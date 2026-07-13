SS Label khẳng định năng lực tổ chức quốc tế khi khai màn KOSMIK 2026 tại Las Vegas

Sau khai màn đầy ấn tượng tại Las Vegas, SpaceSpeakers Label không chỉ chinh phục hàng ngàn khán giả quốc tế mà còn cho thấy sự đầu tư bài bản trong cách xây dựng và tổ chức một chương trình với quy mô khác biệt.

Những khoảnh khắc thăng hoa cùng tiêu chuẩn dàn dựng khắt khe tại Mỹ chính là lời bảo chứng cho một siêu concert quy mô lớn hơn, bùng nổ hơn sắp được SpaceSpeakers mang về Hà Nội.

Đông đảo cộng đồng người Việt hải ngoại và khán giả quốc tế có mặt tại sảnh chờ từ sớm, Sự nhiệt tình của cộng đồng người Việt hải ngoại và khán giả quốc tế đã nhanh chóng hâm nóng bầu không khí trước đêm diễn.

Trong ảnh khán giả xếp hàng qua cổng kiểm soát an ninh trước giờ mở màn.

Biểu tượng KOSMIK xuất hiện đầy ấn tượng trong không gian nghệ thuật tại Las Vegas. Phiên bản 2026 đánh dấu lần đầu tiên SpaceSpeakers đưa thương hiệu concert của mình ra nước ngoài, thể hiện tham vọng tiếp cận khán giả quốc tế bằng một sản phẩm giải trí thuần Việt.

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng tại Mỹ. Thành công từ hai đêm nhạc tại "kinh đô giải trí" góp phần khẳng định năng lực sản xuất của ê-kíp Việt, từ khâu lên ý tưởng, dàn dựng đến vận hành trong một môi trường có tiêu chuẩn khắt khe.

Đổ bộ bùng nổ tại Las Vegas, Sức mạnh lớn nhất của SpaceSpeakers Label là quy tụ được những "cỗ máy tạo hit" hàng đầu V-pop trên cùng một sân khấu: Hoàng Touliver, Binz, Cường Seven, Rhymastic, Kiên Ứng và SOOBIN.

Trong ảnh, sân khấu như vỡ òa trước sự xuất hiện của những "Nam thần rực lửa" — SOOBIN, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng, khiến hàng ngàn khán giả không ngừng hò reo phấn khích trong tiết mục Nước Hoa. Ngay sau đó, SOOBIN tiếp tục khơi dậy cảm xúc khán giả bằng các bản ballad gắn liền với thanh xuân và khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ trình diễn toàn diện.

Đồng hành cùng đội hình chủ lực là sự góp mặt của các khách mời đình đám như DJ Mie, Lil Wuyn, 16 Typh, Xuân Nghi, Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Kay Trần và Andree Right Hand, mang đến những màn kết hợp đa dạng về màu sắc âm nhạc. Đặc biệt, đạo diễn Kiên Ứng không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu mà còn trực tiếp biểu diễn ca khúc Summer Night cùng Xuân Nghi, tạo nên một điểm nhấn thú vị trong chương trình.

Đêm diễn còn ghi dấu ấn đặc biệt với sự trở lại của OG SpaceSpeakers: Kimmese. Nữ ca sĩ đã mở ra bầu không khí vô cùng hoài niệm khi song ca cùng Rhymastic trong bản hit SS SWAG, trước khi phô diễn chất giọng nội lực qua loạt tình ca năm tháng như Hương Ngọc Lan và Loving You Sunny. Tất cả cùng hội tụ ở những tiết mục cuối, tạo nên một cái kết giàu năng lượng, nơi tinh thần Brotherhood của SpaceSpeakers được thể hiện trọn vẹn.

Hệ thống kỹ xảo khói lửa kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại tạo nên một không gian trình diễn tổng thể. Ở đó, hiệu ứng thị giác và phần âm nhạc được kết nối chặt chẽ thành mạch cảm xúc xuyên suốt, tạo dấu ấn cho hàng nghìn khán giả tham dự.

Một khoảnh khắc sâu lắng của nghệ sĩ dưới ánh đèn độc bản trên sân khấu Las Vegas. Mỗi màn trình diễn đều được đo ni đóng giày bằng ngôn ngữ ánh sáng riêng biệt.

Sau hành trình quốc tế, câu hỏi lớn được đặt ra là phiên bản Hà Nội sắp tới sẽ tiếp tục nâng cấp trải nghiệm không gian - cảm xúc - âm nhạc này như thế nào để làm bùng nổ giới mộ điệu. Sự tham gia của đội ngũ producer và ban nhạc hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn mang chiều sâu chuyên môn thay vì chỉ đơn thuần tái hiện các bản hit quen thuộc.

Nội dung âm nhạc được xem là điểm cốt lõi quan trọng cho show diễn tại Hà Nội. Sở hữu kho tàng tác phẩm trải dài qua 15 năm hoạt động, nhóm hứa hẹn đem đến một setlist giàu cảm xúc cho nhiều thế hệ khán giả. Đứng sau dự án vẫn là bộ đôi quen thuộc: Giám đốc âm nhạc Touliver và đạo diễn sân khấu Kiên Ứng. Nếu Touliver đảm nhiệm việc kết nối các ca khúc thành một mạch cảm xúc liền mạch, thì Kiên Ứng chịu trách nhiệm xây dựng không gian trình diễn, ngôn ngữ hình ảnh và câu chuyện xuyên suốt của concert.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, live concert tại Hà Nội hứa hẹn mở ra một trải nghiệm nghệ thuật đột phá, nơi âm thanh đỉnh cao hòa quyện cùng không gian sân khấu chuyển động linh hoạt. Hàng loạt hiệu ứng thị giác mạnh mẽ từ ánh sáng, khói, lửa cho đến confetti đều được đo ni đóng giày riêng cho từng chương hồi của đêm diễn. Tất cả kết hợp tạo nên một thánh đường âm nhạc sống động, tái hiện trọn vẹn chặng đường phát triển đầy tự hào của SpaceSpeakers - từ những viên gạch đầu tiên, vị thế độc tôn hiện tại cho đến tầm nhìn bứt phá tương lai.

Sau những tín hiệu đầu tiên từ ban tổ chức, KOSMIK Hà Nội đang trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm trên nhiều diễn đàn âm nhạc. Các thông tin về nghệ sĩ, sân khấu và vé dự kiến sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

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