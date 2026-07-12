Concert mới nhất của Triệu Lộ Tư tiếp tục gây tranh cãi.

Tối 11/7, Triệu Lộ Tư tổ chức concert Stay Romantic tại Macau (Trung Quốc), đánh dấu đêm diễn thứ hai trong tour concert cá nhân sau show mở màn từng gây nhiều tranh cãi tại Bangkok (Thái Lan).

Là một trong những ngôi sao có sức hút hàng đầu Cbiz, concert của Triệu Lộ Tư nhanh chóng bán hết vé. Đêm diễn tại Macau cũng gây chú ý khi nữ diễn viên liên tục thay đổi nhiều tạo hình được đầu tư công phu. Hàng chục bộ trang phục với phong cách khác nhau được chuẩn bị cho chương trình, trong đó nổi bật là tạo hình ong mật cùng loạt váy công chúa cầu kỳ, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhan sắc rạng rỡ cùng phần tạo hình được đầu tư được xem là điểm sáng lớn nhất của concert lần này.

Loạt tạo hình cầu kỳ trong concert mới nhất:

Tuy nhiên, trái ngược với phần nhìn được đánh giá cao, kỹ năng biểu diễn của Triệu Lộ Tư vẫn tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi. Tiết mục vũ đạo kết hợp cùng ghế vốn được dàn dựng theo phong cách gợi cảm - là phần biểu diễn nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất. Không ít khán giả cho rằng các động tác của nữ diễn viên còn cứng, thiếu sự uyển chuyển và chưa thể hiện được thần thái quyến rũ như mong muốn, dù cô diện những bộ trang phục táo bạo để khoe lợi thế hình thể.

Triệu Lộ Tư và vũ đạo gây tranh cãi

Vũ đạo của Triệu Lộ Tư bị chê cứng, đơ

Sân khấu phong cách gợi cảm, trưởng thành

Bên cạnh đó, một số bộ đồ biểu diễn cũng khiến người xem lo ngại vì thiết kế quá ngắn, tiềm ẩn nguy cơ hớ hênh khi thực hiện những động tác vũ đạo cường độ cao.

Nữ diễn viên diện trang phục táo bạo

Phong cách gợi cảm của Triệu Lộ Tư gây lo ngại

Ngoài khả năng vũ đạo, giọng hát của Triệu Lộ Tư cũng tiếp tục bị mổ xẻ. Nhiều ý kiến nhận xét chất giọng của nữ diễn viên vẫn khá mỏng, cách xử lý ca khúc thiên về bản năng và chưa tạo được sự ổn định trong các phần hát live. Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư vẫn "chứng nào tật nấy", chưa có nhiều cải thiện về kỹ năng biểu diễn so với concert đầu tiên nhưng vẫn tổ chức chương trình với mức giá vé khá cao. Không ít bình luận cho rằng năng lực sân khấu của cô chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng dành cho một concert cá nhân.

Giọng hát Triệu Lộ Tư cũng là điểm gây bàn luận

Thời gian gần đây, xu hướng các diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc tổ chức concert liên tục trở thành đề tài gây tranh cãi. Từ Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ cho đến Triệu Lộ Tư đều nhiều lần bị đặt dấu hỏi về việc liệu khả năng ca hát, biểu diễn có đủ để tổ chức những liveshow quy mô lớn hay không.

Một bộ phận cư dân mạng còn đưa ra những bình luận gay gắt hơn khi cho rằng Triệu Lộ Tư đang chuyển hướng sang ca hát vì không có nhiều dự án phim mới. Thậm chí, có ý kiến nhận xét nữ diễn viên dành thời gian học hát và nhảy nhưng kết quả chưa thực sự thuyết phục, trong khi kỹ năng diễn xuất mới là điều cần được đầu tư nhiều hơn.

Một bộ phận cư dân mạng còn đưa ra những bình luận gay gắt hơn khi cho rằng Triệu Lộ Tư đang chuyển hướng sang ca hát vì không có nhiều dự án phim mới

Dẫu vậy, Triệu Lộ Tư cũng nhận được sự bảo vệ từ đông đảo người hâm mộ. Các fan cho rằng concert này vốn được tổ chức hướng đến những khán giả yêu mến cô, vì vậy chỉ cần người mua vé cảm thấy hài lòng là đủ. Theo họ, việc đặt tiêu chuẩn của một ca sĩ chuyên nghiệp lên một diễn viên là khá khắt khe.

Trước những ý kiến cho rằng cô không còn được mời đóng phim, Triệu Lộ Tư từng tiết lộ sẽ gia nhập một đoàn phim mới vào cuối năm nay. Trong một buổi livestream gần đây, nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng bản thân chấp nhận gánh lỗ khi tổ chức concert với mong muốn có cơ hội gặp gỡ và bù đắp cho người hâm mộ sau thời gian dài không hoạt động.

Những tranh luận xoay quanh concert của Triệu Lộ Tư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Những tranh luận xoay quanh concert của Triệu Lộ Tư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi sân khấu mới của nữ diễn viên đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, cho thấy sức hút lớn nhưng cũng phản ánh áp lực không nhỏ mà cô phải đối mặt khi lấn sân sang lĩnh vực biểu diễn ca nhạc.

Ảnh: Weibo