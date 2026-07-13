Cập nhật tranh cãi đạo nhạc của nhóm HURRYKNG tại Tinh Hà Say Hi: Producer lên tiếng, MXH ngập tràn bàn xin lỗi

Mạng xã hội tiếp tục dậy sóng vì tranh cãi đạo nhạc của tiết mục đội HURRYKNG.

Hai producer của ca khúc Xoay Vòng lên tiếng

Tranh cãi xoay quanh tiết mục Xoay Vòng của đội HURRYKNG tại Tinh Hà Say Hi tiếp tục có diễn biến mới. Sau nhiều giờ liên tục bị nhắc tên dưới các bài đăng so sánh ca khúc với Nerves của DPR IAN, hai producer Kado và Minsicko đã lần lượt lên tiếng trên Threads.

Chia sẻ của producer Minsicko

Minsicko cho biết từ khi tranh cãi nổ ra, anh liên tục nhận được thông báo gắn thẻ và tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè. Nam producer giải thích mình là người thực hiện beat demo đầu tiên của Xoay Vòng, được hoàn thành trước thời điểm các nghệ sĩ chia đội. Đây không phải bản phối cuối cùng được sử dụng trong tiết mục phát sóng tối 11/7.

Đoạn nhạc do producer Minsicko đăng tải

Kèm theo chia sẻ, Minsicko đăng hình ảnh project âm nhạc chuẩn bị cho tiết mục. Anh đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả ngừng hỏi mình về những phần việc không do bản thân thực hiện trong phiên bản cuối cùng.

Trong khi đó, Kado cũng đăng tải đoạn clip ghi lại project sản xuất Xoay Vòng. Video cho thấy producer lần lượt mở các lớp âm thanh trong bản nhạc, trong đó có phần guitar đang bị khán giả đặt cạnh riff guitar của Nerves. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận.

Đoạn clip ghi lại project sản xuất Xoay Vòng có phần guitar gây tranh cãi do producer Kado đăng tải

Động thái của hai producer khiến tranh luận tiếp tục diễn ra theo nhiều hướng. Một bộ phận khán giả cho rằng các đoạn project giúp người nghe có thêm dữ liệu về quá trình tạo ra phần nhạc. Một số ý kiến khác vẫn muốn ê-kíp giải thích cụ thể hơn về cách phát triển bản demo thành phiên bản hoàn chỉnh xuất hiện trên sân khấu.

Không lâu sau khi Kado và Minsicko lên tiếng, V-Dreamers – DPR IAN Vietnam Fanpage, một trong những trang đăng bài đặt nghi vấn về hai ca khúc, đã công khai xin lỗi. Fanpage cho biết sau khi tiếp nhận phản hồi từ hai producer, phía quản trị nhận thấy mình đã quá nóng vội trong việc đăng tải các bài viết bày tỏ nghi vấn giữa Nerves và Xoay Vòng. Trang gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Kado và Minsicko vì những bài đăng đã ảnh hưởng tới tinh thần sáng tạo cũng như quá trình sản xuất của cả hai.

V-Dreamers – DPR IAN Vietnam Fanpage, một trong những trang đăng bài đặt nghi vấn về hai ca khúc, đã công khai xin lỗi

Fanpage cũng xin lỗi bốn nghệ sĩ trình diễn Xoay Vòng gồm HURRYKNG, CONGB, JSOL và Vương Bình. Theo nội dung bài viết, những nghi vấn ban đầu đã khiến sự việc bị đẩy đi quá xa, kéo theo nhiều bình luận nhắm đến các thành viên của đội.

Ngoài các nghệ sĩ và producer, trang còn gửi lời xin lỗi đến ê-kíp sản xuất ca khúc, chương trình Tinh Hà Say Hi, cộng đồng người hâm mộ và khán giả yêu âm nhạc. Phía quản trị cho biết tranh cãi đã làm ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông của chương trình cũng như trải nghiệm theo dõi của nhiều người. Các tài khoản cá nhân từng đăng bài tố Xoay Vòng đạo nhạc cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi.

Các tài khoản cá nhân từng đăng bài tố Xoay Vòng đạo nhạc cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi

Sau những lời xin lỗi này, mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng vì tranh cãi giữa hai bên người hâm mộ. Phía fan của các nghệ sĩ tại Tinh Hà Say Hi cho rằng sự việc đã bị đẩy đi quá xa, ảnh hưởng đến hình ảnh của HURRYKNG, các thành viên trong đội và ê-kíp sản xuất. Tranh luận sau đó lan sang nhiều bài đăng khác, kéo theo không ít bình luận công kích qua lại giữa hai phía.

