mở màn Tinh Hà Say Hi. Trong bài hát chủ đề Together We Shine, nam ca sĩ đảm nhận phần bridge, đoạn chuyển cảm xúc quan trọng trước khi ca khúc bước vào cao trào cuối.

Giữa tổng thể có nhiều lớp âm thanh và sự xuất hiện của 24 nghệ sĩ, phân đoạn của Wren Evans được nhận xét dễ nhận diện nhờ cách nhả chữ, xử lý vocal và melody khác biệt. Câu hát pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt cũng nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Wren Evans có tập thứ 2 liên tiếp là tâm điểm chú ý

Wren Evans không chỉ góp giọng mà còn trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất Together We Shine. Vì vậy, phần bridge mang khá nhiều đặc điểm quen thuộc từng xuất hiện trong các sản phẩm riêng của nam ca sĩ như Từng Quen, Call Me hay Tò Te Tí.

Việc liên tục được nhắc đến qua hai tập đầu tiên cho thấy tư duy âm nhạc vẫn là lợi thế lớn của Wren Evans tại một chương trình đề cao khả năng tự sản xuất. Nam ca sĩ không chỉ tập trung vào phần thể hiện cá nhân mà còn đảm nhận vai trò định hướng màu sắc chung, phân chia điểm nhấn và xây dựng một tiết mục nhóm hoàn chỉnh.

Đây cũng là lần xuất hiện đáng chú ý của Wren Evans sau ồn ào đời tư năm 2025. Trước khi chương trình lên sóng, nam ca sĩ vẫn đối diện nhiều phản ứng trái chiều. Không ít bình luận tuyên bố chưa thể bỏ qua những tranh cãi cũ, nhưng đồng thời thừa nhận khả năng sáng tác, sản xuất và tư duy âm nhạc của anh.

Dù còn nhận về nhiều tranh cãi, khán giả không thể không thừa nhận khả năng sáng tác, sản xuất và tư duy âm nhạc của anh

Sự đối lập này tiếp tục xuất hiện sau I m Đợi Người Anh Thương. Một số khán giả vẫn giữ thái độ gay gắt với đời tư của Wren Evans, trong khi phần đông các bài đăng về sân khấu lại tập trung khen chất lượng âm nhạc. Thậm chí, có người cho biết dù không có thiện cảm với nam ca sĩ, họ vẫn bị thuyết phục bởi bản phối và cách dàn dựng tiết mục.

Sau hai tập, Wren Evans đang là một trong những Anh Trai tạo được dấu ấn rõ nhất về chuyên môn

Sau hai tập, Wren Evans đang là một trong những Anh Trai tạo được dấu ấn rõ nhất về chuyên môn. Đoạn bridge trong Together We Shine giúp anh nổi bật giữa đội hình 24 người, còn Im Đợi Người Anh Thương cho thấy khả năng dẫn dắt một nhóm gồm những nghệ sĩ có cá tính khác nhau. Sức thảo luận dành cho hai phần trình diễn cũng khiến hành trình tiếp theo của đội Wren Evans trở thành một trong những diễn biến được chờ đợi tại Tinh Hà Say Hi.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi