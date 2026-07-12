1 Anh Trai Chông Gai bị thoát fan sau 2 tập phát sóng, công ty quản lý gây tranh cãi

Nam nghệ sĩ này đang vướng phải làn sóng thoát fan trên mạng xã hội vì công ty quản lý.

Thời gian qua, Cheng nhận được sự quan tâm khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Trước chương trình, nam nghệ sĩ chủ yếu hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Sau 2 tập phát sóng, Cheng nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt mới được bàn luận. Màn trình diễn Zung Zăng Zung Zẻ giúp anh gây chú ý nhờ cách kết hợp chất liệu dân gian với rap và âm thanh điện tử. Nhiều đoạn cắt từ sân khấu được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo lượng người theo dõi mới dành cho nam nghệ sĩ.

Cheng nhận được sự chú ý sao 2 tập phát sóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tuy nhiên, đúng thời điểm Cheng bắt đầu có thêm người hâm mộ, tranh cãi giữa cộng đồng fan và công ty quản lý lại bùng lên. Trên Threads và Facebook, nhiều tài khoản nhận là fan của Cheng công khai tuyên bố ngừng theo dõi, không tiếp tục tham gia các hoạt động ủng hộ. Một số người cho biết ban đầu họ chỉ bức xúc với ê-kíp nhưng sau nhiều ngày tranh luận đã mất hứng thú với việc đồng hành cùng nam nghệ sĩ.

Người hâm mộ cho rằng công ty quản lý đăng tải lịch trình chậm, thiếu thông tin về các sự kiện và chưa tận dụng được sự chú ý mà Cheng đang có từ chương trình. Có hoạt động của nam nghệ sĩ chỉ được fan biết đến thông qua bài đăng từ nhãn hàng hoặc đơn vị tổ chức, trong khi các kênh thuộc công ty không thông báo kịp thời.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đặt câu hỏi về fanclub chính thức của Cheng. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang và tên gọi khác nhau nhưng phía công ty chưa có thông báo cụ thể đâu là cộng đồng được công nhận. Việc một số trang đăng lại nội dung của nhau càng khiến fan mới khó xác định nguồn thông tin chính thức.

Người hâm mộ bức xúc trước cách quản lý nghệ sĩ từ công ty của Cheng

Mâu thuẫn tăng cao khi một fansite cho biết đã chủ động liên hệ công ty để xin phép thực hiện các dự án tiếp ứng Cheng. Theo chia sẻ từ phía người hâm mộ, nhóm này muốn phối hợp với ê-kíp để tránh xảy ra sai sót nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng.

Không lâu sau, công ty đăng thông báo liên quan đến việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ khi chưa được cho phép. Bài viết không chỉ đích danh cá nhân hay tổ chức nào nhưng xuất hiện đúng thời điểm fansite đang chờ phản hồi. Vì vậy, nhiều người cho rằng thông báo có liên quan đến nhóm fan muốn thực hiện dự án cho Cheng.

Hai thông báo khiến người hâm mộ của Cheng bức xúc và bùng nổ làn sóng "thoát fan"

Phía công ty sau đó cho biết sự việc đã được giải quyết và đăng lời xin lỗi vì khiến mọi người phiền lòng. Tuy nhiên, phản ứng trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại. Nhiều fan cho rằng lời giải thích chưa làm rõ cách công ty phối hợp với các trang cộng đồng, quy định về việc sử dụng hình ảnh cũng như kế hoạch hỗ trợ Cheng trong thời gian tham gia chương trình.

Giữa lúc tranh cãi còn căng thẳng, hai bài đăng của đại diện công ty tiếp tục được chia sẻ. Bài đầu tiên kể lại thời điểm công ty gặp khó khăn tài chính nhưng vẫn đưa ê-kíp lên Lào Cai quay Chồng Ai, Chồng Ai cho Cheng. Theo nội dung bài viết, Cheng từng đến công ty và đề nghị được chuyển sang làm producer, tập trung sản xuất âm nhạc để kiếm tiền thay vì tiếp tục được đầu tư với vai trò ca sĩ. Người đại diện cho biết nam nghệ sĩ đã bị mắng khi đưa ra đề nghị này, đồng thời nhấn mạnh niềm tin giữa hai bên không thể mua được bằng tiền.

Hai bài viết của đại diện công ty quản lý khiến tranh cãi lan rộng hơn.

Bài đăng thứ hai xuất hiện khi công ty quản lý bị một số tài khoản nhận xét “giả nghèo” để xin sự thương cảm cho nghệ sĩ. Đại diện công ty khẳng định đơn vị này nghèo thật chứ không giả, đồng thời cho rằng thông tin trên là vu khống. Người đại diện tiếp tục nhắc đến việc cố gắng cho Cheng đi thi và kêu gọi khán giả ủng hộ cả nam nghệ sĩ lẫn công ty. Hai bài đăng trên khiến tranh cãi lan rộng hơn.

Một số tài khoản sau đó tuyên bố “thoát fan”, cho biết họ cảm thấy mệt mỏi vì những tranh luận kéo dài. Có người nhận là fan mới của Cheng sau 2 tập phát sóng nhưng quyết định dừng theo dõi vì cách công ty phản hồi góp ý. Trong khi đó, một bộ phận khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ Cheng và cho rằng nam nghệ sĩ không trực tiếp tạo ra ồn ào.

Một làn sóng 'thoát fan' đang diễn ra với Cheng chỉ sau 2 tập Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng

Trước đó, công ty này từng là đơn vị đồng hành với Han Sara. Nữ ca sĩ sau đó rời công ty sau một thời gian hoạt động. Thông tin Han Sara không còn thuộc ê-kíp cũng được nhắc lại giữa ồn ào hiện tại, khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về cách công ty vận hành và hỗ trợ nghệ sĩ.

Sau 2 tập phát sóng, Cheng đang có cơ hội tiếp cận lượng khán giả lớn hơn sau nhiều năm hoạt động phía sau hậu trường. Tuy nhiên, sự chú ý dành cho nam nghệ sĩ những ngày qua lại chủ yếu xoay quanh cách công ty quản lý làm truyền thông và phản hồi người hâm mộ. Hiện tranh cãi giữa hai bên vẫn tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV, chụp màn hình