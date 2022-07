TWICE tiết lộ về mặt trái của sự nổi tiếng: Ám ảnh với fan cuồng, lịch trình dày đặc đến nỗi không có thời gian riêng tư

TWICE được biết đến là một trong những nhóm nhạc nữ đại diện cho Kpop. Debut từ năm 2015 đến nay, các cô gái nhà JYP đã chinh phục người hâm mộ từ khắp thế giới và có những thành tựu xuất sắc.

Gần đây, TWICE đã có một cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan (1 trang tạp chí nổi tiếng). Nhóm đã thể hiện hình ảnh quý phái của mình, đồng thời có những chia sẻ về chặng đường mà các cô nàng đã trải qua.

Đây có lẽ là lần đầu tiên TWICE thẳng thắn bộc lộ về những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu, về mặt tối của sự nổi tiếng mà các cô nàng cảm nhận được.

Sana và Jeongyeon đã phải rất sợ hãi và ám ảnh với những fan cuồng (sasaeng fan). Đây là một bộ phận fan cuồng nhiệt 1 cách thái quá, họ sẵn sàng làm mọi thứ để tiếp cận, thậm chí là xâm phạm đến đời sống của thần tượng.

Sana chia sẻ rằng mỗi khi xuất trình hộ chiếu ở sân bay, cô nàng rất lo lắng vì sợ rằng thông tin cá nhân của mình sẽ bị lộ bởi đôi khi có những người chụp ảnh từ góc độ trên cao. Đặc biệt, câu chuyện bị quấy nhiễu vì rò rỉ số điện thoại đã không còn xa lạ. Jeongyeon nói rằng cô nàng thường xuyên nhận được cuộc gọi lạ những ngày vừa qua: "Tôi rất lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Quyền riêng tư là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nghệ sĩ, cũng là khó khăn lớn nhất. Jihyo và Tzuyu đã trò chuyện về vấn đề cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

"Tuy không muốn gọi đó là mặt trái của sự nổi tiếng, nhưng tôi phải nói rằng hiện tại chúng tôi vô cùng bận rộn và tôi không có bất kì thời gian riêng tư nào cho mình" - Jihyo chia sẻ. Em út Tzuyu cũng cảm thấy rằng lịch trình của TWICE gần như không bao giờ kết thúc. Cô nàng nói rằng bản thân luôn biết ơn tình yêu nhận được từ người hâm mộ nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu các nghệ sĩ có thêm thời gian để chăm sóc bản thân và phục hồi sức khoẻ.

Nhưng may mắn thay, bất chấp những khó khăn mà TWICE phải chịu đựng với lịch trình dày đặc, các thành viên luôn đảm bảo dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình.



Dahyun tiết lộ rằng việc mà cô nàng làm trong thời gian rảnh rỗi ở các chuyến lưu diễn là ăn uống. "Nhân viên của chúng tôi luôn chuẩn bị những món ăn ngon và bổ dưỡng. Sau các buổi diễn, chúng tôi luôn bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Ngoài ra, tôi còn thư giãn bằng cách đi tắm, ngủ trưa và đôi khi làm xem những video hài hước ở YouTube."

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là các thành viên luôn sẵn sàng chăm sóc lẫn nhau để đảm bảo cả nhóm luôn khoẻ mạnh. Momo chia sẻ rằng khi các cô nàng làm việc, tuỳ thuộc vào thời gian mà sẽ có thành viên tràn đầy năng lượng hơn những người khác. Chính những thành viên này sẽ là "pin" sạc điện, giúp cho cả nhóm có trạng thái tốt hơn.

"Khi tôi mệt mỏi và không ở trạng thái tốt nhất, các thành viên thực sự khiến tôi cười rất nhiều. Chỉ cần nói chuyện với họ, tôi sẽ có thêm năng lượng. Và ngược lại khi họ mệt mỏi, tôi sẽ cố gắng làm cho họ cười." - Momo

Mina còn nhấn mạnh thêm rằng, sự ủng hộ và đồng hành của TWICE là lý do duy nhất để cô nàng có động lực trải nghiệm thêm nhiều điều mới: "Tôi là người thường thích ở một mình nhưng các thành viên thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ có TWICE, tôi đã trải nghiệm những điều mà cho rằng bản thân sẽ không thể làm. Ví dụ tôi đã thử chơi trượt nước hoặc thử các món ăn ngon tuyệt." Đó cũng là cảm nhận của Nayeon khi nữ idol chia sẻ về các khó khăn mà mình gặp phải và cách mà cô nàng vượt qua nhờ lời khuyên và sức mạnh từ các thành viên khác.

Sau ánh hào quang trên sân khấu, các nghệ sĩ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn. Tuy nhiên nhờ ý chí và sự gắn kết cùng nhau, các thành viên sẽ luôn có cách để vượt qua thử thách này. TWICE đang sắp sửa kỉ niệm năm thứ 7 ra mắt và các cô gái nhà JYP vẫn đang không ngừng toả sáng.

Nguồn: koreaboo - Ảnh: Cosmopolitan

https://kenh14.vn/twice-tiet-lo-ve-mat-trai-cua-su-noi-tieng-am-anh-voi-fan-cuong-lich-trinh-day-dac-den-noi-khong-co-thoi-gian-rieng-tu-20220707161922108.chn