Nữ ca sĩ 14 tuổi đi hát được gọi "sách giáo khoa nhan sắc", bỏ nghề 10 năm gây tiếc nuối

Nữ ca sĩ này được gọi là “cô gái của các cô gái” nhờ nhan sắc lạnh lùng và loạt tạo hình đi trước thời đại.

Krystal - Biểu tượng "cô gái của các cô gái" thế hệ Gen 2

Mới đây, Krystal trở thành chủ đề được bàn luận trên một diễn đàn tại Hàn Quốc sau khi loạt ảnh thời còn hoạt động cùng f(x) được chia sẻ lại. Bài đăng nhanh chóng kéo theo nhiều bình luận nhắc lại thời kỳ nhan sắc của nữ ca sĩ được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất thế hệ idol thứ hai.

Krystal trở thành chủ đề được bàn luận trên một diễn đàn tại Hàn Quốc sau khi loạt ảnh thời còn hoạt động cùng f(x) được chia sẻ lại

Từ tóc vàng, tóc đỏ đến mái tóc đen dài, Krystal gần như chưa từng bị một tạo hình nào “dìm”. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh, vóc dáng thanh mảnh cùng khí chất có phần xa cách giúp cô nổi bật ngay cả khi chỉ mặc áo thun, quần short hay crop top đơn giản. Nhiều khán giả cũng nhớ lại thời điểm ảnh Krystal xuất hiện dày đặc trên hình nền điện thoại và trang cá nhân của các cô gái tuổi teen, gọi cô là “cô gái của các cô gái” hay một trong những hình mẫu nhan sắc đáng nhớ nhất thời đó.

Từ tóc đỏ, tóc vàng đến mái tóc đen dài, Krystal hiếm khi bị tạo hình “dìm”, nhờ gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh

Krystal ra mắt cùng f(x) vào năm 2009 khi mới 14 tuổi. Trong suốt thời gian hoạt động cùng nhóm, cô góp mặt trong loạt sản phẩm nổi bật như Nu ABO, Hot Summer, Electric Shock, Rum Pum Pum Pum, Red Light và 4 Walls. f(x) được biết đến với âm nhạc điện tử cùng hình ảnh thử nghiệm, còn Krystal là một trong những gương mặt thể hiện rõ nhất màu sắc lạnh lùng, hiện đại và khác biệt của nhóm.

Krystal nổi bật trong đội hình của f(x)

Mỗi lần f(x) trở lại, màu tóc, cách trang điểm và trang phục của Krystal đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận. Từ tóc đỏ, tóc vàng đến mái tóc đen dài, cô được đánh giá là hiếm khi bị tạo hình “dìm”. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh, vóc dáng thanh mảnh cùng phong thái có phần xa cách giúp Krystal được gọi là “công chúa băng giá”, đồng thời trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của thế hệ idol thứ hai. Sức hút của cô đặc biệt lớn với khán giả nữ, đến mức nhiều người gọi Krystal là “cô gái của các cô gái” và xem cô như hình mẫu về nhan sắc, thời trang trong suốt những năm tuổi teen.

Nhiều người gọi Krystal là “cô gái của các cô gái” và xem cô như hình mẫu về nhan sắc

Năm 2013, vai Lee Bo Na trong The Heirs tiếp tục đưa hình tượng tiểu thư sang chảnh của Krystal phủ sóng rộng khắp châu Á. Phong cách của nhân vật, từ mái tóc dài, áo len đến những bộ váy ngắn, cũng trở thành nguồn tham khảo quen thuộc của nhiều khán giả trẻ thời điểm đó.

Đáng tiếc, quãng đời idol của Krystal lại kết thúc khá sớm. Sau 4 Walls năm 2015, khi mới 21 tuổi, f(x) gần như ngừng hoạt động và cô rời xa sân khấu ca nhạc suốt gần một thập kỷ, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và người hâm mộ.

Rời sân khấu làm diễn viên, Krystal càng trưởng thành càng sang

Sau khi f(x) dần ngừng hoạt động nhóm, Krystal chuyển trọng tâm sang diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Prison Playbook, Player, More Than Family, Police University, Crazy Love và Cobweb. Năm 2023, nữ nghệ sĩ xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes cùng đoàn phim Cobweb, đánh dấu cột mốc nổi bật trong hành trình chuyển từ thần tượng sang diễn viên.

Sau khi f(x) dần ngừng hoạt động nhóm, Krystal chuyển trọng tâm sang diễn xuất.

Việc theo đuổi phim ảnh cũng khiến hình ảnh của Krystal thay đổi rõ rệt. Cô không còn thường xuyên xuất hiện với tóc nhuộm rực rỡ, trang phục sân khấu phá cách hay lối trang điểm sắc lạnh như thời f(x). Thay vào đó, Krystal ưu tiên tóc tối màu, lớp trang điểm nhẹ cùng những thiết kế đơn sắc, cổ điển. Đường nét sắc sảo và biểu cảm lạnh đặc trưng vẫn được giữ lại, nhưng tổng thể ngày càng trưởng thành, gần với hình ảnh minh tinh hơn nữ idol.

Việc theo đuổi phim ảnh cũng khiến hình ảnh của Krystal thay đổi rõ rệt

Cuối năm 2025, Krystal phát hành Solitary, đánh dấu màn trở lại âm nhạc sau 10 năm rời xa sân khấu. Đến cuối tháng 5/2026, Krystal tiếp tục giới thiệu PWLT, đĩa đơn thứ hai thuộc album solo đầu tay. Ca khúc mang màu R&B mềm mại, đi kèm video tập trung vào trình diễn và vũ đạo, nhưng vẫn chưa giúp cô lấy lại sức nóng trên đường đua âm nhạc. Dù được người hâm mộ chờ đợi, sản phẩm không tạo được độ phủ tương xứng với danh tiếng cô từng có ở thời kỳ hoạt động cùng f(x).

Solitary - Krystal

Gần đây, Krystal còn vướng tranh cãi khi lần đầu thử sức với hài trực tiếp tại SNL Korea mùa 8. Một số tiểu phẩm có tương tác táo bạo với bạn diễn nam bị chê gượng gạo, thiếu tiết chế, tạo cảm giác đối lập mạnh với hình tượng “công chúa băng giá” sang trọng và kín tiếng cô xây dựng nhiều năm.

Ở tuổi 31, Krystal bớt đi vẻ nổi loạn của một nữ idol tuổi teen, thay bằng khí chất điềm tĩnh và trưởng thành hơn.

Ở tuổi 31, Krystal không còn phủ sóng dày đặc như giai đoạn đỉnh cao cùng f(x), nhưng vẫn hoạt động song song ở phim ảnh và âm nhạc. Nhan sắc của cô hiện tại bớt đi vẻ nổi loạn của một nữ idol tuổi teen, thay bằng khí chất điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Trong khi diện mạo mới thường gắn với các vai diễn tiểu thư, phụ nữ thành thị, những bức ảnh tóc đỏ, tóc vàng hay crop top từ hơn 10 năm trước vẫn được chia sẻ như những khoảnh khắc khó thay thế của “công chúa băng giá”.

Ảnh: X/ Marie claire