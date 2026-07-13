Sơn Tùng hát tiếng Anh như nhạc phim "Cô dâu 8 tuổi"

Phiên bản mới của Come My Way làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều.

Đúng 20 giờ ngày 12/7, Sơn Tùng M-TP phát hành Come My Way (softer version) như đã thông báo trước đó. Đây không phải ca khúc mới mà là phiên bản làm mới của bản hit Come My Way , với thay đổi rõ rệt về âm thanh và phối khí, đổi từ Afrobeats sang màu sắc jazz cổ điển, lãng mạn hơn. Sau gần 1 ngày lên sóng, phiên bản nhẹ nhàng của Come My Way đang thu về hơn 1.6 triệu views và vẫn tăng nhanh nhờ sự ủng hộ của cộng đồng fan.

Ở phiên bản mới, Sơn Tùng lựa chọn tiết tấu chậm rãi, sử dụng nhiều nhạc cụ mộc và nhạc cụ cổ điển để tạo nên bầu không khí mềm mại, sang trọng. Cách xử lý vocal cũng được thay đổi đáng kể khi nam ca sĩ hát tiếng Anh với tốc độ chậm, nhấn nhá, luyến láy nhiều hơn nhằm làm rõ từng câu chữ. Đúng như những gì từng úp mở trước đó, nửa sau ca khúc còn xuất hiện thêm một đoạn lời tiếng Việt, tạo nên điểm khác biệt so với bản phát hành trước.

Come My Way (softer version) - Sơn Tùng M-TP

Tuy nhiên, trải nghiệm mà Come My Way (softer version) mang lại vẫn khá kén người nghe. Việc chuyển từ chất liệu Afrobeats sang jazz khiến cấu trúc bài hát trở nên đều hơn, ít cao trào hơn so với bản gốc. Tiết tấu chậm cùng cách kéo dài câu chữ khiến ca khúc tạo cảm giác lê thê, thiếu điểm nhấn.

Bên cạnh phần phối khí, giọng hát tiếng Anh của Sơn Tùng tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận. So với bản gốc, cách phát âm của nam ca sĩ được đánh giá rõ ràng hơn nhờ tốc độ hát chậm, giúp người nghe dễ nhận diện từng câu chữ. Tuy nhiên, chất giọng và cách nhả chữ vẫn chưa mang lại cảm giác tự nhiên đối với những khán giả thường xuyên nghe nhạc tiếng Anh, vì vậy tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Sơn Tùng trong MV mới

Cách hát tiếng Anh của Sơn Tùng tiếp tục thu về nhiều nhận xét trái chiều

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận nhắc lại những tranh cãi từng xuất hiện khi Come My Way ra mắt. Trước đó, phần hát tiếng Anh của Sơn Tùng từng bị một số người nhận xét có cách phát âm giống "đang hát tiếng Ấn Độ". Ở phiên bản softer version, khi phần beat được làm chậm và cách luyến láy được đẩy mạnh hơn, không ít cư dân mạng cho rằng phần thể hiện của nam ca sĩ "như nhạc phim Cô dâu 8 tuổi", vừa ngang vừa lê thê.

Trong khi đó, điểm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất lại là phần lời tiếng Việt được bổ sung ở nửa sau bài hát

Trong khi đó, điểm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất lại là phần lời tiếng Việt được bổ sung ở nửa sau bài hát. Nhiều người cho rằng đây là đoạn dễ nghe, giàu cảm xúc và phù hợp với chất giọng của Sơn Tùng hơn. Không ít khán giả cũng bày tỏ mong muốn nam ca sĩ sớm phát hành một ca khúc mới hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Sau hàng loạt động thái úp mở về "tương lai" hậu Come My Way, công chúng vẫn kỳ vọng Sơn Tùng M-TP sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp bằng một đĩa đơn hoàn toàn mới, một MV với câu chuyện khác hoặc thậm chí là album phòng thu tiếp theo sau nhiều năm chờ đợi. Vì vậy, việc tiếp tục phát hành thêm một phiên bản của Come My Way phần nào chưa đáp ứng đúng kỳ vọng của một bộ phận khán giả.