Tranh cãi đạo nhạc của Xoay Vòng và Nerves

Tối 11/7, tập 2 Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng, đưa 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1. Sáu đội trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình hoàn thiện tiết mục, từ phát triển âm nhạc, xây dựng concept, storyboard, moodboard đến dàn dựng sân khấu. Đội HURRYKNG gồm JSOL, Vương Bình, CONGB và nam đội trưởng đảm nhận vị trí mở màn với Xoay Vòng. Đây cũng là lần đầu HURRYKNG giữ vai trò dẫn dắt một đội tại chương trình.

Tiết mục Xoay Vòng

Khác với màu sắc hip-hop quen thuộc, HURRYKNG lựa chọn alternative rock. Ca khúc kể về một chàng trai mắc kẹt trong mối quan hệ không còn phù hợp nhưng vẫn liên tục quay lại với những cảm xúc và tổn thương cũ. Phần trình diễn được xây dựng quanh hình ảnh vòng tròn. Các thành viên cùng dàn vũ công liên tục di chuyển quanh một tâm điểm, tái hiện vòng lặp trong chuyện tình của nhân vật. HURRYKNG, JSOL, Vương Bình và CONGB kết hợp phần hát, rap với nhiều đội hình vũ đạo.

Tuy nhiên, sau khi tiết mục lên sóng, phần âm nhạc của Xoay Vòng nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận, nhiều bài đăng tố đạo nhạc xuất hiện

Tuy nhiên, sau khi tiết mục lên sóng, phần âm nhạc của Xoay Vòng nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Nhiều tài khoản đăng video đặt ca khúc cạnh Nerves, sản phẩm được DPR IAN phát hành chính thức vào năm 2021. Những bài viết đặt nghi vấn tập trung vào vòng hòa thanh, mẫu trống và phần riff guitar xuất hiện trong hai bài. Một số người nhận xét cách xử lý guitar ngắt quãng ở các phách lẻ, tempo và không khí alternative rock khiến Xoay Vòng gợi liên tưởng đến Nerves ngay từ lần nghe đầu tiên.

Một số fanpage của DPR IAN tại Việt Nam sau đó yêu cầu Vie Channel cùng các producer liên quan giải thích về quá trình thực hiện ca khúc. Các bài so sánh được chia sẻ trên Threads, TikTok và nhiều nền tảng khác, kéo theo tranh luận giữa người hâm mộ DPR IAN với khán giả Tinh Hà Say Hi.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng các đoạn so sánh chưa đủ để kết luận Xoay Vòng sao chép Nerves

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng các đoạn so sánh chưa đủ để kết luận Xoay Vòng sao chép Nerves. Theo luồng ý kiến này, những sản phẩm cùng theo đuổi alternative rock có thể sử dụng vòng hòa thanh, mẫu trống và cách xử lý guitar gần nhau.

Một số người cũng đề nghị phía đưa ra cáo buộc phải chỉ rõ melody, cấu trúc hoặc đoạn âm thanh bị sử dụng lại. Việc hai ca khúc tạo cảm giác tương tự khi nghe liên tiếp được cho là chưa thể thay thế kết luận từ người có chuyên môn hay đơn vị nắm giữ bản quyền. Cùng lúc đó, phía producer Kado lại khóa các bình luận ở trang cá nhân xoay quanh tranh cãi đạo nhạc khiến mạng xã hội càng bàn tán.

Cùng lúc đó, phía producer Kado lại khóa các bình luận ở trang cá nhân xoay quanh tranh cãi đạo nhạc khiến mạng xã hội càng bàn tán

Trong quá trình tranh luận, một số tài khoản còn đặt Nerves cạnh Achados e Perdidos, ca khúc phát hành ngày 1/10/2020. Phía người hâm mộ DPR IAN sau đó đăng lại đoạn bản thô của Nerves từng được nam nghệ sĩ giới thiệu trên Instagram Livestream ngày 18/9/2020, sớm hơn thời điểm Achados e Perdidos ra mắt. Sau phản hồi từ Kado và Minsicko, fanpage DPR IAN tại Việt Nam đã rút lại cách đặt vấn đề ban đầu và công khai xin lỗi các bên liên quan.

Ảnh: Threads/ chụp màn hình