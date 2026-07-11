Người đứng sau mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Hoá ra đây là bí quyết để mỹ nhân này hút hồn khán giả mỗi khi lên sân khấu.

Mới đây, chia sẻ của cô Xuân Trang (người tiên phong đưa mô hình giáo dục phong thái và kỹ năng mềm quốc tế về Việt Nam) về Chi Pu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cô Xuân Trang tiết lộ một câu chuyện đặc biệt xoay quanh "ánh mắt" của nữ ca sĩ, điều mà bà cho rằng đã góp phần thay đổi hình ảnh của Chi Pu trước công chúng và mở ra một hành trình mới trên con đường quốc tế.

Mới đây, chia sẻ của cô Xuân Trang về Chi Pu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng

Trong bài đăng có tiêu đề "Phép màu của ánh mắt", cô Xuân Trang nhớ lại thời điểm Chi Pu theo học kỹ năng. Khi ấy, nữ nghệ sĩ từng tâm sự rằng cô đã nỗ lực rất nhiều để có được vị trí trong showbiz, nhưng vẫn luôn băn khoăn vì sao sự nổi tiếng của mình lại thường đi kèm những ý kiến trái chiều và không ít tai tiếng.

Theo lời cô Xuân Trang, Chi Pu là học viên nghiêm túc, luôn chăm chú lắng nghe trong mỗi buổi học. Chính lúc ấy, bà nhận ra điều đặc biệt ở nữ ca sĩ. "Tôi phát hiện lúc em chăm chú ngồi nghe giảng, đôi mắt em nhìn rất đẹp, sáng bừng lên. Trong ánh mắt đó có rất nhiều phẩm chất nổi trội như yêu thương, thấu hiểu, thông minh, bản lĩnh... Tôi bất giác nghĩ rằng ánh mắt này không dừng lại sự nổi tiếng ở Việt Nam", cô Xuân Trang chia sẻ.

Ánh mắt lanh lợi, sinh động của Chi Pu

Điều khiến bà bất ngờ là hình ảnh Chi Pu xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội lại hoàn toàn khác. Dù luôn chỉn chu về ngoại hình, đôi mắt của nữ nghệ sĩ lại thiếu đi thần thái và sức sống như khi ngồi trong lớp học. Khi được hỏi, Chi Pu thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân vốn cầu toàn, đặc biệt kỹ tính trong việc lựa chọn trang phục, trang điểm và hình ảnh. Mỗi khi ê-kíp thực hiện chưa đúng mong muốn, cô thường rơi vào trạng thái khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến biểu cảm gương mặt.

Từ đó, cô Xuân Trang chỉ ra rằng cảm xúc tiêu cực đã vô tình khiến ánh mắt và thần thái của Chi Pu trở nên lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần đối với khán giả. Lời khuyên bà dành cho nữ ca sĩ rất đơn giản: hãy giữ ánh mắt như lúc chăm chú lắng nghe bài giảng mỗi khi bước lên sân khấu hay gặp gỡ mọi người. Theo cô Xuân Trang, đó mới là hình ảnh đẹp nhất của Chi Pu.

Chi Pu cũng bày tỏ một ước mơ rất lớn: trở thành nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế

Trong buổi trò chuyện năm ấy, Chi Pu cũng bày tỏ một ước mơ rất lớn: trở thành nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Theo cô Xuân Trang, sau khóa học, bà đã nhìn thấy sự thay đổi ấy khi Chi Pu tham gia chương trình Đạp Gió 2023 (Sisters Who Make Waves) tại Trung Quốc. Trên sân khấu, nữ ca sĩ sở hữu chính ánh mắt đầy năng lượng mà bà từng nhìn thấy trong lớp học.

Đạp Gió 2023 cũng là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp quốc tế của Chi Pu. Xuất phát điểm là một trong những nghệ sĩ Việt nhận nhiều hoài nghi khi góp mặt tại sân chơi quy tụ hàng chục ngôi sao nữ nổi tiếng châu Á, Chi Pu từng bước chứng minh năng lực bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần bền bỉ và khả năng trình diễn ngày càng tiến bộ.

