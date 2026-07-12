Tranh cãi lớn nhất Tinh Hà Say Hi lúc này: Tiết mục đội HURRYKNG vướng nghi vấn đạo nhạc

Tiết mục của đội HURRYKNG đang là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Tiết mục của nhóm HURRYKNG bị đặt nghi vấn đạo nhái

Tối 11/7, tập 2 Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng, đưa 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1. Sáu đội phải trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình hoàn thiện tiết mục, từ phát triển âm nhạc, xây dựng concept, storyboard, moodboard đến dàn dựng sân khấu. Đội HURRYKNG gồm JSOL, Vương Bình, CONGB và nam đội trưởng đảm nhận vị trí mở màn với ca khúc Xoay Vòng. Đây cũng là lần đầu HURRYKNG giữ vai trò đội trưởng tại chương trình.

Tiết mục Xoay Vòng

Khác với màu sắc hip-hop quen thuộc, HURRYKNG lựa chọn alternative rock cho vòng thi đầu tiên. Xoay Vòng kể về một chàng trai mắc kẹt trong mối quan hệ đã không còn phù hợp. Dù nhiều lần muốn bước ra, nhân vật vẫn liên tục quay về với những cảm xúc và tổn thương cũ.

Phần sân khấu được xây dựng theo hình ảnh vòng tròn. Các thành viên và dàn vũ công liên tục di chuyển quanh một tâm điểm, tái hiện cảm giác lặp lại của câu chuyện tình yêu trong ca khúc. HURRYKNG, JSOL, Vương Bình và CONGB cũng thực hiện nhiều đoạn vũ đạo kết hợp phần hát và rap.

Tiết mục Xoay Vòng được dàn dựng công phu

Trong quá trình chuẩn bị, HURRYKNG cho biết anh muốn thử sức với một thể loại mới và tạo ra tiết mục khác với những sản phẩm trước đây. Nam rapper cũng trực tiếp tham gia viết lời, phát triển ý tưởng cùng các thành viên và ê-kíp sản xuất.

Tuy nhiên, sau khi tập 2 phát sóng, phần âm nhạc của Xoay Vòng nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều tài khoản cho rằng bản phối của ca khúc có điểm tương đồng với Nerves của DPR IAN, đặc biệt ở đoạn riff guitar xuất hiện xuyên suốt bài hát.

Các video đặt hai ca khúc cạnh nhau bắt đầu được chia sẻ trên Threads, TikTok và một số nền tảng mạng xã hội. Một bộ phận người nghe nhận xét vòng hòa thanh, mẫu trống và cách chạy guitar của Xoay Vòng khiến họ liên tưởng đến Nerves ngay từ những giây đầu tiên.

Phần nhạc được chỉ ra giống nhau giữa hai ca khúc

Đáng chú ý, trong chính tập phát sóng, chương trình từng hé lộ đoạn JustaTee nghe bản demo của đội HURRYKNG. Nam giám đốc âm nhạc đã đặt câu hỏi về cảm giác quen thuộc của phần âm nhạc. Đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ trở lại giữa thời điểm Xoay Vòng vướng nghi vấn.

Trong tập phát sóng, chương trình từng hé lộ đoạn JustaTee nghe bản demo của đội HURRYKNG và giám đốc âm nhạc Justa Tee cũng chỉ ra rằng ca khúc Xoay Vòng đang giống với một bài hát khác

Một số khán giả cho rằng chi tiết trên cho thấy vấn đề về sự tương đồng đã được nhắc tới từ giai đoạn sản xuất. Tuy nhiên, trong đoạn phát sóng, JustaTee không nêu tên Nerves hay kết luận ca khúc sử dụng chất liệu từ sản phẩm của DPR IAN.

Nerves - DPR IAN

DPR IAN là nghệ sĩ Hàn Quốc lớn lên tại Australia, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và đạo diễn hình ảnh. Anh từng là thành viên nhóm C-Clown trước khi phát triển sự nghiệp riêng và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của tập thể DPR.

Nerves nằm trong EP Moodswings In This Order, được DPR IAN chính thức phát hành vào năm 2021. Ca khúc mang màu sắc alternative rock kết hợp âm thanh điện tử, nổi bật với phần guitar và không khí u tối.

Hai luồng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội

Sau khi các đoạn so sánh được lan truyền, tranh luận xoay quanh Xoay Vòng và Nerves nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến.

Phía người hâm mộ DPR IAN cho rằng những điểm giống nhau xuất hiện ở nhiều lớp âm thanh, từ vòng hòa thanh, cách triển khai mẫu trống đến phần riff guitar. Các fanpage đề nghị ê-kíp Xoay Vòng công khai quá trình sản xuất, nguồn cảm hứng và những chất liệu được sử dụng trong bản phối.

