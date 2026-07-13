Thiều Bảo Trâm bị “réo gọi” sau MV mới của Sơn Tùng

Cõi mạng một lần nữa réo gọi Thiều Bảo Trâm cùng Sơn Tùng.

Tối 12/7, Sơn Tùng M-TP trình làng MV Come My Way (Softer Version). Đây là phiên bản nhẹ nhàng hơn của ca khúc từng kết hợp cùng Tyga, được làm mới bằng bản phối chậm rãi và phần lời tiếng Việt. Khác với không khí đậm màu văn hóa, quy mô lớn trong sản phẩm trước, nam ca sĩ xuất hiện với hình ảnh lãng tử giữa không gian mang màu sắc cổ điển.

Come My Way (Softer Version) - Sơn Tùng

Trong phần mở đầu MV, Sơn Tùng bắt đầu bằng một câu nói tiếng Anh được dịch là “người đầu tiên mà tôi yêu”. Ngay sau đó, ly matcha latte màu xanh xuất hiện trước mặt nam ca sĩ và được máy quay bắt cận. Chuỗi hình ảnh nối tiếp nhau lập tức khiến cư dân mạng liên tưởng đến ồn ào “trà xanh” từng phủ sóng showbiz nhiều năm trước. Từ lời nhắc về mối tình đầu đến ly matcha đầy trùng hợp, Thiều Bảo Trâm nhanh chóng bị réo gọi dưới hàng loạt bài đăng bàn luận về sản phẩm mới của Sơn Tùng.

Cảnh quay đang được bàn tán trên mạng xã hội

Dưới các bài đăng bàn luận, cư dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng câu nói “người đầu tiên mà tôi yêu” đặt ngay trước cảnh ly matcha xuất hiện là chi tiết quá trùng hợp, từ đó réo tên Thiều Bảo Trâm và nhắc lại mối quan hệ được đồn đoán kéo dài nhiều năm với Sơn Tùng. Cũng có khán giả nhận định ly matcha chỉ là đạo cụ bình thường, còn câu nói mở đầu chưa đủ để khẳng định Sơn Tùng đang nhắc đến bất kỳ ai trong quá khứ.

Tên Thiều Bảo Trâm được réo gọi dưới các bài đăng về ly matcha trong MV của Sơn Tùng

Việc Thiều Bảo Trâm bị réo gọi bắt nguồn từ drama “trà xanh” bùng nổ vào tháng 1/2021. Khi đó, nữ ca sĩ đăng hình chiếc bánh kem có lời nhắn động viên từ hội bạn. Một số người bạn của cô sau đó chia sẻ những dòng trạng thái nhắc đến chuyện bị phản bội và cụm từ “trà xanh”.

Chiếc bánh kem từng tạo nên nhiều ồn ào trên mạng xã hội

Cùng thời điểm, cư dân mạng phát hiện Thiều Bảo Trâm không còn theo dõi Sơn Tùng trên mạng xã hội. Hải Tú, nữ diễn viên độc quyền của công ty nam ca sĩ lúc bấy giờ, bất ngờ bị gọi tên trong nghi vấn người thứ ba.

Từ những động thái này, cộng đồng mạng cho rằng mối quan hệ được đồn đoán kéo dài nhiều năm giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã tan vỡ. Tuy nhiên, cả hai vốn chưa từng công khai xác nhận hẹn hò. Thiều Bảo Trâm cũng không trực tiếp tố cáo bất kỳ ai, trong khi Sơn Tùng giữ im lặng trước những bàn tán.

Sản phẩm từng được cho là ám chỉ chuyện tình cảm của Thiều Bảo Trâm

Một năm sau, Thiều Bảo Trâm phát hành Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Ca khúc kể về một cô gái phát hiện người yêu phản bội và có người khác xuất hiện phía sau mối quan hệ. Từ tên bài hát đến nội dung MV, sản phẩm nhanh chóng bị cho là ám chỉ câu chuyện tình cảm của nữ ca sĩ. Poster và một số hình ảnh trong MV cũng bị cư dân mạng đặt cạnh các sản phẩm trước đó của Sơn Tùng. Tên nam ca sĩ vì thế xuất hiện dày đặc trong những cuộc thảo luận xoay quanh màn trở lại của Thiều Bảo Trâm.

Sau nhiều năm, mối liên hệ giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vẫn là chủ đề chưa hạ nhiệt

Từ đó đến nay, dù những người trong cuộc chưa từng lên tiếng làm rõ, mọi chi tiết liên quan đến “trà xanh”, người thứ ba hay chuyện tình cũ vẫn liên tục bị cư dân mạng soi lại. Sơn Tùng từng bị réo tên khi Thiều Bảo Trâm ra mắt Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, còn lần này nữ ca sĩ lại bị kéo vào cuộc từ câu nói về “người đầu tiên”, ly matcha và loạt trùng hợp trong MV mới của nam ca sĩ. Sau nhiều năm, mối liên hệ giữa cả hai vẫn là chủ đề chưa hạ nhiệt, tiếp tục tạo ra nhiều luồng bàn tán mỗi khi một trong hai phát hành sản phẩm mới.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình