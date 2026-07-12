Quang Hùng MasterD, GREY D cùng dàn sao thăng hoa giữa “đa vũ trụ” âm nhạc, Captain Boy “tạ lỗi” Wren Evans trước 6.000 khán giả

Đêm nhạc quy tụ dàn sao còn gây chú ý bởi màn “tạ lỗi” bất ngờ trên sân khấu của Captain Boy.

Tối 11/7, SAO Concert - The Stardom Journey: Trạm Sao 2 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Đêm nhạc có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, MONO, Captain Boy, JEY B, GREY D, Vương Bình cùng hai khách mời Phùng Khánh Linh và Orange. Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò chỉ đạo âm nhạc, các phần biểu diễn được hỗ trợ bởi Mr. Bott Band. Chương trình quy tụ hơn 6000 khán giả đến tham dự.

JEY B và Captain Boy mở mà chương trình

Mang chủ đề Không Giới Hạn - Limitless, concert được chia thành nhiều không gian mang tên các “hành tinh”, tương ứng với màu sắc âm nhạc của từng nghệ sĩ. JEY B và Captain Boy mở đầu đêm diễn tại Hành tinh Lửa.

Captain Boy xin lỗi Wren Evans vì leak nhạc

Hai nghệ sĩ lần lượt trình diễn các ca khúc riêng với phần phối khí được chuyển sang hình thức liveband, trước khi cùng xuất hiện trong tiết mục Giá Mà Anh. Trong phần trình diễn của mình, Captain Boy cũng tranh thủ “leak” một đoạn nhạc sẽ xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Wren Evans và các thành viên vì lỡ hát trước trên sân khấu.





MONO mang đến các bản hit như Chăm Hoa, Waiting For You, Đi Tìm Tình Yêu,...

Không gian chương trình sau đó chuyển sang Hành tinh Đất với phần xuất hiện của MONO. Nam ca sĩ mang đến chuỗi tiết mục kết hợp giữa ca hát, vũ đạo và các hình ảnh lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa truyền thống bằng các bản hit như Chăm Hoa, Waiting For You, Đi Tìm Tình Yêu,...Trong suốt quá trình biểu diễn, MONO liên tục di chuyển qua các nhánh catwalk để tương tác với khán giả.

GREY D chiêu đãi khán giả bằng loạt hit

Sau những phần trình diễn có tiết tấu nhanh, GREY D đưa đêm nhạc sang màu sắc nhẹ nhàng hơn với loạt ca khúc được khán giả trẻ biết đến. Nam ca sĩ lần lượt thể hiện Đưa Em Về Nhà, Hóa Ra và Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa cùng ban nhạc.

Ngay từ Hóa Ra, nhiều khán giả phía dưới đã đồng loạt hát theo. Không khí tiếp tục được đẩy lên với Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, trước khi GREY D khép lại phần trình diễn bằng Đưa Em Về Nhà trong tiếng hát vang lên từ nhiều khu vực khán đài.

Vương Bình tiếp nối chương trình với những ca khúc như Ngày buồn tháng nhớ năm thương, Thanh Tân,...

Vương Bình tiếp nối chương trình với những ca khúc như Ngày buồn tháng nhớ năm thương, Thanh Tân,... và lần đầu cùng Phùng Khánh Linh trình diễn trực tiếp Thành Phố Phía Đông. Trước đó, cả hai đã góp giọng trong phiên bản phòng thu nhưng chưa có nhiều dịp đứng chung sân khấu để thể hiện ca khúc.

Phùng Khánh Linh tiếp tục phần biểu diễn với các ca khúc quen thuộc như Anh Là Thằng Tồi và Ước Anh Tan Nát Con Tim

Phùng Khánh Linh tiếp tục phần biểu diễn với các ca khúc quen thuộc như Anh Là Thằng Tồi và Ước Anh Tan Nát Con Tim. Nữ ca sĩ giữ phong cách trình diễn giàu năng lượng, vừa hát vừa di chuyển qua các khu vực của sân khấu.

Ở Anh Là Thằng Tồi, phần nhạc được đẩy nhanh hơn so với các tiết mục trước đó. Phùng Khánh Linh nhiều lần hướng micro xuống phía khán đài để người xem hát tiếp những câu quen thuộc.

Không khí tiếp tục được duy trì khi nữ ca sĩ thể hiện Ước Anh Tan Nát Con Tim. Phần điệp khúc nhận được tiếng hát theo từ đông đảo khán giả, đặc biệt tại khu vực đứng gần sân khấu.

Orange cũng mang đến những ca khúc gắn với hoạt động âm nhạc của mình trong thời gian qua

Orange cũng mang đến những ca khúc gắn với hoạt động âm nhạc của mình trong thời gian qua khi mang đến Gây Tê, Khi Em Lớn, Không Đau Nữa Rồi.

Một trong những tiết mục quy tụ nhiều nghệ sĩ trong đêm là Có Hẹn Với Thanh Xuân. GREY D, Vương Bình, Phùng Khánh Linh và Orange lần lượt chia nhau các đoạn hát trước khi cùng xuất hiện tại phần cuối.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương trình còn có phần chúc mừng sinh nhật Vương Bình. Đêm diễn diễn ra đúng dịp sinh nhật của nam ca sĩ.

Vương Bình được chúc mừng sinh nhật trên sân khấu

Nam ca sĩ tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy các đồng nghiệp xuất hiện cùng bánh kem. Anh gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, các nghệ sĩ và khán giả trước khi thổi nến ngay trên sân khấu.

Quang Hùng MasterD trình diễn

Ở chặng cuối, Quang Hùng MasterD xuất hiện trong không gian Hành tinh Nước. Nam ca sĩ trình diễn các ca khúc quen thuộc, đồng thời di chuyển khắp sân khấu để giao lưu với người hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả liên tục giơ lightstick và hát theo trong các phần điệp khúc.

Sau gần 5 tiếng, chương trình bước vào phần encore với ca khúc Cảm Ơn Tình Yêu và thông báo SAO Concert - Trạm Sao 3 dự kiến trở lại vào tối 3/10

Sau gần 5 tiếng, chương trình bước vào phần encore với ca khúc Cảm Ơn Tình Yêu. Quang Hùng MasterD, Captain Boy, JEY B, GREY D, Vương Bình, Phùng Khánh Linh và Orange cùng trở lại sân khấu. Trong đêm diễn, ban tổ chức cũng thông báo SAO Concert - Trạm Sao 3 dự kiến trở lại vào tối 3/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Ảnh: Sao Concert