Một số bài đăng còn cho rằng việc hai ca khúc cùng mang màu sắc alternative rock không đủ để giải thích toàn bộ những điểm tương đồng. Theo nhóm ý kiến này, phần beat của Xoay Vòng tạo cảm giác gần với Nerves hơn mức trùng hợp thông thường.

Loạt bài viết chỉ ra điểm chung của hai bài hát và yêu cầu NSX cũng như người trong cuộc giải thích

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng chưa đủ cơ sở để kết luận Xoay Vòng sao chép một sản phẩm khác. Theo nhóm ý kiến này, alternative rock thường sử dụng những mẫu trống, vòng hòa thanh và cách xử lý guitar tương đối gần nhau. Việc hai ca khúc cùng tạo ra một không khí âm nhạc chưa thể được xem là bằng chứng về việc sử dụng lại giai điệu.

Một số tài khoản cũng yêu cầu những người đưa ra cáo buộc phải phân tích cụ thể phần melody, cấu trúc ca khúc hoặc chỉ rõ đoạn âm thanh bị sao chép. Họ cho rằng việc đặt hai bản nhạc cạnh nhau và nhận thấy điểm giống mới dừng ở cảm nhận của người nghe, chưa phải kết luận từ người có chuyên môn.

Ngược lại không ít khán giả cho rằng còn quá sớm để kết luận chuyện đạo nhạc

Trong quá trình tranh luận, một số khán giả tiếp tục nhắc đến Achados e Perdidos, ca khúc phát hành ngày 1/10/2020, và cho rằng chính Nerves cũng có nét tương đồng với sản phẩm này.

Cộng đồng người hâm mộ DPR IAN sau đó đăng lại đoạn nam nghệ sĩ giới thiệu bản thô của Nerves trong một buổi livestream trên Instagram ngày 18/9/2020. Mốc thời gian này sớm hơn ngày phát hành của Achados e Perdidos. Chi tiết trên được phía fan DPR IAN sử dụng để phản bác ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ từng vay mượn chất liệu từ ca khúc khác.

Người hâm mộ DPR IAN đưa ra bằng chứng ca khúc đã được hình thành từ năm 2020

Các cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra dưới những bài đăng liên quan. Trong khi một bên yêu cầu Vie Channel và hai producer lên tiếng, bên còn lại cho rằng cần có phân tích từ người có chuyên môn hoặc phản hồi của chủ sở hữu tác phẩm trước khi sử dụng cụm từ “đạo nhạc”.

HURRYKNG nhắn nhủ người hâm mộ, producer khóa bình luận

Khuya cùng ngày, HURRYKNG đăng một đoạn chia sẻ dài trong kênh cộng đồng có hơn 475.000 thành viên. Trước đó, nam rapper còn thông báo với người hâm mộ rằng anh vừa đăng bài “tuyên chiến” với một đội khác và rủ mọi người nghe tiết mục mới.

Sau khi Xoay Vòng lên sóng, HURRYKNG cho biết lần làm đội trưởng này mang đến cho anh nhiều cảm giác khác với mùa đầu tiên. Ban đầu, nam rapper không muốn đảm nhận vị trí dẫn dắt nhưng được các thành viên tin tưởng lựa chọn nên đặt nhiều quyết tâm vào tiết mục.

Chia sẻ của HURRYKNG về ca khúc Xoay Vòng

HURRYKNG thừa nhận từ khi hoàn thành bài hát, anh đã nhận thấy vẫn còn nhiều điểm bản thân chưa hài lòng. Nam rapper cũng dự đoán sản phẩm sẽ nhận về những ý kiến khác nhau khi được phát sóng và cho biết sẽ lắng nghe góp ý để hoàn thiện hơn.

Anh đồng thời nhắn người hâm mộ không cần buồn vì thứ hạng của tiết mục. Theo HURRYKNG, các thành viên đã dành toàn bộ tình cảm và tâm huyết cho Xoay Vòng. Nam rapper cho biết anh nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân và cảm thấy vui với quá trình thực hiện sân khấu.

Producer của bài hát đã khóa bình luận trên mạng xã hội

Ở diễn biến khác, tài khoản Threads của producer Kado, một trong những người tham gia thực hiện Xoay Vòng, đã khóa phần bình luận tại bài đăng liên quan đến ca khúc. Dưới những bài viết khác, nhiều tài khoản vẫn tiếp tục yêu cầu producer và chương trình đưa ra phản hồi chính thức.

Hiện tại, ekip chương trình và hai producer Kado, Minsicko chưa đưa ra phản hồi công khai về những đoạn so sánh đang được chia sẻ. Tranh cãi xoay quanh Xoay Vòng và Nerves vẫn tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội.

Ảnh: chụp màn hình