Chi Pu gây sốt ngay từ sân khấu mở màn show Đạp Gió

Ngay ở vòng ra mắt, Chi Pu gây chú ý với bản hit Đoá Hoa Hồng. Màn thay trang phục ngay trên sân khấu giúp cô xếp hạng 8/33 - thành tích vượt ngoài kỳ vọng của nhiều khán giả. Đến Công diễn 1, Chi Pu đảm nhận vai trò đội trưởng với tiết mục See Tình. Không chỉ mang về chiến thắng cho đội, màn trình diễn còn góp phần tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, giúp vũ đạo của ca khúc lan tỏa rộng rãi và tiếp tục đưa bản hit của Hoàng Thùy Linh đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Suốt 7 vòng công diễn, Chi Pu duy trì phong độ ổn định, liên tục góp mặt trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao. Càng đi sâu, cô càng cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu. Ở đêm chung kết, Chi Pu xếp hạng 6 chung cuộc và chính thức trở thành thành viên của nhóm chiến thắng. Ngoài ra, cô còn nhận thêm các giải thưởng phụ như "Nghệ sĩ trình diễn sân khấu xuất sắc nhất" và"Nghệ sĩ đột phá".

Suốt 7 vòng công diễn, Chi Pu duy trì phong độ ổn định, liên tục góp mặt trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao

Điều tạo nên dấu ấn của Chi Pu không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở cách cô liên tục thử thách giới hạn bản thân. Cô không ngại đu dây mạo hiểm hay nhảy kết hợp đạo cụ, sẵn sàng bước ra vùng an toàn. Hành trình ở Đạp Gió cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần không ngại thử nghiệm và quyết tâm chinh phục khán giả bằng năng lực biểu diễn của Chi Pu.

Chi Pu nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón tại Trung Quốc

Sau Đạp Gió, Chi Pu nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón tại Trung Quốc. Cô liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, sự kiện âm nhạc lớn và các hoạt động giải trí, đồng thời xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng tại thị trường tỷ dân. Không ít trang truyền thông Trung Quốc còn dành cho Chi Pu danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", cho thấy sự ưu ái mà truyền thông quốc tế dành cho nữ nghệ sĩ. Chi Pu cũng có cơ hội biểu diễn trong nhiều chương trình quy mô lớn, đứng chung sân khấu với những tên tuổi nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, qua đó tiếp tục nâng cao độ nhận diện tại Trung Quốc.

Chi Pu có cơ hội biểu diễn trong nhiều chương trình quy mô lớn, đứng chung sân khấu với những tên tuổi nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, qua đó tiếp tục nâng cao độ nhận diện tại Trung Quốc

Hành trình của Chi Pu sau Đạp Gió không chỉ góp phần thay đổi định kiến từng bủa vây cô trong nhiều năm mà còn trở thành minh chứng rằng nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể tạo dựng chỗ đứng trên thị trường quốc tế nếu có chiến lược phát triển rõ ràng, sự bền bỉ và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. Sau chia sẻ của cô Xuân Trang, người hâm mộ càng hiểu rõ hơn hành trình học hỏi của Chi Pu.

Lời khuyên năm nào là một trong những yếu tố bổ trợ để Chi Pu tìm ra thế mạnh của mình, điều chỉnh ánh mắt và thần thái trở thành vũ khí mạnh nhất khi lên sân khấu

Không ít người đánh giá, cô Xuân Trang như người đứng sau góp phần giúp Chi Pu gây ấn tượng, từ đó được truyền thông Trung Quốc ấn tượng và gọi bằng danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam". Lời khuyên năm nào là một trong những yếu tố bổ trợ để Chi Pu tìm ra thế mạnh của mình, điều chỉnh ánh mắt và thần thái trở thành vũ khí mạnh nhất khi lên sân khấu. Dù vẫn tồn tại nhiều tranh cãi xoay quanh giọng hát, nhưng kỹ năng nhảy, khí chất biểu diễn chưa từng là lỗ hổng của Chi Pu.