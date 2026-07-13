Chỉ mất 1 ngày để sân khấu hot nhất Tinh Hà Say Hi leo lên top 1 cả nước!

Tinh Hà Say Hi chính thức có top 1 đầu tiên.

50 Cuộc Gọi Nhỡ đang trở thành một trong những tiết mục tạo sức bật mạnh nhất sau Live Stage 1 của Tinh Hà Say Hi. Chỉ sau một ngày phát hành video trình diễn, sân khấu này đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý trên các nền tảng âm nhạc.

50 Cuộc Gọi Nhỡ - Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi team CoolKid

Sau 24 giờ lên sóng, video trình diễn 50 Cuộc Gọi Nhỡ liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng trong nước lẫn quốc tế. Theo thống kê từ bên thứ ba, tiết mục hiện giữ vị trí #1 Videos Trending in Vietnam, đồng thời đạt #3 iTunes Vietnam, #9 YouTube Charts và #62 Music Videos Trending Worldwide. Video trình diễn cũng nhanh chóng vượt mốc 520.000 lượt xem (tính đến sáng 13/7), trở thành một trong những màn trình diễn có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất của Live Stage 1.

Top 1 đầu tiên của Tinh Hà Say Hi

Đáng chú ý, vị trí dẫn đầu Trending trước đó thuộc về Dạt Vào Tim Em của nhóm It's Charle, Cheng và Thái VG tại Công diễn Hội ngộ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày phát hành, 50 Cuộc Gọi Nhỡ đã nhanh chóng vượt lên chiếm vị trí số 1, cho thấy sức hút đáng kể của tiết mục ngay từ những giờ đầu ra mắt.

50 Cuộc Gọi Nhỡ là sân khấu của nhóm CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei tại Live Stage 1. Trong ca khúc này, Quang Hùng MasterD tiếp tục phát huy thế mạnh sáng tác ballad cũng như vai trò sản xuất âm nhạc. Lựa chọn dòng nhạc sở trường, cả nhóm kể câu chuyện về sự mất mát trong tình yêu nhưng không đi theo lối kể trực diện. Thay vào đó, các thành viên chủ động giữ kín nút thắt của kịch bản để khán giả từng bước khám phá xuyên suốt màn trình diễn.

Sân khấu được quay như MV, có câu chuyện và cao trào "sởn da gà"

Đằng sau ca khúc là màn kết hợp bất ngờ giữa CoolKid và Quang Hùng MasterD. Hai màu sắc âm nhạc tưởng như khác biệt lại cùng tạo nên một bản ballad giàu cảm xúc. Trong khi đó, Jaysonlei tiếp tục phát huy thế mạnh xây dựng cao trào cho bài hát, đồng thời đảm nhận phần moodboard cho toàn bộ sân khấu. Trong quá trình thực hiện ca khúc, các thành viên đã tự tin nhận định:"Bài này sẽ là hit".

Trong quá trình thực hiện ca khúc, các thành viên đã tự tin nhận định: "Bài này sẽ là hit"

Không chỉ ghi điểm ở phần âm nhạc, 50 Cuộc Gọi Nhỡ còn tạo hiệu ứng nhờ cách kể chuyện bằng sân khấu. Tiết mục dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc trước khi tạo nên cú "twist" ở những phút cuối. Hình ảnh hoa bỉ ngạn xuất hiện như lời hé lộ cô gái trong câu chuyện thực chất đã không còn trên cõi đời, để lại hai người yêu nhau mãi mãi bị chia cắt bởi ranh giới âm - dương. Cái kết bất ngờ cùng phần dàn dựng mang màu sắc điện ảnh khiến không ít khán giả bày tỏ cảm giác "sởn da gà" sau khi theo dõi trọn vẹn tiết mục.

Việc 50 Cuộc Gọi Nhỡ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu Trending cũng phản ánh sức cạnh tranh của các sân khấu tại Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi

Việc 50 Cuộc Gọi Nhỡ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu Trending cũng phản ánh sức cạnh tranh của các sân khấu tại Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi. Bên cạnh tiết mục của CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei, Xoay Vòng của nhóm HURRYKNG hay Im Chờ Người Anh Thương của đội Wren Evans cũng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực trên các bảng xếp hạng. Cuộc đua lượt xem và sức lan tỏa sau Live Stage 1 vì thế vẫn đang diễn ra sôi động, khi nhiều tiết mục tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các nền tảng âm nhạc và video.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi