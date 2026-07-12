Sơn Tùng M-TP giấu tiệt nàng thơ mới

Sơn Tùng vừa ra MV với bóng dáng nàng thơ mới nhưng... lạ lắm.

Đúng 20 giờ ngày 12/7, Sơn Tùng M-TP phát hành Come My Way (softer version) như đã thông báo trước đó. Đây không phải một ca khúc mới mà là phiên bản làm mới của bản hit Come My Way, với thay đổi rõ rệt về âm thanh, phối khí đưa người nghe từ không gian Afrobeats sang màu sắc jazz cổ điển, lãng mạn hơn.

Ở phiên bản này, Sơn Tùng lựa chọn tiết tấu chậm rãi, sử dụng nhiều nhạc cụ mộc và cổ điển, tạo nên bầu không khí sang trọng, mềm mại. Cách xử lý vocal cũng thay đổi đáng kể khi nam ca sĩ hát tiếng Anh với tốc độ chậm hơn, nhấn nhá nhiều hơn để làm rõ từng câu chữ. Đúng như những gì từng úp mở trước đó, nửa sau ca khúc còn xuất hiện thêm phần lời tiếng Việt.

Come My Way (softer version) - Sơn Tùng M-TP

Nếu phần âm nhạc được tiết chế, MV cũng đi theo hướng tối giản. Thay vì những đại cảnh hay các khung hình giàu tính biểu tượng như phiên bản trước, Come My Way (sotfer version) diễn ra trong không gian của một quán bar với ánh sáng vàng trầm, tập trung khai thác biểu cảm và thần thái của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng ra mắt video mới cho Come My Way

Nữ chính trong video mới của Sơn Tùng không được lộ mặt

Điểm gây chú ý nhất nằm ở sự xuất hiện của một nữ chính bí ẩn. Cô không xuất hiện trực diện mà chỉ hiện lên qua bóng lưng và những chuyển động ballet quyến rũ trong một căn phòng ngập ánh sáng, được phản chiếu qua tấm gương lớn. Sự tương phản giữa Sơn Tùng ngồi lặng lẽ trong không gian tối và hình ảnh người con gái uyển chuyển phía xa tạo nên cảm giác vừa lãng mạn, vừa có phần xa cách, giống như một ký ức hoặc hình bóng không thể chạm tới. Đáng chú ý, MV tuyệt đối không để lộ gương mặt nữ chính. Từ đầu đến cuối, nhân vật này chỉ xuất hiện dưới dạng một cái bóng, khiến danh tính "nàng thơ" mới càng bí ẩn.

Bóng dáng nữ chính cực gợi cảm được Sơn Tùng giấu kín hoàn toàn

Dù mang đến trải nghiệm khác biệt, Come My Way (solfly version) được dự đoán sẽ là một phiên bản khá kén người nghe. Việc chuyển từ chất liệu Afrobeats sang jazz khiến cấu trúc bài hát trở nên phẳng và ít cao trào hơn. Tiết tấu chậm, cách hát kéo dài câu chữ dễ khiến một bộ phận khán giả cảm thấy lê thê.

Bên cạnh đó, phần tiếng Anh của Sơn Tùng vẫn có thể trở thành chủ đề gây tranh luận. So với bản gốc, nam ca sĩ phát âm rõ hơn nhờ tốc độ chậm, tuy nhiên chất giọng và cách nhả chữ vẫn chưa thực sự "clean", khó tạo cảm giác tự nhiên với những người nghe quen các bản nhạc tiếng Anh. Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là điểm nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

au hàng loạt động thái úp mở về "tương lai" hậu Come My Way, nhiều người chờ đợi một đĩa đơn hoàn toàn mới, một MV với câu chuyện khác, thậm chí là thông tin về album phòng thu tiếp theo sau nhiều năm thay vì phiên bản làm mới 1 ca khúc đã phát hành

Khán giả vẫn đang kỳ vọng Sơn Tùng M-TP sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Sau hàng loạt động thái úp mở về "tương lai" hậu Come My Way, nhiều người chờ đợi một đĩa đơn hoàn toàn mới, một MV với câu chuyện khác, thậm chí là thông tin về album phòng thu tiếp theo sau nhiều năm thay vì phiên bản làm mới 1 ca khúc đã phát hành.

Vì vậy, việc phát hành thêm một phiên bản khác của ca khúc Come My Way phần nào chưa đáp ứng đúng kỳ vọng của công chúng. Dẫu vậy, đây vẫn có thể được xem là bước chuyển tiếp trong chiến lược quảng bá của Sơn Tùng M-TP, khi anh tiếp tục khai thác nhiều góc nhìn khác nhau từ cùng một sản phẩm trước khi hé lộ những kế hoạch lớn hơn trong thời gian tới.