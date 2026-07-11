Người bật khóc khi gặp Quang Hùng MasterD: Có loạt hit triệu view vẫn lận đận vô danh, phải đi dọn công trình lay lắt mưu sinh

Nam ca sĩ từng dọn công trình, phục vụ quán ăn là người đứng sau hit triệu view của Quang Hùng MasterD.

Xuân Định K.Y bật khóc trước Quang Hùng sau ồn ào

Mới đây, Xuân Định K.Y trở thành cái tên được chú ý tại Tinh Hà Say Hi 2026 sau khoảnh khắc không kìm được nước mắt khi chia sẻ về hành trình của mình. Nam ca sĩ hiện là thành viên đội WEAN cùng KIMLONG và DILLAN tại Live Stage đầu tiên của chương trình.

Trước mặt các thành viên, Xuân Định cảm ơn đồng đội vì đã giúp anh tìm lại cảm giác được hết mình trên sân khấu như hai năm trước. Khi biết Quang Hùng MasterD đang theo dõi từ bên ngoài, giọng ca sinh năm 2000 nhắn nhủ: “Hôm nay em sẽ làm anh tự hào về em”. Quang Hùng sau đó vỗ tay động viên đàn em.

Xuân Định K.Y khóc tại Tinh Hà Say Hi

Xuân Định bật khóc khi nhắc đến Quang Hùng MasterD tại Tinh Hà Say Hi

Khoảnh khắc này nhanh chóng được bàn luận bởi Xuân Định và Quang Hùng từng trải qua một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến quyền tác giả hai ca khúc Tình Đầu Quá Chén và Trói Em Lại . Đây cũng là những tiết mục giúp Quang Hùng tạo dấu ấn mạnh tại Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên.

Ồn ào bắt đầu vào tháng 10/2024, khi Xuân Định đăng đoạn clip hát Tình Đầu Quá Chén và cho biết mình đã viết hai verse cho ca khúc. Trước đó, Quang Hùng từng chia sẻ trên chương trình rằng anh bắt đầu làm bài vào lúc 2 giờ sáng và hoàn thành sau khoảng ba tiếng, khiến một bộ phận khán giả hiểu rằng nam ca sĩ đảm nhận toàn bộ phần sáng tác.

Xuân Định K.Y là người sáng tác hai ca khúc nổi tiếng của Quang Hùng

Tên Xuân Định thực tế vẫn xuất hiện trong phần giới thiệu của cả Tình Đầu Quá Chén lẫn Trói Em Lại . Tuy nhiên, việc Quang Hùng không trực tiếp nhắc tới đàn em trên sóng, chỉ gửi lời cảm ơn trong bài đăng sau chương trình, khiến những tranh luận về đóng góp của hai bên ngày càng lan rộng.

Giữa lúc sự việc căng thẳng, Xuân Định cho biết bản thân và gia đình nhận nhiều lời công kích. Nam ca sĩ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy sụp trong nhiều ngày và mong khán giả bình tĩnh trong thời gian hai ê-kíp tìm cách giải quyết khúc mắc.

Sau đó, đại diện hai bên thông báo đã trực tiếp nói chuyện và giải quyết ổn thỏa. Theo thông tin được công bố, Xuân Định tham gia viết lời cho Tình Đầu Quá Chén, còn Quang Hùng phụ trách melody, hòa âm, phối khí và sản xuất.

Từ chỗ bị nghi ngờ và công kích, Xuân Định dần được ghi nhận là một trong những người trực tiếp tạo nên hai ca khúc nổi bật của Quang Hùng tại Anh Trai Say Hi.

Với Trói Em Lại, phần melody, ca từ và lời rap do Xuân Định thực hiện. Quang Hùng sáng tác melody cho phần rap, đồng thời đảm nhận beat, hòa âm, phối khí và sản xuất. Hai nghệ sĩ thống nhất cùng hoàn thành thủ tục đăng ký quyền tác giả, khẳng định không có chuyện một bên nhận vơ công sức của người còn lại.

Thông tin này khiến phản ứng của công chúng thay đổi rõ rệt. Từ chỗ bị nghi ngờ và công kích, Xuân Định dần được ghi nhận là một trong những người trực tiếp tạo nên hai ca khúc nổi bật của Quang Hùng tại Anh Trai Say Hi.

Từng bỏ học, dọn công trình trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp

Xuân Định K.Y tên thật là Phạm Xuân Định, sinh năm 2000 tại Thừa Thiên Huế. Anh bắt đầu yêu thích sân khấu từ năm 15 tuổi sau một lần biểu diễn tại trường. Những năm cuối cấp, Xuân Định theo học thanh nhạc và tham gia một số cuộc thi nhỏ ở địa phương. Năm 18 tuổi, anh vào TP.HCM theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

Xuân Định từng dọn công trình, phục vụ quán ăn và hát tại các sân khấu nhỏ để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, đến năm thứ ba, Xuân Định phải dừng việc học vì khó khăn tài chính. Trước khi được khán giả biết đến, nam ca sĩ từng dọn công trình, phục vụ quán ăn và hát tại các sân khấu nhỏ để trang trải cuộc sống.

Xuân Định bắt đầu được chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2023. Tại vòng tuyển chọn, anh trình diễn ca khúc tự sáng tác Ngôi Thứ 3 và nhận vé vàng. Chất giọng ấm, khả năng viết nhạc cùng những đoạn rap bằng giọng Huế giúp anh tạo được màu sắc riêng và tiến vào Top 5 chung cuộc.

Xuân Định bắt đầu được chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2023

Sau chương trình, Xuân Định tiếp tục hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm sáng tác. Anh phát hành bản chính thức của Ngôi Thứ 3 , sau đó ra mắt thêm các ca khúc như Vắt Cạn Cơn Đau, Chuyến Tàu Của Thanh Xuân, Cà Phê Đắng Cùng Cuốn Tiểu Thuyết hay Người Em Cố Đô 2. Nam ca sĩ cũng từng kết hợp với Quang Hùng MasterD trong Tình Yêu Phải Đâu Phép Toán.

Dấu ấn lớn nhất của Xuân Định lại đến từ những ca khúc anh tham gia sáng tác cho nghệ sĩ khác. Tại Anh Trai Say Hi, anh góp phần tạo nên Tình Đầu Quá Chén và Trói Em Lại, hai ca khúc vô cùng nổi tiếng của Quang Hùng MasterD.

Sản phẩm âm nhạc gần nhất của Xuân Định K.Y là Người Em Cố Đô 2

Dù có khả năng ca hát, sáng tác và tự sản xuất âm nhạc, Xuân Định vẫn khá mờ nhạt sau gần ba năm rời Vietnam Idol. Anh có nhiều sản phẩm riêng nhưng chưa sở hữu một ca khúc đủ mạnh để đưa tên tuổi lên nhóm nghệ sĩ được nhận diện rộng rãi.

Tinh Hà Say Hi 2026 đánh dấu lần Xuân Định trở lại một chương trình âm nhạc truyền hình lớn.

Tinh Hà Say Hi 2026 đánh dấu lần Xuân Định trở lại một chương trình âm nhạc truyền hình lớn. Đây cũng là cơ hội để nam ca sĩ được biết đến trực tiếp qua giọng hát và phần thể hiện trên sân khấu, thay vì chỉ được nhắc tên phía sau các ca khúc của người khác.

Ảnh: FBNV/ VIEON