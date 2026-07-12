Sân khấu lội ngược dòng ngoạn mục của show Chông Gai: Nghe lần đầu biết luôn lý do top 1

Một tiết mục tại show Chông Gai vừa ngược dòng ngọa mục.

Dạt Vào Tim Em đang là một trong những ca khúc được chú ý trên thị trường nhạc Việt. Sau hơn một tuần được đăng tải, video trình diễn của Thái VG, It’s CHARLES. và Cheng liên tục thăng hạng, đồng thời xuất hiện trong nhiều bài đăng và video ngắn trên mạng xã hội.

Ca khúc Dạt Vào Tim Em của hái VG, It’s CHARLES. và Cheng đang nhận được sự quan tâm lớn

Ca khúc là màn kết hợp của ba nghệ sĩ khi xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Thái VG, It’s CHARLES. và Cheng cùng hoạt động trong đội hình Tổ Đội Sóng Ngầm, trực tiếp tham gia sáng tác và hoàn thiện tiết mục nhóm.

Bài hát được xây dựng từ chất liệu dân ca Bèo Dạt Mây Trôi, sau đó kết hợp với hip-hop và R&B. Nội dung Dạt Vào Tim Em xoay quanh lời bày tỏ tình cảm của một chàng trai dành cho người mình thích. Thay vì kể một câu chuyện có nhiều diễn biến, ca khúc tập trung vào cảm giác rung động, mong muốn tiến gần đối phương và những câu tỏ tình trực tiếp. Phần lời sử dụng nhiều hình ảnh liên quan đến thiên nhiên, dòng nước và trạng thái trôi dạt để kết nối với chất liệu dân gian ban đầu.

Bài hát gây chú ý khi được xây dựng từ chất liệu dân ca Bèo Dạt Mây Trôi, sau đó kết hợp với hip-hop và R&B

Điểm gây chú ý của bài hát nằm ở cách ba thành viên đưa thế mạnh riêng vào từng phần trình diễn. Cheng là người mở đầu ca khúc. Nam nghệ sĩ sử dụng chuỗi câu hát có nhiều từ láy, âm tiết gần nhau và cách gieo vần liên tiếp. Phần thể hiện được đẩy nhanh theo nhịp, tạo cảm giác gần với rap nhưng vẫn giữ cách luyến láy mang màu sắc dân gian. Đoạn rap này sau đó nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Điểm nhấn nằm ở việc ba thành viên đưa thế mạnh riêng vào từng phần trình diễn

Đây cũng là đoạn được chia sẻ nhiều sau khi tiết mục lên sóng. It’s CHARLES. đảm nhận phần hát mang màu sắc R&B. Sau đoạn mở đầu có tiết tấu nhanh, giọng hát của nam nghệ sĩ giúp ca khúc chuyển sang phần giai điệu mềm hơn. Những câu hát của It’s CHARLES. tập trung vào nội dung bày tỏ tình cảm, đồng thời giữ vai trò kết nối giữa phần của Cheng và điệp khúc. Thái VG xuất hiện ở phần rap với lời Việt xen tiếng Anh. Phần của Thái VG được đưa vào nửa sau ca khúc, tạo sự thay đổi sau những câu hát mang âm hưởng dân gian và R&B.

Sau khi tiết mục lên sóng, Dạt Vào Tim Em bắt đầu nhận được sự quan tâm. Những đoạn cắt từ phần mở đầu của Cheng, câu hát của It’s CHARLES. và verse rap của Thái VG lần lượt xuất hiện trên mạng xã hội.

Dạt Vào Tim Em đạt #1 Trending YouTube theo số liệu thống kê từ bên thứ 3

Đến ngày 11/7, Dạt Vào Tim Em đứng hạng 4 ở mục Overall và nằm trong top 10 nội dung âm nhạc. Video tiếp tục tăng thứ hạng trong những lần cập nhật sau đó. Đến sáng 12/7, Dạt Vào Tim Em tăng 3 bậc và vươn lên vị trí số 1 danh sách video thịnh hành tổng thể tại Việt Nam theo dữ liệu từ Kworb ( một đơn vị thống kê số liệu không đến từ YouTube - mang tính chất tham khảo). Sau màn xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, ca khúc tiếp tục được lan truyền thông qua phần hook ngắn và ba đoạn thể hiện mang màu sắc riêng.

Thái VG là rapper người Mỹ gốc Việt, có nhiều năm hoạt động trong cộng đồng hip-hop

Sự kết hợp cũng đưa tên tuổi Thái VG, It’s CHARLES. và Cheng đến gần hơn với nhóm khán giả chưa từng theo dõi hoạt động trước đó của họ. Thái VG là rapper người Mỹ gốc Việt, có nhiều năm hoạt động trong cộng đồng hip-hop. Nam nghệ sĩ được nhận diện bởi chất giọng trầm, cách nhả chữ chậm và việc thường xuyên kết hợp tiếng Việt với tiếng Anh trong các phần rap. Anh được đông đảo khán giả trong nước biết đến hơn khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt mùa 3.

It’s CHARLES. được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, theo đuổi R&B và soul

It’s CHARLES. hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, theo đuổi R&B và soul. Nam nghệ sĩ tập trung vào khả năng viết giai điệu, xử lý melody và tham gia quá trình hoàn thiện các sản phẩm âm nhạc. Trong Dạt Vào Tim Em, anh đảm nhận phần hát mềm mại, tạo cầu nối giữa đoạn mở đầu nhiều vần điệu của Cheng và verse rap của Thái VG.

Cheng hoạt động trong nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc

Cheng tên thật Nguyễn Quang Anh, hoạt động trong nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Trước khi được chú ý với Dạt Vào Tim Em, anh đã có thời gian làm việc phía sau phòng thu, tham gia sáng tác, sản xuất và kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ Việt.

Những ngày qua, loạt tranh cãi bên lề khiến sự chú ý dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bị phân tán. Trong bối cảnh đó, Dạt Vào Tim Em bất ngờ lội ngược dòng, vươn lên dẫn đầu danh sách video thịnh hành và kéo khán giả trở lại với phần âm nhạc. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Bèo Dạt Mây Trôi với hip-hop, R&B cùng ba màu sắc riêng của Thái VG, It’s CHARLES. và Cheng giúp ca khúc tiếp tục được quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội.

Ảnh: ATVNCG