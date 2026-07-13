Nữ ca sĩ từng tăng cân vì bạo bệnh lột xác xuất thần: Sắc sảo như nữ thần Hy Lạp, đẳng cấp nhan sắc không thể lu mờ

Nhan sắc hiện tại khiến những người từng chê bai ngoại hình nữ ca sĩ phải “câm nín”.

Jeongyeon đẹp như nữ thần ở concert mới nhất của TWICE

Mới đây, Jeongyeon cùng TWICE đã có 3 đêm diễn liên tiếp thuộc concert THIS IS FOR World Tour Finale in Seoul tại KSPO Dome, diễn ra từ ngày 10–12/7. Đây cũng là chặng khép lại chuyến lưu diễn thế giới của nhóm.





Sau khi đêm diễn ngày 11/7 kết thúc, loạt hình ảnh và video trình diễn cá nhân của Jeongyeon nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Diện mạo tươi tắn và sự thay đổi tích cực của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Loạt hình ảnh của Jeongyoen gây chú ý trên mạng xã hội

Trong loạt ảnh được chia sẻ sau concert, Jeongyeon gây chú ý với mái tóc dài màu nâu đen, uốn xoăn nhẹ và để mái thưa. Kiểu tóc mới cùng lớp trang điểm sắc nét khiến nữ ca sĩ trông nữ tính hơn hẳn hình ảnh tóc ngắn cá tính từng gắn với cô trong những năm đầu hoạt động.

Trên sân khấu, thành viên TWICE diện trang phục tông đen ôm dáng, phối chi tiết da, kim loại và ren. Tạo hình vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, làm nổi bật gương mặt thanh thoát cùng thần thái tự tin của Jeongyeon. Ở nhiều khoảnh khắc, cô còn khiến khán giả bất ngờ vì vẻ ngoài rạng rỡ, khỏe khoắn và thoải mái hơn rõ rệt.

Loạt fancam của Jeongyeon tại cocnert khiến dân tình mê mẩn





Dưới những bài đăng tổng hợp hình ảnh của Jeongyeon, phần lớn bình luận đều dành lời khen cho màn “lột xác” này. Nhiều người ví cô như nữ thần Hy Lạp, gọi Jeongyeon là “đại mỹ nhân”, “nữ thần có thật”, “đẹp dữ dội” hay “có khác gì ma nơ canh đâu”. Bên cạnh ngoại hình, trạng thái tươi tắn và nguồn năng lượng ổn định của nữ ca sĩ trong suốt đêm diễn cũng khiến người hâm mộ vui mừng.

Jeongyeon gần như lột xác hoàn toàn





Diện mạo của Jeongyeon thực tế đã được chú ý từ những chặng trước của THIS IS FOR World Tour. Tuy nhiên, tạo hình tóc dài cùng trang phục tông đen tại concert Seoul vẫn được xem là một trong những lần xuất hiện nổi bật nhất của cô thời gian gần đây. Loạt ảnh mới càng gây bàn tán khi trước đó, Jeongyeon từng trải qua thời gian dài bị soi xét và chỉ trích vì cân nặng thay đổi do bệnh tật.





Tăng cân vì bệnh vẫn bị miệt thị ngoại hình

Vóc dáng của Jeongyeon bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt từ năm 2020. Thời điểm đó, ngay trước đợt quảng bá ca khúc More & More, nữ ca sĩ gặp vấn đề nghiêm trọng ở vùng cổ và được chẩn đoán mắc chứng thoát vị đĩa đệm, buộc phải tiến hành phẫu thuật.

. Tác dụng phụ của quá trình điều trị y tế kéo dài đã dẫn đến hội chứng Cushing, khiến cơ thể nữ ca sĩ tích nước và tăng cân ngoài ý muốn.

Trong quá trình điều trị và phục hồi, cô phải sử dụng các loại thuốc có chứa thành phần steroid. Tác dụng phụ của quá trình điều trị y tế kéo dài đã dẫn đến hội chứng Cushing, khiến cơ thể nữ ca sĩ tích nước và tăng cân ngoài ý muốn. Dù lý do hoàn toàn xuất phát từ vấn đề sức khỏe, vóc dáng của Jeongyeon vẫn liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.





Nhiều bình luận tiêu cực đã xuất hiện, so sánh hình ảnh hiện tại với thời kỳ cô mới ra mắt và cho rằng cô không còn giữ được tiêu chuẩn ngoại hình của một thần tượng. Những lời chỉ trích, miệt thị ngoại hình (body shaming) vẫn tiếp diễn bất chấp việc nữ ca sĩ đang nỗ lực chiến đấu với bệnh tật.





Dù lý do hoàn toàn xuất phát từ vấn đề sức khỏe, vóc dáng của Jeongyeon vẫn liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội